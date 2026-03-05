Colombia

Denuncias sobre irregularidades laborales en rutas del Sitp generaron respuesta del concesionario: “No hay despidos de trabajadores hospitalizados”

El debate expone tensiones estructurales sobre vigilancia y protocolos en la operación del sistema de transporte público capitalino

Guardar
El hecho recordó a los
El hecho recordó a los usuarios la persistencia de los colados - crédito Transmilenio

Las denuncias sobre condiciones laborales y seguridad operacional en el Sitp han generado controversia en Bogotá, luego de que conductores reportaron presuntas irregularidades en la operación de Consorcio Express, concesionaria de una parte del sistema de transporte público de la capital.

De acuerdo con Semana, la empresa rechazó de forma tajante los señalamientos y defendió el cumplimiento de los protocolos y estándares fijados por las autoridades del sistema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Conductores del Sitp han planteado denuncias sobre carencias en salubridad, mantenimiento de la flota y seguridad operacional, así como por supuestos fallos en el uso de alcohosensores y alegatos de despidos de empleados en condiciones vulnerables.

La respuesta pública de Consorcio Express, recogida por Semana, sostiene que cumple con los protocolos técnicos y legales exigidos, niega las irregularidades y asegura que los vídeos e imágenes difundidos en redes sociales no corresponden a su flota ni reflejan el estado real del servicio.

Entre los temas planteados por los trabajadores sobresale el estado de algunos vehículos, que, según sus declaraciones recogidas por Semana, habría comprometido aspectos operacionales y sanitarios. La circulación de imágenes y videos en redes sociales ha sido desmentida por la empresa, que argumenta que carecen de contexto técnico y no pertenecen a sus operaciones.

Un comunicado de la empresa
Un comunicado de la empresa desestimó los señalamientos realizados por conductores respecto a deficiencias en procedimientos internos y sostuvo que cumple con los requisitos legales y técnicos establecidos para la prestación del servicio - crédito Bogotá.gov

Consorcio Express remarcó, al responder al medio mencionado, que cada uno de sus procedimientos de mantenimiento es supervisado bajo protocolos estrictos de seguridad y prevención. Declaró que estas acciones garantizan el cumplimiento de los criterios requeridos y permiten identificar y corregir cualquier incidente en la operación.

La concesionaria también detalló que actúa conforme a los requisitos normativos y contractuales impuestos en Bogotá. Subrayó que dispone de acuerdos sindicales vigentes y recalcó el rigor técnico en la gestión interna, haciendo énfasis en la transparencia y la colaboración con las autoridades competentes si se llega a requerir información adicional.

Protocolos y defensa de Consorcio Express

La empresa reiteró, a través de Semana, que los procedimientos internos siguen las regulaciones fijadas para el sector y que cuenta con sistemas efectivos de identificación y atención oportuna ante cualquier irregularidad. Insistió en que la rendición de cuentas forma parte permanente de su gestión, manteniendo la disposición a dialogar con autoridades y partes interesadas sobre el servicio público.

Pruebas de alcoholemia y normatividad interna

Respecto a los señalamientos sobre el uso de alcohosensores, la concesionaria indicó que las pruebas se llevan a cabo exclusivamente con dispositivos tipo copa homologados, en línea con los protocolos de tránsito exigidos.

Las recientes acusaciones sobre irregularidades
Las recientes acusaciones sobre irregularidades han encendido el debate en la capital colombiana. Imágenes compartidas en redes y versiones enfrentadas mantienen en vilo a empleados y usuarios del sistema - crédito Alcaldía de Bogotá

Respondió, según Semana, que “no es cierto que se reutilicen los elementos utilizados en dichas pruebas” y señaló que estos procesos priorizan la integridad del personal y cumplen la normatividad vigente del sector.

Política laboral y respuesta a las acusaciones

En materia de relaciones laborales, la empresa negó las afirmaciones sobre despidos en situaciones de vulnerabilidad, afirmando que “tampoco es cierta la afirmación según la cual la compañía adelanta despidos de trabajadores hospitalizados, en condición de debilidad manifiesta o prácticas de persecución laboral”.

Explicó al medio mencionado que cualquier decisión laboral sigue la legislación laboral colombiana y los procedimientos internos documentados y subrayó la existencia de acuerdos formales con sindicatos.

La compañía llamó a que la información sobre la operación del sistema sea tratada con responsabilidad y recordó que mantiene su apertura para atender solicitudes oficiales.

Finalmente, desde su perspectiva, Consorcio Express hizo explícito su compromiso de preservar la seguridad tanto de empleados como de usuarios, reiterando su propósito de mantener la calidad requerida por el sistema de transporte público en Bogotá.

Temas Relacionados

Consorcio ExpressBogotáSITPLegislación Laboral ColombianaDenuncias Condiciones LaboralesSeguridad Operacional

Más Noticias

ExpoEmpleo Sena ofrece más de 9.000 vacantes para mujeres en Bogotá

Esta convocatoria se realiza antes del día internacional de la mujer que se conmemora cada 8 de marzo

ExpoEmpleo Sena ofrece más de

Resultados Dorado Mañana último sorteo jueves 5 de marzo

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este jueves de una de las loterías más populares del país

Resultados Dorado Mañana último sorteo

Carolina Cruz compartió con sus seguidores una reflexión sobre el uso que le dan a las redes sociales: “Tanta oscuridad”

La presentadora de 'Día a Día' hizo un emotivo llamado a recuperar la sensibilidad y la fe, alertando sobre la influencia de las redes en adultos y niños, y proponiendo una reflexión colectiva

Carolina Cruz compartió con sus

Hollman Morris, gerente de Rtvc, se refirió a la participación de Gustavo Petro en la película sobre el almirante Padilla: “Se nos ocurrió”

El gerente de Rtvc también defendió la inversión destinada al rodaje del filme, que supera los 15.000 millones de pesos

Hollman Morris, gerente de Rtvc,

Cambios en Monómeros, la empresa del régimen de Venezuela que funciona en Colombia: Estados Unidos aprobó importante permiso pero los ingresos serán administrados por el Gobierno Trump

La medida, vigente hasta el 31 de marzo de 2028, establece mecanismos estrictos para el flujo de los recursos derivados de la actividad petroquímica

Cambios en Monómeros, la empresa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así recluta a sus miembros

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

ENTRETENIMIENTO

Carolina Cruz compartió con sus

Carolina Cruz compartió con sus seguidores una reflexión sobre el uso que le dan a las redes sociales: “Tanta oscuridad”

Cintia Cossio enfrentó las críticas sobre su cabello en redes sociales: “No estoy calva”

Ornella Sierra criticó participación de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Hay mucho mueble”

Críticas a ‘La casa de los famosos Colombia’: contra las reglas, le habrían filtrado información desde el exterior a Juanda Caribe

Cami Pulgarín se mostró inconforme con el trabajo de los rappitenderos: “¿Por qué me traes esto?

Deportes

América de Cali vs. Atlético

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido decisivo de la Copa Sudamericana

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia) - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

El colombiano Jorge Carrascal ya tiene nuevo entrenador en el Flamengo de Brasil: de quién se trata

Jugadores de Millonarios esperaron hasta llegar al camerino para celebrar la coleada a Atlético Nacional: David Mackalister saludó a los hinchas infiltrados en el Atanasio

Así fue la pelea entre David Ospina y Rodrigo Contreras en el clásico entre Nacional y Millonarios: William Tesillo fue a reclamarle en medio de los empujones