Emergencia humanitaria en Linares, Nariño: cerca de 100 desplazados permanecen en coliseo tras combates armados

Desplazados en Linares esperan ayuda humanitaria luego de los combates entre grupos armados en la región. - crédito Infobae (Jesús Avilés)

La violencia en el departamento de Nariño ha generado una emergencia humanitaria en el municipio de Linares, donde cerca de 100 personas permanecen desplazadas en el coliseo municipal tras los combates entre grupos armados ilegales. La situación, conocida a partir de denuncias difundidas por Blu Radio, expone las consecuencias directas del conflicto armado en la región y la necesidad de una respuesta institucional inmediata.

Disputa de territorio y presencia de actores armados en Linares

De acuerdo con los testimonios recogidos y difundidos por Blu Radio, el municipio de Linares, ubicado en el departamento de Nariño, enfrenta una situación de riesgo desde la llegada de grupos armados ilegales. Los habitantes informan que, en la parte alta del municipio, próxima al límite con Samaniego, operan presuntas milicias del ELN. Mientras tanto, en la zona baja, cercana al río Guáitara, se reporta la presencia de disidencias de las FARC.

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La comunidad señala que ambos grupos se establecieron en la región hace aproximadamente dos años y medio. En los últimos días, los enfrentamientos entre estas estructuras armadas por el dominio territorial se han intensificado, obligando a numerosas familias a abandonar sus viviendas por temor a quedar en medio de los combates.

La presencia de actores armados obligó a numerosas familias a buscar protección fuera de sus viviendas. - crédito Colprensa

Desplazamiento masivo y afectación de la población civil

Según las denuncias presentadas por los habitantes y recogidas por el medio, más de 370 personas han resultado afectadas por la situación de violencia y han debido desplazarse hacia el casco urbano de Linares en busca de seguridad. La mayoría de estas personas se encuentra actualmente alojada en el coliseo municipal, donde permanecen a la espera de ayuda humanitaria y atención por parte de las autoridades.

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Es la primera vez que Linares enfrenta un desplazamiento masivo provocado por la confrontación directa entre grupos armados ilegales, de acuerdo con las declaraciones de los propios habitantes y líderes comunitarios. La comunidad ha subrayado la gravedad del hecho y ha solicitado con urgencia la intervención de las autoridades departamentales y nacionales.

Condiciones de los desplazados y necesidades básicas

Las familias desplazadas, que suman cerca de 100 personas en el coliseo municipal, requieren asistencia institucional inmediata. Los afectados esperan la llegada de ayudas humanitarias como alimentos, atención médica básica y garantías de seguridad, así como medidas concretas que permitan evaluar la posibilidad de un eventual retorno seguro a sus territorios.

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Los afectados insisten en la necesidad de un acompañamiento institucional permanente, tanto de las autoridades municipales como de los entes departamentales y nacionales, hasta que se restablezca la seguridad en la zona de origen.

Familias afectadas por el conflicto armado se refugian en el coliseo municipal tras abandonar sus hogares. - crédito Colprensa

Colombia entre las crisis de desplazados más olvidadas del mundo, según el NRC

De acuerdo con Caracol Radio, Colombia, Honduras y Ecuador figuran entre las diez crisis de desplazados más olvidadas del mundo, según el informe anual del Consejo Noruego de Refugiados (NRC), que evalúa la cobertura mediática, la atención política y la financiación humanitaria.

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En el listado, Colombia ocupa el tercer lugar, solo detrás de Sudán y la República Democrática del Congo. El país registra más de 10,5 millones de desplazados, pero enfrenta una baja visibilidad internacional y recibe apenas el 18% de la ayuda humanitaria solicitada cada año.

Honduras y Ecuador también aparecen en la clasificación con 404.000 y 890.000 desplazados respectivamente, y con niveles de financiación aún más bajos: 11% en Honduras y 8% en Ecuador.

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Colombia, Honduras y Ecuador figuran entre las crisis de desplazados más olvidadas del mundo, según el NRC. Colombia es la tercera más afectada con más de 10,5 millones de desplazados y poca ayuda humanitaria. - crédito EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

El secretario general del NRC, Jan Egeland, advirtió que millones de personas están siendo abandonadas debido a la falta de acción internacional, señalando que este abandono “es una elección”.

A nivel global, en 2025 solo se cubrió cerca del 35% de la ayuda solicitada para crisis de refugiados, dejando una brecha de 29.500 millones de dólares, equivalente al 1,12% del gasto militar mundial.

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El informe también destaca que Sudán lidera la lista por una grave crisis humanitaria con millones de desplazados por la guerra civil, mientras que la República Democrática del Congo ha permanecido durante una década entre los casos más olvidados debido a la persistente falta de financiación y atención internacional.