Frisby España abrirá cinco restaurantes, pese a pleito judicial con la marca colombiana: qué sigue en el proceso

Frisby España anunció la potencial apertura de cinco establecimientos en España, después del 18 de marzo - crédito @frisby_es/Instagram

Voceros de la empresa Frisby España S.L. confirmaron, a través de un comunicado, la apertura inminente de cinco restaurantes en España, mientras continúa el proceso judicial abierto con Frisby S.A. BIC por el uso de la marca en territorio español.

Según consta en el documento que reposteó el portavoz de la marca española, Charles Dupont, la Audiencia Provincial de Alicante, España, notificó que el 18 de marzo se pronunciará sobre el recurso de apelación interpuesto por la compañía española contra las medidas cautelares que le impiden utilizar la marca.

“Esperamos poder iniciar operaciones pocos días después y confiamos plenamente en la Justicia”, escribió Dupont en su perfil de X.

Las restricciones vigentes obligaron a Frisby España a suspender temporalmente el uso de su identidad comercial por considerar que su actividad podría causar “un daño irreparable a Frisby Colombia”. De hecho, tanto en redes sociales como en la página web, no aparece ningún tipo de información publicitaria, ni de “denominación” de la polémica marca, salvo el contexto judicial del litigio.

Charles Dupont, portavoz de la contraparte española, confirmó en sus redes sociales la apertura de los establecimientos - crédito @charlesdupontt/Instagram; @charlesdupontt/X

El recurso presentado por los empresarios europeos se apoya en tres argumentos: la posible extinción de los derechos invocados por la empresa colombiana, la falta de notoriedad de la marca en territorio español, respaldada por un informe de la Universidad Complutense de Madrid, y la ausencia de competencia desleal entre ambas sociedades en el mercado, de acuerdo con el contexto explícito, publicado por los voceros de la marca española en su página web.

En el nuevo comunicado, desde Frisby España se argumentó que sus acciones se han guiado por la “buena fe”, evidente en la eliminación de elementos gráficos y la propuesta de soluciones para facilitar un acuerdo.

Según la empresa, el objetivo ha sido “reducir cualquier posible controversia, manteniendo siempre una actitud constructiva y respetuosa con el marco jurídico vigente”.

Abrirán cinco nuevos restaurantes

De hecho, la comunicación incluyó el anuncio de la eventual inauguración de cinco restaurantes en el país, dos en Madrid, uno en Barcelona, Málaga y Sevilla.

Dice la información oficial, confirmada por Dupont, que la apertura se realizará en cuanto se levanten las medidas cautelares, de modo que Frisby España pueda activar su plan de expansión y operar conforme a su estrategia empresarial.

Frisby Colombia habría obtenido un "enriquecimiento indebido" a partir de la contienda judicial con su contraparte española - crédito Colprensa

El proceso judicial también derivó en declaraciones cruzadas entre ambas partes. En el comunicado de Frisby España S.L. se expresó preocupación por recientes manifestaciones públicas de la dirigente de Frisby S.A. BIC en medios colombianos, que catalogó como “estrategia de victimización sistemática” una narrativa que, según la empresa española, fue “un relato parcial y potencialmente sesgado trasladado a la opinión pública colombiana omite elementos esenciales del procedimiento en curso”.

Dichos componentes fueron, según la marca europea: “La falta de uso efectivo de la marca alegada en el territorio pertinente, el registro legal plenamente válido de Frisby España SL en la Unión Europea, y la voluntad reiterada de desescalar, desjudicializar o minimizar la actividad empresarial de nuestra sociedad (sic)”.

Adicionalmente, Frisby España reclamó que su contraparte colombiana habría obtenido un “incremento extraordinario de beneficios”, que consideraron como un “enriquecimiento indebido, al haber sido generado sobre la base de una movilización nacional construida en torno a un relato público que omitía deliberadamente elementos jurídicos esenciales”.

La colombiana Frisby S.A. BIC está a la espera de la resolución de las autoridades judiciales en España - crédito Frisby

Al respecto, la compañía europea solicitó al juzgado una pericial contable especializada en valoración de empresas, así como un análisis técnico de los activos intangibles y del impacto reputacional para determinar “de manera objetiva el alcance económico del enriquecimiento indebido y del perjuicio sufrido”.

Según el comunicado de Frisby España, “las pretensiones económicas acumuladas podrían situarse en múltiples decenas de millones de euros”.