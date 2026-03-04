Tebi Bernal nominó a Campanita en ‘La casa de los famosos Colombia’: así fue la reacción que tuvo el participante en vivo y en directo

Tebi Bernal sorprende con su nominación directa a Campanita en La casa de los famosos Colombia - crédito Canal RCN Prensa

La más reciente gala de nominación en La casa de los famosos Colombia volvió a encender el debate entre los seguidores del programa, luego de que Tebi Bernal, en su rol de líder de la semana, tomara la decisión de enviar a Campanita directamente a la placa de eliminación.

La determinación, anunciada en vivo y en directo, no solo generó reacciones inmediatas dentro de la casa, también una ola de comentarios en redes sociales.

De acuerdo con lo expuesto durante la transmisión del Canal RCN, Tebi Bernal asumió el liderazgo de la semana luego de imponerse a Alejandro Estrada en la prueba decisiva. Con ese triunfo llegó una de las responsabilidades más delicadas del juego: nominar de manera directa a uno de sus compañeros, decisión que debía ser argumentada frente a todos.

La dinámica comenzó con el anuncio de los primeros participantes que quedaron en riesgo por decisión de la casa y del público. Fue entonces cuando Carla Giraldo tomó la palabra para oficializar las primeras nominaciones.

Alejandro Estrada, Lady Noriega y Campanita se juegan su permanencia tras la polémica gala de nominación - crédito cortesía Canal RCN

“El primer nominado por la casa y por el público es Alejandro, eres tú. A partir de este momento entras en placa y estás en riesgo de eliminación. El siguiente nominado por la casa y por el público es Lady”, empezó diciendo la conductora del reality.

Ante este anuncio, Lady Noriega no ocultó su emoción y reaccionó de inmediato frente a las cámaras: “Amor, este fin de semana llego, bebé”, dejando entrever que estaría segura de que podría ser la próxima eliminada y por ello regresará a su casa con sus seres queridos, pero que eso la tiene entusiasmada y tranquila.

Con la placa parcialmente definida, llegó el turno del líder de la semana y para eso Marcelo Cezán se dirigió directamente a Tebi Bernal y le dio la palabra para que tomara la decisión final: “El turno es para Tebi como líder corto de esta semana, para que tomes la decisión, Tebi. ¿A quién nominas y por qué?”

En medio de la expectativa general, Tebi Bernal explicó que su elección hacía parte de la lógica del juego y de situaciones ocurridas en días anteriores dentro de la casa. Sin rodeos, anunció su decisión frente a todos sus compañeros.

“Bueno, estamos en el juego y devolviendo atenciones de la semana pasada. Mi nominado es Campanita”, indicó Bernal con un gesto de seriedad.

La jugada de Tebi Bernal divide opiniones entre fans de La casa de los famosos Colombia: así quedó la placa - crédito @canalrcn/IG

Lejos de reaccionar con sorpresa o molestia, el nominado mantuvo la calma y se dirigió directamente al público que sigue el reality desde sus casas, apelando al respaldo de sus seguidores y con una gran sonrisa expresó: “Colombia, apóyame, por favor. Ustedes saben que me tengo que quedar”.

Según se explicó durante la emisión, la decisión de Tebi Bernal no estuvo basada en una relación cercana ni con algún tipo de problemática con Campanita, sino en comportamientos y movimientos estratégicos observados durante la competencia, pues la semana anterior Campanita envió a Bernal al escrutinio del público para ver si seguía o no en el programa, y esta fue su manera de “cobrar la atención”.

Con esta nominación, la placa de la semana quedó conformada por Alejandro Estrada, Lady Noriega, Campanita, Alexa Torrex (nominada por el último eliminado), Yuli Ruiz (sancionada por el jefe), Valentino Lázaro (nominado por el jefe desde la semana pasada) y Juanda Caribe (sancionado por el jefe), los cuales ahora deberán enfrentar la votación del público y luchar por permanecer una semana más dentro de La casa de los famosos Colombia.

Campanita entró a placa por decisión del líder - crédito cortesía Canal RCN

Esta semana, de acuerdo con información revelada por la producción, el programa presenta como una de las más intensas de la temporada, debido a una doble ronda de nominación y eliminación, pues una persona saldrá el miércoles 4 de marzo y otra el domingo 8.