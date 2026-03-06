España extraditó a alias Black Jack o La Firma, señalado de lavar activos para el Clan del Golfo

Alias Black Jack tras su llegada de España, junto a oficiales de Migración Colombia, la Interpol, y la Policía Nacional - crédito Fiscalía General de la Nación

Voceros de la Fiscalía General de la Nación confirmaron el regreso a Colombia de Pablo Felipe Prada Moriones, alias Black Jack o La Firma, tras ser extraditado desde España bajo cargos de lavado de activos, al parecer, vinculados al Clan del Golfo, autodenominado Ejercito Gaitanista de Colombia (EGC).

La llegada de Prada Moriones al aeropuerto El Dorado de Bogotá fue seguida inmediatamente por su captura en territorio colombiano, por medio de un operativo coordinado por uniformados de la Policía Nacional, la Interpol y Migración Colombia.

Prada Moriones es señalado como el principal articulador de una red dedicada al “blanqueo de más de 182.000 millones de pesos”, recursos que habrían sido generados por el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Europa, informaron voceros de la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía confirmó el ingreso de alias Black Jack a territorio colombiano - crédito Fiscalía General de la Nación

Desde el órgano de control detallaron que al extraditado se le atribuyen los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos derivados del narcotráfico.

La extradición de “Black Jack” obedeció a una solicitud formal que elevó la justicia colombiana a sus pares europeos, tras la reunión de pruebas que lo vinculan como un eslabón central en la estructura de lavado de activos de la organización criminal y su influencia en el continente europeo.

El extraditado será presentado ante un juez para la imputación formal de los delitos mencionados, detallaron voceros de la Fiscalía.

Alias Black Jack fue capturado en Ibiza, España - crédito Nacho Doce/Reuters

Las autoridades sostuvieron, tras la llegada del procesado a territorio nacional, que la operación internacional permitió desarticular una pieza clave en el engranaje financiero del EGC. El caso está bajo la dirección de un fiscal especializado en delitos financieros, que lidera la investigación contra esta estructura criminal.

Los negocios y la captura de alias Black Jack, en Ibiza, España

Pablo Felipe Prada Moriones fue capturado en Ibiza, España, en octubre de 2025. Su detención reveló el funcionamiento de una sofisticada red financiera del EGC, basada en empresas fachada y plataformas de criptomonedas.

El operativo de la captura resultó de acciones coordinadas entre autoridades españolas y la Dijín colombiana que, además, desmantelaron parte del entramado económico que facilitaba el lavado de millones provenientes del narcotráfico.

Durante la operación simultánea en Colombia, agentes de la Policía detuvieron a varios cómplices en Pereira, Risaralda, y Ríonegro, Antioquia, y decomisaron bienes de alto valor junto a dispositivos electrónicos repletos de información contable y carteras digitales, de acuerdo con información conocida y divulgada por El Tiempo, en 2025.

La red criminal desmantelada exportó más de 20 toneladas de cocaína a Europa y lavó dinero a través de criptomonedas y empresas fachada - crédito @petrogustavo / X

Entre los capturados figura la ciudadana Brenda Pineda Bedoya, señalada por las autoridades como la contadora personal de Black Jack y pieza clave del circuito de blanqueo de capitales.

Las investigaciones judiciales documentaron cómo la red canalizaba los dividendos de la venta de cocaína en Europa —exportada desde puertos de Colombia y Ecuador— a través de una estructura fintech creada en Medellín. Parte de esos recursos era transformada en criptomonedas y luego dispersada mediante sociedades ficticias, para dificultar el seguimiento de activos ilícitos.

La red utilizaba empresas con sedes en Colombia y Europa, como Be2tech Latam —que habría lavado más de 14.000 millones de pesos—, Betech Europe, Palm Group Invest SL y Safex Partners Group SL, de acuerdo con documentos citados por el medio nacional.

El dinero lavado por Black Jack era usado para reinvertirse en bitcoin - crédito Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Los investigadores encontraron registros de transacciones en criptomonedas y documentación digital que evidencia el uso de billeteras electrónicas para mover fondos del narcotráfico.

La investigación, que involucra a Europol y la Policía Nacional de España, identificó al ciudadano Jimmy García Solarte como supuesto responsable de coordinar pagos derivados del tráfico de drogas en ciudades como Pereira, Bogotá y Medellín. Además, se estableció que el hermano de “Black Jack”, capturado en España en 2020, era considerado uno de sus principales socios dentro del Clan del Golfo.