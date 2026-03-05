Asaltaron un estudio webcam en Bogotá: delincuentes engañaron a trabajadores con supuesta entrevista de trabajo

Cuatro falsos aspirantes a empleo asaltaron y retuvieron a tres trabajadores en un estudio webcam en el barrio Castilla - crédito Captura video Citytv

El robo a un estudio webcam en el barrio Castilla, en el suroccidente de Bogotá, dejó pérdidas económicas superiores a los 50 millones de pesos y a tres trabajadores conmocionados, golpeados y amordazados.

El asalto ocurrió el lunes 2 de marzo cuando cuatro personas llegaron al lugar ubicado en la localidad de Kennedy —dos hombres y dos mujeres— ingresaron al inmueble bajo la excusa de una entrevista laboral.

El grupo de asaltantes utilizó como estrategia ganarse la confianza de las víctimas fingiendo participar en un proceso de selección laboral. Tras ingresar, cambiaron de actitud y comenzaron el ataque, sometiendo a los trabajadores y amordazándolos para registrar el lugar con libertad.

Durante aproximadamente 30 minutos, los asaltantes mantuvieron retenidos a los empleados en una de las habitaciones. Uno de los delincuentes intimidó con un arma de fuego a una de las modelos y golpeó a otro trabajador mientras exigía dinero y pertenencias.

La suma robada en el estudio webcam del sur de Bogotá supera los 50 millones de pesos, según los afectados - crédito Captura video Citytv

Los delincuentes recorrieron diferentes áreas del estudio, llevándose dinero en efectivo, celulares, joyas y equipos tecnológicos. Cuando escaparon, uno de los empleados logró desatarse y liberar a sus compañeras. Salieron a la calle y pidieron ayuda en un local cercano, solicitando que se alertara a las autoridades.

Detalles del robo en estudio webcam

El hecho se produjo en un estudio webcam ubicado al suroccidente de Bogotá, donde las cámaras de seguridad permitieron captar el accionar de los delincuentes y registrar su modus operandi. La grabación resultó clave para la identificación de los responsables.

En palabras de una de las víctimas, el episodio fue devastador: “Es una escena traumática. Uno nunca está a merced de que le pase algo, pero, como los delincuentes se ponen nerviosos y están estresados, uno no sabe en qué momento le pueden llegar a hacer algo. A mí, mientras me pedían el dinero, me metieron un cachazo y me dejaron una herida en la cabeza”, relató a CityNoticias.

La reconstrucción de los hechos indica que los agresores actuaron con extrema intimidación. “Uno de ellos entra a la cocina y me encañonan; de ahí nos mandan a un cuarto. Mientras tanto, a nuestra modelo le quitan el teléfono y sus pertenencias personales y luego nos llevan a los tres al mismo cuarto. Nos ponen boca abajo y nos empiezan a pedir todo lo que tenemos”, detalló la víctima.

Modelos y empleados del estudio fueron atados y encerrados mientras los asaltantes recorrían el inmueble para apropiarse de dinero y equipos tecnológicos - crédito Jesús Aviles / Infobae

La cifra de lo robado supera los 50 millones de pesos, según el recuento de las víctimas. El ataque dejó no solo pérdidas económicas, sino huellas sicológicas en los trabajadores. El miedo se intensificó cuando uno de ellos recibió un golpe en la cabeza durante el asalto.

Luego de que los delincuentes huyeron, uno de los empleados logró soltarse y liberar a sus compañeras. “En el momento en que salen, yo intento y logro desatarme. También las ayudo a ellas. Salgo a pedir ayuda a la tienda que está al frente y pido que llamen a la policía”, describió la víctima sobre los minutos posteriores al robo.

La rápida reacción de los trabajadores permitió dar aviso inmediato a las autoridades, quienes llegaron al lugar pocos minutos después de la denuncia.

Las víctimas aportaron datos clave que podrían facilitar la pronta captura de los responsables, identificados parcialmente gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad y la descripción de su manera de operar.

Uno de los trabajadores logró liberarse y alertó a la policía tras el escape de los delincuentes del estudio webcam - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La investigación del robo está en marcha, apoyada en los videos de seguridad y los testimonios directos de los afectados. Los empleados solicitan a las autoridades que aceleren las pesquisas para evitar que los delincuentes sigan actuando en el sector.

El estudio webcam de Castilla permanece en alerta, mientras quienes vivieron el asalto esperan la detención de los criminales y un refuerzo en la seguridad de su entorno laboral.