Gobernadora del Meta rechaza ataque armado que dejó tres soldados muertos en labores electorales

La mandataria Rafaela Cortés condenó el atentado contra militares que participaban en la logística de las elecciones y pidió reforzar las medidas de seguridad para proteger el proceso democrático

Gobernadora Rafaela Cortés - La mandataria regional expresó su solidaridad con las familias de los soldados fallecidos y con las Fuerzas Militares, al tiempo que insistió en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad| EFE/ Carlos Ortega

La gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, rechazó el ataque armado que dejó tres soldados muertos y un uniformado herido mientras apoyaban la logística electoral, según información obtenida por Semana. El hecho ocurrió cuando los uniformados realizaban labores relacionadas con la instalación de puestos de votación para las elecciones previstas en el país.

El ataque se produjo durante operaciones de acompañamiento militar destinadas a garantizar la instalación de los puntos de votación en regiones donde históricamente se han presentado problemas de orden público, lo que forma parte del despliegue institucional previo a cada jornada electoral para asegurar el desarrollo de los comicios.

La mandataria regional expresó su solidaridad con las familias de los soldados fallecidos y con las Fuerzas Militares, al tiempo que insistió en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para proteger tanto a los uniformados como a los ciudadanos que participarán en el proceso electoral, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Gobernadores, alcaldes y la cúpula militar acuerdan medidas para proteger a la población del Meta y Guaviare - crédito @RafaelaCortesZ/X

El ataque ocurrió mientras los militares realizaban tareas logísticas relacionadas con la preparación de la jornada electoral, específicamente en el acompañamiento a la instalación de puestos de votación y al despliegue de material necesario para el proceso democrático. Este tipo de operaciones se adelanta en distintas regiones del país antes de cada elección, con el propósito de garantizar condiciones de seguridad en territorios donde existen antecedentes de violencia o presencia de grupos armados ilegales.

Tras conocerse el hecho, la gobernadora Rafaela Cortés emitió un pronunciamiento público en el que condenó el ataque y expresó su respaldo a las Fuerzas Militares. La mandataria también manifestó su solidaridad con los familiares de los uniformados fallecidos y con el militar que resultó herido durante el atentado, destacando la importancia del trabajo que realizan los integrantes de la fuerza pública para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad.

Cortés Zambrano advirtió que este tipo de hechos representa una amenaza directa para el desarrollo del proceso electoral y para la estabilidad democrática del país. Según señaló, la presencia de las Fuerzas Militares en las labores logísticas de las elecciones resulta fundamental en territorios donde las condiciones de seguridad han sido históricamente complejas y donde la organización de la jornada electoral requiere un acompañamiento institucional permanente.

Rafaela Cortes, gobernadora del Meta, anunció medidas para afrontar las inundaciones-crédito: Colprensa.

La presidenta de la Federación Nacional de Departamentos también anunció que, en coordinación con las autoridades nacionales, se impulsarán medidas adicionales para reforzar la seguridad en distintas regiones del país. El objetivo de estas acciones es garantizar que los ciudadanos puedan participar en la jornada electoral sin presiones ni amenazas por parte de actores armados ilegales.

De acuerdo con lo expresado por la gobernadora, el fortalecimiento de la seguridad electoral debe involucrar una articulación constante entre las autoridades civiles, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los organismos de control. Esta coordinación institucional busca prevenir hechos de violencia que puedan afectar la organización de las elecciones o intimidar a los votantes en determinadas regiones.

La mandataria también señaló que el ataque confirma las alertas que diferentes organismos han realizado sobre los riesgos de seguridad que rodean el proceso electoral en Colombia. Según explicó, algunas advertencias internacionales han señalado posibles amenazas contra los ciudadanos que participan en las elecciones y contra los funcionarios encargados de garantizar la logística y la organización del proceso.

En ese contexto, Cortés Zambrano hizo un llamado a las autoridades nacionales para mantener la vigilancia y fortalecer las estrategias de prevención en las zonas donde existen mayores riesgos de violencia. También pidió que se intensifiquen las acciones de inteligencia y seguridad destinadas a proteger la infraestructura electoral y a quienes participan en la organización de los comicios.

Tres militares fallecieron en medio de labores electorales - crédito Ejército Nacional

La gobernadora del Meta insistió en que la protección del proceso democrático requiere una respuesta institucional firme frente a los ataques contra la fuerza pública y contra quienes trabajan para garantizar la realización de las elecciones. En ese sentido, reiteró la importancia de que los responsables del atentado sean identificados y llevados ante la justicia mediante las investigaciones correspondientes.

Finalmente, la mandataria concluyó que la defensa de la democracia implica proteger a las instituciones y garantizar que los ciudadanos puedan participar en las elecciones sin temor. En su pronunciamiento reiteró que el país debe responder con determinación frente a los hechos de violencia que buscan afectar el desarrollo de los procesos electorales.

Esto es lo que se

En video: disturbios en las

Cambios en el puntaje del

Los mejores memes que dejó

Resultados del Baloto y Revancha
