Aumenta la presencia de ratas en Bogotá y la comparan con ciudades como New York y París: estas son las causas, riesgos y acciones de las autoridades ante su proliferación

La proliferación acelerada de roedores en sectores clave de Bogotá ha generado alarma en la población y presiona a las autoridades ante un agravamiento del problema de salubridad

El aumento de roedores en Bogotá genera preocupación entre los residentes de la capital colombiana por su impacto en la salud pública y la vida cotidiana, especialmente en las zonas más vulnerables. Tanto las calles como las viviendas y áreas verdes han sido afectadas por la proliferación de estos animales.

Las autoridades y líderes comunales señalaron que la causa principal de este problema es la disposición inadecuada de basura y la falta de cultura ciudadana, lo que ha originado focos de contaminación y acumulación de residuos.

La acumulación de basura y la deficiencia en la recolección de residuos han facilitado la proliferación de ratas en diversos sectores, según denuncias de los ciudadanos.

Las autoridades locales han implementado medidas como el refuerzo de la flota de vehículos recolectores y la atención prioritaria en zonas críticas, pero el fenómeno sigue en aumento y preocupa por el riesgo de enfermedades como la leptospirosis y el hantavirus.

Por tal motivo, Infobae Colombia realizó un panorama de cómo se encuentra esta problemática en la ciudad.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) explicó a este portal que se han firmado prórrogas con los actuales concesionarios del servicio público de aseo.

La entidad indicó que estas prórrogas buscan “mantener y asegurar las acciones afirmativas dirigidas a la población recicladora de oficio” y atender los puntos críticos de residuos, con una capacidad operativa de hasta 1.000 toneladas diarias a través de la Empresa Aguas de Bogotá.

La Uaesp detalló que “se integrarán 35 nuevos vehículos compactadores a la flota existente”, con el objetivo de “mejorar la eficiencia operativa, optimizar las frecuencias de recolección y fortalecer la continuidad del servicio” en los sectores más afectados.

Además, se mantiene el servicio gratuito para la recolección de residuos voluminosos y hasta dos metros cúbicos de residuos de construcción y demolición para las primeras 200 solicitudes mensuales.

En cuanto a la supervisión, la Uaesp indicó a este medio que se refuerza el seguimiento mediante el fortalecimiento institucional y la verificación del Sistema de Información para la Gestión del Aseo en Bogotá (Sigab), lo que mejora la trazabilidad y la calidad de la información.

La Uaesp precisó a Infobae Colombia que la estrategia de contenedores será revisada en zonas donde no resultó eficiente para ajustar el esquema de almacenamiento y optimizar su funcionamiento.

“El propósito es ajustar el esquema de almacenamiento en vía, optimizar su funcionamiento y asegurar que las soluciones implementadas sean coherentes con las dinámicas urbanas y operativas propias de cada territorio”, señaló la entidad.

La empresa de aseo detalló que los principales obstáculos del modelo de contenedores son “los parámetros fijos de tipología, reposición y operación de los contenedores, así como la falta de apropiación ciudadana en algunos sectores contenerizados”.

La Uaesp precisó que la falta de flexibilidad ha dificultado adaptar el sistema a las condiciones reales de cada territorio y responder ante rebosamientos, vandalismo o baja apropiación ciudadana.

“La falta de apropiación y cultura ciudadana contribuyó de manera negativa a la eficiencia que se buscó a través del sistema de contenerización lateral, mediante situaciones como el incumplimiento de frecuencias, disposición de escombros y residuos voluminosos, vandalismo, entre otros, que impedían la automatización del sistema de recolección”, puntualizó la empresa a este medio.

Alertas y reacciones de los concejales de Bogotá

El concejal Rubén Torrado destacó a Infobae Colombia que las localidades más afectadas por la proliferación de ratas son Engativá, Kennedy, Usaquén, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero.

Aseguró que la causa principal es “la falta de cultura ciudadana, porque hoy en día la gente saca la basura a cualquier hora, cualquier día”, lo que ha convertido a la ciudad en un foco de residuos.

El cabildante también advirtió sobre el riesgo sanitario: “En muchas de estas zonas quienes están aceptan que en 10 años se ha convertido en una zona con muchos roedores”.

Por tal motivo, propuso fortalecer la recolección prioritaria de residuos y campañas de limpieza, además de pedir la participación de la Secretaría de Salud en jornadas de desinfección y fumigación.

Por su parte, el concejal Julian Espinosa sostuvo ante Infobae Colombia que la acumulación de basura, la deficiente recolección y los problemas estructurales en zonas cercanas al Metro han llevado a una presencia masiva de ratas en áreas residenciales y públicas. Espinosa alertó: “Si se permite que eso avance... vamos a enfrentar problemas muy graves en términos de salud pública”.

El cabildante detalló que estos animales pueden llegar a patios y terrazas, donde “pueden terminar en lugares en los cuales interactúan niños que por desconocimiento pueden llegar a jugar cerca donde estos roedores han orinado o han depositado sus excrementos”. Esto, dijo, incrementa el peligro de enfermedades transmitidas por roedores, como la leptospirosis y el hantavirus.

Espinosa insistió en que se debe atacar directamente las madrigueras y mejorar la recolección de residuos: “Si se logra que se controle el problema de basuras... y se empieza a atacar a través de fumigaciones y operativos para control de roedores... se puede empezar a controlar este tema”.

También reclamó mayor intervención de la Secretaría de Salud, advirtiendo que la proliferación de ratas podría hacer que Bogotá se asemeje a ciudades como Nueva York o París en este aspecto.

Rubén Torrado concluyó que la solución requiere una administración coordinada, para “hacer todo el tema de articulación para que la problemática desaparezca”.

El concejal finalizó con una comparación contundente: “Yo siempre he dicho que esta ciudad cada día se parece más a París, pero no en la Torre Eiffel... sino en que está inundada de ratas”.

Canales de atención para reportar presencia de roedores

Infobae Colombia contactó a la Secretaría de Salud, pero no obtuvo respuesta concreta y por el contario fue remitido a la Uaesp para el tema de los roedores.

Para que la ciudadanía pueda reportar la presencia de roedores en su sector, lo puede realizar a través de los siguientes canales:

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Dirección: Calle 66 No. 15-41 Teléfono: 3003238661 Localidades: Usaquén, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Dirección: Carrera 24c No. 54-47 sur Teléfono: 7300000 ext.: 72431 Localidades: Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz.

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Dirección: Av. Primera de Mayo No. 8A-58 sur Teléfono: 3282828 ext.: 17521 Localidades: Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal y Los Mártires.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Dirección: Calle 9 No. 39-46 Teléfono: 3188274479 Localidades: Puente Aranda, Fontibón, Kennedy y Bosa.