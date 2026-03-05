Colombia

Santiago Botero arremetió contra Abelardo de la Espriella por comentario contra Juan Daniel Oviedo: “Ser marica es creerle”

El empresario y candidato presidencial manifestó su solidaridad con el aspirante de La Gran Consulta por Colombia, luego de que el abogado se habría burlado del acento y de la orientación sexual de Oviedo

- crédito @santiago.botero.jaramillo - Instagram/Colprensa
- crédito @santiago.botero.jaramillo - Instagram/Colprensa

Las declaraciones del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella contra el también aspirante Juan Daniel Oviedo sigue generando diferentes comentarios en la clase política colombiana.

El turno fue para el empresario Santiago Botero Jaramillo, que también se encuentra en el listado de aspirantes a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño, en la que manifestó su rechazo ante las declaraciones del abogado en una entrevista dada al canal de YouTube RichyTv.

En una publicación hecha en su cuenta de X, Botero Jaramillo no solo manifestó su solidaridad con Oviedo, sino que lanzó fuertes comentarios contra De la Espriella quien supuestamente había criticado la orientación sexual del aspirante presidencial de la Gran Consulta por Colombia.

Respecto a la burla de Abelardo contra Oviedo por su inclinación sexual. Opino Que: el que te guste una persona del mismo sexo, no es ser marica, eso es ser homosexual, ser marica es creerle a Abelardo”, escribió el candidato presidencial en las redes sociales.

- crédito Santibotero2026/X
- crédito Santibotero2026/X

Esa no fue la única opinión frente al tema. En otra publicación, Santiago Botero Jaramillo invitó a la ciudadanía a que escojan su propuesta política en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026.

A los colombianos no nos crean maricas; nosotros ya despertamos. Los políticos y empresarios lo van a sentir. Abelardo de la Espriella. El 31 de mayo vamos a ganar. ¡Y van a ver quiénes son los maricas! Jajaja (sic)″, manifestó en la plataforma digital, añadiendo su respaldo a la candidatura de Yonathan Botero al Senado.

- crédito Santibotero2026/X
- crédito Santibotero2026/X

Cuál fue la polémica entre De la Espriella y Oviedo

La polémica se originó luego de que se difundiera una entrevista realizada al abogado y empresario en el canal de canal de YouTube RichyTv, emitido el 24 de febrero de 2026.

Allí, el entrevistador recordó un encuentro reciente con Oviedo y le comentó que resultaba peculiar que el aspirante derechista nunca usara medias.

En respuesta, De la Espriella imitó brevemente el acento del exdirector del Dane —descrito popularmente como “gomelo”—y expresó: “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”.

El mensaje considerado ofensivo desató la controversia sobre los discursos y las actitudes en campaña - crédito @MauricioCard / X

Esta frase, difundida masivamente en redes, fue calificada por parte de la audiencia como discriminatoria, dado que Oviedo ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual.

Incluso, el propio Juan Daniel Oviedo respondió desde su cuenta oficial en la red social X: “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”.

Adicionalmente, el candidato presidencial agradeció a quienes expresaron su solidaridad por el episodio con Abelardo de la Espriella.

El protagonista de la polémica
El protagonista de la polémica no dudó en responder - crédito JDOviedo Ar / X

Ayer (3 de marzo) vimos un video donde se burlaban de mi voz, de mi forma de hablar, incluso de lo que no puedo arreglar. Pero quiero agradecer a todas las personas que me han expresado su solidaridad pero en particular a todos ustedes (a los candidatos de la Gran Consulta por Colombia) porque eso demuestra que estoy bien acompañado”, indicó el exdirector del Dane durante un debate realizado por Portafolio.

Añadió que, pese a las diferencias políticas que sostiene con cada uno de sus compañeros de coalición, “podemos estar aquí, respetándonos. Esta campaña no se trata de mi, se trata de tantas voces que no encajan y que simplemente no se sienten escuchados en la política y en este país. Se trata de escuchar, y lo dice un candidato que tiene problemas de audición. Colombia tiene que entender que necesitamos eso: escucharnos”.

Por último, enfatizó que “estoy convencido de, que lo que pasó ayer, que se necesita más carácter para sumar que para dividir, y por eso estoy aquí para hacer lo mejor”.

La particularidad de los estilos personales y discursivos de De la Espriella y Oviedo se hizo más visible a raíz de este video difundido en las diferentes plataformas, lo que evidencia la tensión entre el humor, la crítica política y el respeto por la diversidad.

