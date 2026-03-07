Juan Manuel Santos respondió a quienes lo vinculan con varios candidatos a la Presidencia de la República: “Dejemos de cazar brujas”

Santos publicó un mensaje en X rechazando interpretaciones sobre supuestos apoyos políticos y llamó a votar con criterio propio - crédito EFE

Colombia se prepara para un nuevo ciclo electoral en el que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir el Congreso de la República y posteriormente al próximo presidente del país. La primera vuelta presidencial está prevista para el 31 de mayo, mientras que la posesión del nuevo mandatario se realizará el 7 de agosto, fecha en la que tradicionalmente comienza el periodo presidencial.

En medio de este ambiente político, el expresidente Juan Manuel Santos respondió a las críticas de distintos sectores que lo señalan de respaldar a varios candidatos en el actual escenario electoral. El exmandatario se pronunció a través de su cuenta en X, donde rechazó esas interpretaciones y llamó a los ciudadanos a participar en las elecciones con criterio propio.

En su mensaje, Santos enumeró las razones que, según afirmó, han utilizado algunos sectores para vincularlo con diferentes aspirantes o corrientes políticas. “Dejemos de cazar brujas. Más bien salgamos todos a votar a consciencia este domingo. Feliz fin de semana”, escribió al final de su publicación.

El exjefe de Estado hizo referencia directa a los señalamientos que lo relacionan con distintos dirigentes políticos en campaña. El mensaje detalla las asociaciones que, según él, se han hecho en el debate público.

“Dicen que estoy con: -Fajardo, porque María Ángela fue mi canciller. -De la Espriella, porque Juan Guillermo Zuluaga fue mi ministro.-Uribe, porque tengo 3 de mis ministros en la gran consulta. -Roy y Cepeda, porque ayudaron en el proceso de paz. -Oviedo, porque mi hijo apoya a un candidato a la Cámara de su lista. -Claudia López, porque apoyé la consulta anticorrupción”, expresó en respuesta a figuras públicas y sectores políticos que han mencionado su nombre en discusiones sobre las alianzas o apoyos de cara a las elecciones.

Además, algunos dirigentes han planteado la posibilidad de que Santos vuelva a tener un papel activo en el escenario político nacional. Entre esas referencias, el exsenador y candidato a la Presidencia Roy Barreras mencionó recientemente que, en caso de llegar al Gobierno, le gustaría contar con Santos como consejero en temas de seguridad, paz y relaciones internacionales.

“Ni la extrema derecha ni la extrema izquierda”: Santos

Juan Manuel Santos afirmó que el país enfrenta desafíos que requerirán capacidad de acuerdo político por parte del próximo presidente. El expresidente sostuvo que Colombia necesita un mandatario capaz de “generar un mínimo de consenso” para enfrentar los problemas nacionales y lograr la aprobación de reformas en el Congreso.

Según explicó en una entrevista concedida a EFE, el clima político actual muestra una tendencia hacia posiciones más polarizadas, lo que podría dificultar la gobernabilidad del próximo Gobierno. “Ojalá no suceda eso, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda, por una razón muy sencilla: el presidente que se posesione el 7 de agosto va a heredar unos problemas muy serios, que necesita resolverlos con un mínimo de consenso del país para hacer aprobar las reformas y las leyes. Los extremos lo que generan es una resistencia a la gobernabilidad”, señaló.

En esa misma línea, el exmandatario afirmó que considera al centro político como una alternativa que podría facilitar acuerdos. Sin embargo, también indicó que en muchas democracias se ha vuelto más difícil defender esa posición debido a la polarización. “El centro es moderación, es lo que puede generar un mínimo de consensos para resolver los problemas”, expresó al medio citado.

Santos indicó que espera que el próximo Gobierno retome con mayor énfasis la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016. “Espero que el gobierno entrante se dé cuenta que la mejor forma de salir adelante es implementando el acuerdo de paz”, concluyó.