EN VIVO|Colombia se prepara para las elecciones del 8 de marzo: Registraduría lanza alertas y alcaldías decretan ley seca

Las autoridades están tomando medidas para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral, lo que incluye el control del orden público y la transparencia de los comicios

El 8 de marzo, la
El 8 de marzo, la ciudadanía elegirá un nuevo Congreso y votará las consultas presidenciales - crédito Luisa González/Reuters
21:44 hsHoy

Barranquilla decretó ley seca por elecciones

Las alcaldías decretan ley seca
Las alcaldías decretan ley seca para garantizar el normal desarrollo de las elecciones en Colombia - crédito Colprensa

Por medio del decreto 0123 de 2026, la Alcaldía de Barranquilla tomó medidas para garantizar la seguridad en las elecciones del 8 de marzo.

El documento establece: “Prohibir en la jurisdicción del Distrito de Barranquilla el expendio y consumo de bebidas alcohólicas o embriagantes a partir de las seis de la tarde (6:00 p.m.) del día sábado 7 de marzo de 2026 y hasta las doce del mediodía (12:00 p. m.) del día lunes 9 de marzo de 2026″.

Los inspectores urbanos de la Policía impondrán medidas correctivas en caso de que esta normativa no se aplique a cabalidad.

21:41 hsHoy

Registraduría alertó sobre falsos sitios web

La autoridad electoral informó que personas inescrupulosas han estado creando páginas web falsas en las que figuran el nombre y la imagen institucional de la entidad. Allí, exponen información y ofrecen servicios relacionados con las elecciones.

Estas páginas fraudulentas buscan engañar a los ciudadanos y, en algunos casos, recopilar información personal de manera irregular. Por esta razón, la Registraduría Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que verifique siempre que la información provenga de los canales oficiales de la entidad”, precisó.

Indicó, además, que la única página web oficial para consultar información sobre trámites, servicios y procesos electorales es: www.registraduria.gov.co.

20:58 hsHoy

Registraduría alertó sobre fallas en suministro de energía en Santander

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó a través de un comunicado que hay fallas en el suministro de energía en 17 municipios de Santander, lo que pone en riesgo el proceso electoral del 8 de marzo.

Los territorios afectados son: Aguada, Barbosa, Chipatá, Florián, Guavatá, Güepsa, Jesús María, La Belleza, La Paz, Landázuri, Puente Nacional, Puerto Parra, San Benito, Suaita y Vélez, donde no hay servicio de energía eléctrica. En Sucre y El Peñón el servicio es intermitente.

17 municipios de Santander no
17 municipios de Santander no tiene servicio de energía o es intermitente - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La autoridad electoral contempla la instalación de 97 puestos de votación en esos municipios, en los que estarán dispuestas 423 mesas, para que 127.444 ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

La Registraduría Nacional le envió una comunicación al Ministerio de Minas y Energía con el propósito de que se adopten las medidas necesarias para restablecer el servicio de energía y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo”, detalló.

20:49 hsHoy

Alcaldía de Duitama emitió decreto para garantizar el desarrollo de las elecciones

La Alcaldía de Duitama emitió el Decreto 102 del 6 de marzo de 2026 para garantizar “el normal desarrollo durante las elecciones de Congreso de la República a realizarse el 8 de marzo de 2026; y elecciones presidenciales a llevarse a cabo el 31 de mayo en primera vuelta y 21 de junio de 2026 en segunda vuelta si la hubiere”.

En el documento establece ley seca:

  • Desde las 6:00 a. m. del sábado 7 de marzo, hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo.
  • El sábado 30 de mayo, desde las 6:00 a. m., hasta las 6:00 a. m.) del lunes 1 de junio.
  • El sábado 20 de junio, desde las 6:00 a. m., hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio (en caso de que haya una segunda vuelta en las elecciones presidenciales).

De igual manera, determina la restricción a la movilidad de menores de edad en lugares públicos de Duitama, con el fin de mantener el orden público en la jurisdicción. La prohibición aplica en las mismas fechas contempladas para la ley seca, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

20:41 hsHoy

Fuerzas Militares

Los colombianos se preparan para ejercer su derecho al voto en las elecciones del domingo 8 de marzo de 2026, en las que elegirán un nuevo Congreso de la República y votarán las consultas interpartidistas de candidatos presidenciales.

En aras de garantizar el buen desarrollo de la jornada electoral, y buscando que haya transparencia y seguridad, las autoridades competentes han estado tomando medidas y alertando sobre situaciones de riesgo.

Las Fuerzas Militares, por un lado, activaron desde febrero el Plan Democracia, que implica el despliegue de 126.000 uniformados en todo el país, organizados en 4.200 pelotones, para vigilar y resguardar a la ciudadanía durante todo el proceso electoral. El plan fue preparado con más de un año de anticipación y contempla la protección de más de 5.537 puestos de votación.

Las Fuerzas Militares activaron el
Las Fuerzas Militares activaron el Plan Democracia para garantizar la seguridad en las elecciones del 8 de marzo - crédito @COL_EJERCITO/X

Al mismo tiempo, han estado llevando a cabo acciones conjuntas con la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y otras autoridades nacionales, regionales y locales, con el fin de mantener el orden público.

Para el cumplimiento de esta misión, se han dispuesto capacidades militares diferenciales, que incluyen medios terrestres, marítimos, fluviales, aéreos y ciberespaciales, así como el empleo de vehículos blindados, aeronaves de ala fija y ala rotatoria, sistemas aéreos no tripulados (UAS), medios fluviales y navales, además de un robusto despliegue de capacidades de inteligencia, que permite anticipar riesgos y neutralizar amenazas“, precisó el Comando General de las Fuerzas Militares en un comunicado.

