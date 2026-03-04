Colombia

Tebi Bernal nominó a Campanita en ‘La casa de los famosos Colombia’: así fue la reacción que tuvo el participante en vivo y en directo

El líder de la semana no se guardó nada y mandó directo a la placa de eliminación a su compañero, tomando una decisión estratégica que dejó boquiabiertos a sus compañeros y encendió las redes sociales

Guardar
Tebi Bernal sorprende con su
Tebi Bernal sorprende con su nominación directa a Campanita en La casa de los famosos Colombia - crédito Canal RCN Prensa

La más reciente gala de nominación en La casa de los famosos Colombia volvió a encender el debate entre los seguidores del programa, luego de que Tebi Bernal, en su rol de líder de la semana, tomara la decisión de enviar a Campanita directamente a la placa de eliminación.

La determinación, anunciada en vivo y en directo, no solo generó reacciones inmediatas dentro de la casa, también una ola de comentarios en redes sociales.

De acuerdo con lo expuesto durante la transmisión del Canal RCN, Tebi Bernal asumió el liderazgo de la semana luego de imponerse a Alejandro Estrada en la prueba decisiva. Con ese triunfo llegó una de las responsabilidades más delicadas del juego: nominar de manera directa a uno de sus compañeros, decisión que debía ser argumentada frente a todos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La dinámica comenzó con el anuncio de los primeros participantes que quedaron en riesgo por decisión de la casa y del público. Fue entonces cuando Carla Giraldo tomó la palabra para oficializar las primeras nominaciones.

Alejandro Estrada, Lady Noriega y
Alejandro Estrada, Lady Noriega y Campanita se juegan su permanencia tras la polémica gala de nominación - crédito cortesía Canal RCN

“El primer nominado por la casa y por el público es Alejandro, eres tú. A partir de este momento entras en placa y estás en riesgo de eliminación. El siguiente nominado por la casa y por el público es Lady”, empezó diciendo la conductora del reality.

Ante este anuncio, Lady Noriega no ocultó su emoción y reaccionó de inmediato frente a las cámaras: “Amor, este fin de semana llego, bebé”, dejando entrever que estaría segura de que podría ser la próxima eliminada y por ello regresará a su casa con sus seres queridos, pero que eso la tiene entusiasmada y tranquila.

Con la placa parcialmente definida, llegó el turno del líder de la semana y para eso Marcelo Cezán se dirigió directamente a Tebi Bernal y le dio la palabra para que tomara la decisión final: “El turno es para Tebi como líder corto de esta semana, para que tomes la decisión, Tebi. ¿A quién nominas y por qué?”

En medio de la expectativa general, Tebi Bernal explicó que su elección hacía parte de la lógica del juego y de situaciones ocurridas en días anteriores dentro de la casa. Sin rodeos, anunció su decisión frente a todos sus compañeros.

Bueno, estamos en el juego y devolviendo atenciones de la semana pasada. Mi nominado es Campanita”, indicó Bernal con un gesto de seriedad.

La jugada de Tebi Bernal
La jugada de Tebi Bernal divide opiniones entre fans de La casa de los famosos Colombia: así quedó la placa - crédito @canalrcn/IG

Lejos de reaccionar con sorpresa o molestia, el nominado mantuvo la calma y se dirigió directamente al público que sigue el reality desde sus casas, apelando al respaldo de sus seguidores y con una gran sonrisa expresó: “Colombia, apóyame, por favor. Ustedes saben que me tengo que quedar”.

Según se explicó durante la emisión, la decisión de Tebi Bernal no estuvo basada en una relación cercana ni con algún tipo de problemática con Campanita, sino en comportamientos y movimientos estratégicos observados durante la competencia, pues la semana anterior Campanita envió a Bernal al escrutinio del público para ver si seguía o no en el programa, y esta fue su manera de “cobrar la atención”.

Con esta nominación, la placa de la semana quedó conformada por Alejandro Estrada, Lady Noriega, Campanita, Alexa Torrex (nominada por el último eliminado), Yuli Ruiz (sancionada por el jefe), Valentino Lázaro (nominado por el jefe desde la semana pasada) y Juanda Caribe (sancionado por el jefe), los cuales ahora deberán enfrentar la votación del público y luchar por permanecer una semana más dentro de La casa de los famosos Colombia.

Campanita entró a placa por
Campanita entró a placa por decisión del líder - crédito cortesía Canal RCN

Esta semana, de acuerdo con información revelada por la producción, el programa presenta como una de las más intensas de la temporada, debido a una doble ronda de nominación y eliminación, pues una persona saldrá el miércoles 4 de marzo y otra el domingo 8.

Temas Relacionados

Tebi BernalCampanitaLa casa de los famosos ColombiaNominados La casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Así puede saber si tiene sobrepeso u obesidad, según la explicación de una experta: “Debe medir su índice de masa corporal”

La cantidad de grasa acumulada en el cuerpo puede derivar en distintas afecciones de salud

Así puede saber si tiene

Armando Benedetti respaldó propuesta de Petro de impugnar las mesas de votación el 8 de marzo: “El presidente no está llamando a ‘mamar gallo’”

El ministro del Interior sostuvo que la propuesta está orientada a detectar fallas, mas no busca intervenir en el proceso democrático

Armando Benedetti respaldó propuesta de

Yina Calderón arremetió contra Juanda Caribe por su participación en 'La casa de los famosos Colombia': "Un charlatán"

La empresaria y DJ no se guardó nada al expresar fuertes opiniones sobre el comediante en medio de una transmisión en vivo junto a Juliana Calderón, dejando claro que no confía en el polémico participante del 'reality'

Yina Calderón arremetió contra Juanda

Imer Machado se reunió con Ramón Jesurún y evalúa demandar a quien lo acusa de supuestos cobros de “peajes” en el arbitraje colombiano

El director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol es acusado de cobrar dinero para designar a algunos árbitros en los partidos del fútbol colombiano

Imer Machado se reunió con

Tribunal de Bogotá frenó traslado de líder de investigaciones contra ‘Papá Pitufo’ y ordenó medidas urgentes de protección ante amenazas y alto riesgo

La decisión busca garantizar la integridad del oficial y de su familia, tras evidenciar omisiones en la evaluación de riesgos por parte de la institución

Tribunal de Bogotá frenó traslado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón arremetió contra Juanda

Yina Calderón arremetió contra Juanda Caribe por su participación en 'La casa de los famosos Colombia': "Un charlatán"

Johanna Fadul criticó ‘La casa de los famosos Colombia’ y a algunos de los participantes: “No pertenezco a ese lugar en lo absoluto”

Shakibecca fue confundida con Shakira durante el multitudinario show en Ciudad de México: la imitadora de la barranquillera dio su versión

Yeferson Cossio aseguró que una de sus exparejas le hacía brujería: “Yo la confronté a ella”

Jhonny Rivera y Jenny López tienen este destino programado para pasar su luna de miel: contaron detalles del viaje

Deportes

Wilmar Roldán tuvo tenso cruce

Wilmar Roldán tuvo tenso cruce con César Farías, extécnico del Junior de Barranquilla, en el empate del Barcelona de Guayaquil por Libertadores

Imer Machado se reunió con Ramón Jesurún y evalúa demandar a quien lo acusa de supuestos cobros de “peajes” en el arbitraje colombiano

El ciclista colombiano Santiago Buitrago se coronó en importante carrera en Italia: así fue su victoria

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana