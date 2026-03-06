EN VIVO|Colombia se prepara para las elecciones del 8 de marzo: Registraduría lanza alertas y alcaldías decretan ley seca

Los inspectores urbanos de la Policía impondrán medidas correctivas en caso de que esta normativa no se aplique a cabalidad.

El documento establece: “Prohibir en la jurisdicción del Distrito de Barranquilla el expendio y consumo de bebidas alcohólicas o embriagantes a partir de las seis de la tarde (6:00 p.m.) del día sábado 7 de marzo de 2026 y hasta las doce del mediodía (12:00 p. m.) del día lunes 9 de marzo de 2026 ″.

Por medio del decreto 0123 de 2026, la Alcaldía de Barranquilla tomó medidas para garantizar la seguridad en las elecciones del 8 de marzo.

Indicó, además, que la única página web oficial para consultar información sobre trámites, servicios y procesos electorales es: www.registraduria.gov.co .

“ Estas páginas fraudulentas buscan engañar a los ciudadanos y, en algunos casos, recopilar información personal de manera irregular . Por esta razón, la Registraduría Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que verifique siempre que la información provenga de los canales oficiales de la entidad”, precisó.

La autoridad electoral informó que personas inescrupulosas han estado creando páginas web falsas en las que figuran el nombre y la imagen institucional de la entidad. Allí, exponen información y ofrecen servicios relacionados con las elecciones.

“ La Registraduría Nacional le envió una comunicación al Ministerio de Minas y Energía con el propósito de que se adopten las medidas necesarias para restablecer el servicio de energía y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo”, detalló.

La autoridad electoral contempla la instalación de 97 puestos de votación en esos municipios, en los que estarán dispuestas 423 mesas, para que 127.444 ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

Los territorios afectados son: Aguada, Barbosa, Chipatá, Florián, Guavatá, Güepsa, Jesús María, La Belleza, La Paz, Landázuri, Puente Nacional, Puerto Parra, San Benito, Suaita y Vélez, donde no hay servicio de energía eléctrica. En Sucre y El Peñón el servicio es intermitente.

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó a través de un comunicado que hay fallas en el suministro de energía en 17 municipios de Santander , lo que pone en riesgo el proceso electoral del 8 de marzo.

De igual manera, determina la restricción a la movilidad de menores de edad en lugares públicos de Duitama , con el fin de mantener el orden público en la jurisdicción. La prohibición aplica en las mismas fechas contempladas para la ley seca, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

El sábado 20 de junio, desde las 6:00 a. m., hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio (en caso de que haya una segunda vuelta en las elecciones presidenciales).

El sábado 30 de mayo, desde las 6:00 a. m., hasta las 6:00 a. m.) del lunes 1 de junio.

Desde las 6:00 a. m. del sábado 7 de marzo, hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo.

La Alcaldía de Duitama emitió el Decreto 102 del 6 de marzo de 2026 para garantizar “el normal desarrollo durante las elecciones de Congreso de la República a realizarse el 8 de marzo de 2026; y elecciones presidenciales a llevarse a cabo el 31 de mayo en primera vuelta y 21 de junio de 2026 en segunda vuelta si la hubiere”.

Los colombianos se preparan para ejercer su derecho al voto en las elecciones del domingo 8 de marzo de 2026, en las que elegirán un nuevo Congreso de la República y votarán las consultas interpartidistas de candidatos presidenciales.

En aras de garantizar el buen desarrollo de la jornada electoral, y buscando que haya transparencia y seguridad, las autoridades competentes han estado tomando medidas y alertando sobre situaciones de riesgo.

Las Fuerzas Militares, por un lado, activaron desde febrero el Plan Democracia, que implica el despliegue de 126.000 uniformados en todo el país, organizados en 4.200 pelotones, para vigilar y resguardar a la ciudadanía durante todo el proceso electoral. El plan fue preparado con más de un año de anticipación y contempla la protección de más de 5.537 puestos de votación.

Las Fuerzas Militares activaron el Plan Democracia para garantizar la seguridad en las elecciones del 8 de marzo - crédito @COL_EJERCITO/X

Al mismo tiempo, han estado llevando a cabo acciones conjuntas con la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y otras autoridades nacionales, regionales y locales, con el fin de mantener el orden público.