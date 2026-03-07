Cattaleya, la Golden Retriever que fue despedida con mariachis antes de su eutanasia

Un video compartido en TikTok muestra el momento en que una familia organizó una serenata con mariachis para despedirse de Cattaleya, su perrita Golden Retriever, la noche previa a que le aplicaran la eutanasia. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y generaron miles de reacciones y mensajes de apoyo- crédito @felioks23/Tiktok

Un video compartido en redes sociales generó una amplia reacción entre los usuarios luego de mostrar un momento íntimo de una familia que decidió despedirse de su mascota de una manera particular. Las imágenes circularon inicialmente en TikTok y en pocas horas comenzaron a replicarse en distintas plataformas, acumulando miles de visualizaciones y comentarios.

El video muestra una escena nocturna en la que varios músicos interpretan canciones frente a una perrita de raza Golden Retriever llamada Cattaleya. En apariencia se trata de una serenata familiar, pero el contexto revelado por el autor de la publicación explicó el motivo del encuentro: era la última noche que pasarían con el animal antes de realizarle el procedimiento de eutanasia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó el usuario que difundió el video, la familia decidió organizar ese momento como una forma de despedirse y acompañar a su mascota antes del final de su vida. En el texto que acompaña la publicación escribió: “Un día antes de decir adiós, le regalamos su propia serenata, te extraño mucho Cattaleya”.

Durante el video se observa a la perrita tranquila mientras los mariachis interpretan música frente a ella y a sus dueños. Para quienes vieron la grabación, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la actitud del animal, que permanece cerca de sus familiares sin aparentar que se trata de un momento distinto a cualquier otra reunión en casa.

La familia de Cattaleya decidió despedirse de su mascota con una serenata, un momento que fue grabado y luego compartido en TikTok- crédito VisualesIA

La canción elegida para ese instante fue “Amor eterno”, tema ampliamente conocido dentro del repertorio de mariachis. Mientras la música suena, la perrita se mantiene rodeada de los integrantes de la familia que la acarician y la acompañan.

La historia generó una reacción inmediata entre los usuarios de la red social, quienes comenzaron a dejar mensajes dirigidos al dueño del animal. Muchos de los comentarios expresaban apoyo y condolencias por la pérdida de la mascota.

Entre las respuestas que se hicieron visibles en la publicación aparecen mensajes como: “Lamento tu pérdida, un homenaje en vida muy lindo”; “Son los seres que más aman y los que menos viven, deberían ser eternos”; “Lo siento mucho por la pérdida de tu mascota. Debe ser muy difícil”; y “¿Qué es esto tan hermoso? Hasta el último día sintió todo el amor del mundo”.

Diversos estudios sobre el vínculo entre humanos y animales han señalado que la convivencia cotidiana y el cuidado constante pueden fortalecer relaciones afectivas profundas. En muchos casos, los animales domésticos pasan a ocupar un lugar similar al de otros integrantes de la familia, lo que explica las reacciones que provocan los momentos de despedida.

Cholo, el gato de Margarita Rosa de Francisco, murió en 2025 tras la decisión de aplicarle eutanasia debido a su estado de salud.- crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

En el último año, otras historias vinculadas con la muerte de mascotas también han tenido amplia repercusión en redes sociales y medios digitales.

Uno de esos casos ocurrió en octubre de 2025, cuando la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco comunicó la muerte de su gato Cholo. La artista explicó que tomó la decisión de recurrir a la eutanasia debido al deterioro en la calidad de vida del animal.

Otro episodio que despertó atención pública fue el de Rigo, un perro antiexplosivos de la Policía Nacional. El animal trabajó durante seis años en labores de detección y participó en tareas de seguridad en la Casa de Nariño.

Rigo, perro antiexplosivos de la Policía Nacional, fue despedido con honores antes de la eutanasia tras ser diagnosticado con cáncer en los huesos - crédito @Casa_Narino/X

En noviembre de 2024, después de que le diagnosticaran un cáncer óseo en etapa avanzada, se programó su eutanasia para evitarle sufrimiento. Antes del procedimiento, en la Plaza de Armas se realizó una despedida oficial en la que su guía, el intendente Javier Valencia, expresó palabras de agradecimiento por el trabajo realizado durante su servicio.

También en enero de 2025 se volvió viral el caso de Cosmo, un perro que se perdió en Bogotá tras asustarse por la pólvora durante la celebración de fin de año. El animal fue recogido por el Instituto Distrital de Protección Animal, pero mientras su familia lo buscaba se enteró de que había sido sometido a eutanasia debido a un diagnóstico de moquillo y lesiones por atropellamiento. La situación provocó una discusión pública sobre los protocolos aplicados en estos casos.