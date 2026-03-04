Colombia

Las pistas detrás de la misteriosa desaparición de un ingeniero de petróleos tras visitar un centro comercial en el norte de Bogotá

Los allegados de David Felipe Acosta Botina perdieron contacto con él la noche del 1 de marzo, cuando cámaras de vigilancia lo captaron caminando entre los centros comerciales El Retiro y Atlantis en la capital colombiana

David Felipe Acosta Botina, ingeniero
David Felipe Acosta Botina, ingeniero de petróleos de 27 años, desapareció en el norte de Bogotá el 1 de marzo tras salir del centro comercial El Retiro - crédito Manuela Acosta/Facebook

Hay preocupación e incertidumbre en una familia bogotana tras la extraña desaparición de David Felipe Acosta Botina, un joven ingeniero de petróleos de 27 años cuyo rastro se perdió en la madrugada del 1 de marzo tras salir del centro comercial El Retiro, ubicado en la localidad de Chapinero, en el norte de la ciudad.

Según la descripción proporcionada a las autoridades, Acosta Botina mide 1,74 metros, tiene contextura atlética, tez trigueña, ojos cafés y cabello negro.

El día de su desaparición vestía un pantalón de sudadera azul rey, camiseta negra, tenis blancos de cordones, dos pulseras, además de una cadena de oro con una cruz.

La familia confirmó que David
La familia confirmó que David Felipe vestía un pantalón de sudadera azul rey, camiseta negra, tenis blancos y llevaba puesto accesorios de oro y plata - crédito Barranca Derecha/Facebook

La tía del joven, Jacqueline Botina, declaró al medio Alerta que han realizado “todas las denuncias, pero no aparece, no aparece en Medicina Legal, no aparece en ninguno de los hospitales de Bogotá”.

Lo que revelaron cámaras de seguridad

La familia accedió a dos grabaciones de cámaras de seguridad que muestran a David Felipe saliendo de un establecimiento público hacia las 9:30 p. m., caminando por la cuadra del centro comercial Atlantis, con su celular en la mano.

Luego, gira a la derecha en dirección a otras tiendas comerciales y, en ese punto, la familia pierde el rastro visual y digital: “Tipo 9:30-9:40 p. m., se desaparece el celular del radar de ubicación que pudimos ver. De resto, no hemos podido ubicar su señal en ninguna parte”, relató la tía.

El celular y los dispositivos
El celular y los dispositivos electrónicos de David Felipe permanecen apagados y no hay movimientos en sus cuentas bancarias desde la desaparición - crédito Ilustrativa Infobae

Hasta el momento, no se sabe si David Acosta abordó un vehículo por aplicación o transporte público. La única certeza es lo registrado por las cámaras, que muestran su trayecto a pie entre El Retiro y Atlantis. “No sabemos si tomó un vehículo público, si habló con alguien más. él estaba solo. él había salido a comprar unas camisas que necesitaba para su oficina”, explicó Jacqueline Botina.

La situación es aún más preocupante por el estado de sus dispositivos electrónicos, que permanecen apagados; sin embargo, no se han realizado movimientos en sus cuentas bancarias. Las autoridades y la familia continúan la búsqueda, sin que hasta el momento se tenga información clara sobre su paradero.

Se conoció también que el joven estuvo en un casino desde las 3:52 hasta casi las 9:00 p. m. el día de su desaparición. La tía aclaró que no era frecuente que visitara casinos, pero ese día se realizaba un torneo de juegos en el lugar, contiguo a El Retiro.

Las cámaras de seguridad captaron
Las cámaras de seguridad captaron el último trayecto de David Felipe Acosta, quien aparece caminando entre El Retiro y Atlantis antes de perder su rastro - crédito Europa Press

Durante los días posteriores, los familiares han recibido llamadas extorsivas de supuestos captores. “Nos han hecho cuatro llamadas. En una de ellas pedían inicialmente $2.000.000 y que nos lo entregaban en el CAI que nosotros quisiéramos. Al preguntar información que solo se sabe de él, pues automáticamente sabíamos que no era. La segunda llamada fue pidiéndonos $5.000.000 a la mamá y que se lo entregaban en la estación de Las Aguas: por allá alguien gritaba ‘ayúdame’. Le preguntó el del Gaula una descripción y nos dimos cuenta de la estafa”, dijo Jacqueline Botina.

La madre del ingeniero, Piedad Edith Botina, aseguró en entrevista con El Tiempo, que tiene en su poder la cédula y el pasaporte de su hijo, ya que el joven salió sin documentos ni tarjetas bancarias. “él salió solo a comprar sus camisas y a devolverse. Ni la cédula la llevó”, relató. Sobre el estado emocional de David Felipe antes de la desaparición, la madre señaló que “lo sentí muy triste, tan así que yo me sentí triste porque él estaba así. Me reflejó su tristeza. Le noté los ojos muy negros a mi hijo”.

La búsqueda del ingeniero de petróleos se ha extendido por toda Bogotá, con la colaboración de amigos y familiares. Si alguna persona tiene información sobre el paradero de David Felipe Acosta Botina, puede comunicarse a los números 310 3235341 o 322 3591292.

