Juan Carlos Pinzón lanzó pullas contra Petro por película sobre el Almirante Padilla: “Ud. es una vergüenza para Colombia”

Juan Carlos Pinzón, candidato a la Presidencia de la República y el jefe de Estado, Gustavo Petro

La aparición del presidente Gustavo Petro en una cinta dedicada al almirante José Prudencio Padilla, financiada con dinero del Estado, desató polémicas inmediatas en distintos sectores políticos de Colombia.

Ante la circulación de la imagen que muestra al mandatario junto al reconocido actor Cuba Gooding Jr., la reacción del aspirante presidencial Juan Carlos Pinzón resultó contundente

A través de su cuenta de X, así expresó su malestar: “Presidente @petrogustav. Ud es una vergüenza para Colombia. Nunca entendió la responsabilidad y el deber de servicio al pueblo colombiano“.

El candidato no solo criticó la participación de Petro en la producción fílmica respaldada con fondos públicos, sino que cuestionó los indicadores sociales y de seguridad.

Pinzón afirmó: "Mientras el país tiene miedo, el crimen se expande, la gente muere por falta de atención médica, crece el rebusque, no hay obras ni vivienda social, Ud usa recursos públicos para sus juegos y fines ideológicos“.

La presencia de Gooding Jr. en el rodaje junto al mandatario alimentó el debate sobre el uso de fondos estatales y la priorización de políticas públicas.

Polémica por incursión de Gustavo Petro como actor con recursos del Estado

El presidente colombiano debutará como actor y la decisión genera una profundiza controversia por el uso de recursos públicos y la proyección internacional del cine nacional. La cinta, centrada en la figura del almirante José Prudencio Padilla y protagonizada por el actor estadounidense Cuba Gooding Jr., cuenta con un presupuesto asignado de $15.891 millones y se prevé su estreno para mediados de 2026.

A pesar de tratarse de una participación breve, la presencia de Petro vestido como un general de la época ha detonado una discusión política y cultural en Colombia.

Las primeras imágenes del mandatario en el set, donde comparte escena con el actor ganador del Óscar por “Jerry Maguire” en 1997 y con el colombiano Luis Alfredo ‘Lucho’ Velasco Parra, han sido difundidas a través de medios como Caracol Radio y replicadas por el propio presidente en su cuenta oficial de la red social X.

Según relató el periodista Néstor Morales de Blu Radio, la intervención de Petro requirió únicamente un día de filmación y la foto emblemática junto a Gooding Jr. se tomó en el Palacio de San Carlos de la Cancillería en Bogotá.

El contrato de producción, consultado a través de la plataforma Secop y citado por Blu Radio, evidencia la magnitud del proyecto. La película está liderada por el Sistema de Medios Públicos RTVC y el financiamiento proviene del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Los recursos asignados a las figuras principales incluyen $2.239 millones para Cuba Gooding Jr., mientras que los actores de reparto suman $116.000 millones y los secundarios, bajo la figura de “talento”, cuentan con 2.480 millones de pesos.

La ministra Carina Murcia, al frente del MinTIC, aseguró a Caracol Radio que “Me encomendó que lo hiciéramos en el Ministerio y veo materializado este sueño. Soy una amante de la historia, una apasionada por mi país y una colombiana orgullosa de la historia y de la cultura de mi país.

Cuando empezamos, al día siguiente de mi posesión como ministra de las TIC, llamé a Yesenia Valencia y le dije: ‘Vamos a hacer la película del almirante Padilla’”. Murcia resaltó el valor simbólico de situar a Padilla en el centro de la memoria colectiva nacional y de las audiencias globales.

La producción recae en la actriz y gestora cultural Yesenia Valencia, directora de SmartFilms y Valencia Producciones Fx.

Al igual que la ministra, Valencia subrayó a Caracol Radio la ambición del proyecto: “Es una película con un presupuesto sin precedentes, vamos a tener como protagonista a un ganador del Óscar y será una película realmente internacional, como me lo recomendó el presidente, que me dijo: ‘Yesenia, ponga al almirante José Padilla en el corazón del mundo entero’. Me dio la referencia del gran almirante Nelson y yo le dije: ‘cuente con eso, vamos a hacer que un ganador del Óscar represente a nuestro héroe colombiano’”.

El filme ha sido concebido como “un esfuerzo sin precedentes” bajo la instrucción directa de Gustavo Petro, quien busca proyectar la figura del héroe afrodescendiente de la independencia ante audiencias internacionales y consolidar una narrativa de diversidad y orgullo nacional.

El rodaje abarca locaciones emblemáticas en Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y otras regiones, incluyendo el registro de Cuba Gooding Jr. en el claustro de San Agustín en Villa de Leyva, donde se erige el monumento a Antonio Ricaurte. La elección de estos escenarios refuerza el compromiso de la producción por destacar el patrimonio histórico y natural de Colombia y visibilizar el talento local.