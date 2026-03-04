Por esta razón podría subir el precio de la gasolina en Colombia tras escalada militar en Oriente Medio, según Anif

Los efectos económicos de la medida incluyen alzas en la tarifa de la gasolina - crédito Google Maps y Ministerio de Minas y Energía

Analistas del Centro de Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) publicaron su primer desglose sobre los primeros impactos en los mercados internacionales —y la economía local—derivados del recrudecimiento de la guerra en Irán.

Aunque se refirieron al escenario internacional, advirtieron que en Colombia algunas variables de la economía tendrían efectos negativos prácticamente inmediatos tras las ofensivas emitidas por los gobiernos de Estados Unidos e Israel y la respuesta iraní, que incluyó ataques a bases militares norteamericanas en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La explicación es que la tensión política también ha despertado cierta presión en los mercados energéticos globales, que no dejan inmune a la economía colombiana. El primer argumento es que el incremento en el precio internacional del petróleo Brent, impulsado por el conflicto en la región, limitaría la capacidad del Gobierno colombiano para reducir el precio de la gasolina corriente en el país.

Según la perspectiva de los expertos, durante enero de 2026, factores como la apreciación de la tasa de cambio y la estabilidad en los precios del petróleo permitieron que “lo que se paga internamente de gasolina corriente estuviera por encima de la referencia internacional (3.300 pesos según las estimaciones de la Anif)”, de modo que se generó un “margen de maniobra que permitió al Gobierno reducir 1.000 pesos por galón entre febrero y marzo”.

Aunque Colombia recibiría beneficios fiscales si el petróleo extranjero encarece, el precio de la gasolina sí se vería presionado al alza - crédito Colprensa

Pero este margen depende del comportamiento del precio del petróleo, que por la coyuntura repuntó y está presionando al alza los precios internacionales de la gasolina. Así las cosas, el fenómeno recortaría esta brecha de 3.300 pesos a 1.382 pesos, y en consecuencia, restringiría la posibilidad de nuevos recortes.

Y no solo se limitaría el espacio del Gobierno para seguir bajando el precio del combustible, sino que podría “disminuir o, incluso reversar, el superávit acumulado en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc)”.

Toda esta situación se intensificó porque el Estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo global y el 15% del gas natural licuado (GNL), se convirtió en foco de atención internacional.

Esa fue la motivación para que el precio del Brent alcanzara US$80,6 por barril, un incremento cercano al 11% respecto al nivel previo al inicio de las hostilidades.

El alza también se reflejó en la referencia WTI, que llegó a US$77,2 por barril, y en el índice de carga de contenedores, que aumentó 6,5%. Las aseguradoras internacionales comenzaron a restringir o encarecer la cobertura de riesgo de guerra, lo que añade presión a las cadenas logísticas globales, de acuerdo con el reporte de los expertos de la Anif.

Las tensiones también se concentran en el estrecho de Ormuz, un sendero petrolero prioritario en la economía mundial - crédito Reuters

“Frente a la resolución del conflicto, los escenarios son diversos y dependen de su duración e intensidad. Una desescalada permitiría aliviar las presiones sobre los precios del petróleo, pero una prolongación podría profundizar la volatilidad energética y restringir aún más el margen de maniobra en economías como Colombia”, se leyó en la conclusión del comunicado.

Cuáles son los beneficios para Colombia de las tensiones políticas en Oriente Medio

Sin embargo, el precio de la gasolina es solo una de las variables. El bloqueo del Estrecho de Ormuz y el alza del precio internacional del petróleo también abren la posibilidad de que el Gobierno de Gustavo Petro reciba ingresos extraordinarios por exportaciones de crudo, según estimaciones del sector energético.

Expertos de este sector advierten que, si la crisis se prolonga, el precio del Brent podría superar los 100 dólares e incluso alcanzar los 120 por barril en escenarios extremos.

El precio del petróleo Brent aumentó 10% debido al conflicto y podría llegar a los 100 dólares por barril - crédito Ruvic/Ilustración/Reuters

El efecto inmediato para Colombia sería positivo en términos fiscales. Con una producción nacional cercana a los 750.000 barriles diarios, cada dólar que sube el precio internacional del crudo representa ingresos adicionales para el Estado.

Óscar Rincón, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), explicó a La República que “cada dólar que sube el precio del barril le inyecta a la industria cerca de 750.000 dólares al día”. Si el alza se sostiene, la economía colombiana podría recibir aproximadamente USD22 millones extra mensuales, equivalentes a $84.000 millones, de acuerdo con las proyecciones citadas por el medio especializado.

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, aseguró en diálogo con el mismo medio que un barril por encima de los 100 dólares beneficiaría a productores y al Estado colombiano a corto plazo, aunque advirtió sobre los riesgos estructurales de una dependencia prolongada de precios internacionales elevados.