Colombia

Motociclista fue arrollado por un bus de Sitp, en Bogotá: el conductor huyó y no aparece

Las consecuencias del choque involucran a un conductor que se retiró sin prestar ayuda, lo que ha dificultado el proceso de atención médica y el acceso a información relevante para la víctima

Guardar
Los animales grandes no pueden
Los animales grandes no pueden viajar en transporte público, solo en vehículos certificados - crédito Transmilenio

El impacto del accidente que sufrió Jhon Jairo Castro Rodríguez en la avenida Boyacá con calle 80 sigue marcando su vida cotidiana.

Tras el siniestro, el motociclista, de 39 años, enfrenta cinco costillas fracturadas, una fractura de clavícula y una fractura de muñeca derecha en dos partes, lesiones que lo obligaron a permanecer hospitalizado durante siete días y le han significado una incapacidad médica de 30 días.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Castro relató que la falta de apoyo tras el accidente ha complicado aún más su situación. Según su testimonio, los gastos médicos, terapias y medicamentos han corrido por su cuenta.

“Hasta el momento es un gasto que he tenido que asumir yo”, lamentó a Alerta Bogotá, mientras espera respuesta de las autoridades y la empresa de transporte.

Jhon Jairo Castro Rodríguez sufrió
Jhon Jairo Castro Rodríguez sufrió graves lesiones tras ser arrollado por un bus del SITP en la avenida Boyacá con calle 80, en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El relato de Castro deio detalles del accidente. El ciudadano explicó que circulaba a baja velocidad porque acababa de tanquear su motocicleta en una estación cercana, cuando llegó a la intersección, confió en que el bus del servicio público cumpliría la señal de pare.

“El bus lo vi desde antes, desde lejos. Como es un pare obligatorio, supuse que iba a hacer el pare y seguí mi camino, pero me llevó la sorpresa de que el tipo sigue largo, me arrolla y me empata casi hasta la mitad de la vía”, detalló en la emisora.

La descripción de las lesiones coincide con la forma en que ocurrió el hecho: “Me toma por toda la parte derecha, por eso me parte las costillas del lado derecho, la clavícula y la mano derecha”, añadió Castro, quien desde entonces permanece en recuperación.

Tras el choque, fueron los peatones quienes brindaron los primeros auxilios y gestionaron la llegada de una ambulancia.

Castro enfrenta elevados costos médicos
Castro enfrenta elevados costos médicos y legales tras el accidente, sin apoyo de la empresa ni de las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Castro destacó que el conductor del bus, lejos de asistirlo, se retiró del lugar, según le contaron los testigos. “Las personas que me recogen son las que me dicen que el señor para, me ve, pero igualmente se sube al vehículo y se va. No atendió nada, no hizo el llamado de ambulancia, simplemente me vio y se fue”, expresó en la entrevista.

El hombre explicó que ha iniciado dos procesos: uno ante la Fiscalía y otro ante TransMilenio. Sin embargo, hasta ahora no ha recibido respuesta alguna. “Puse la nota en TransMilenio sobre el caso, pero nadie se ha comunicado conmigo, nadie me ha notificado nada. También ya puse la denuncia en Fiscalía, me asignaron un fiscal, pero no he tenido ninguna información”, sostuvo durante la conversación radial.

Respecto a la identificación del vehículo, el motociclista cuenta apenas con una imagen borrosa tomada tras el choque, lo que dificulta la individualización del bus y su operador. Las empresas concesionarias del SITP suelen estar obligadas a colaborar en estos casos, pero la víctima no ha logrado confirmar a cuál pertenece el vehículo involucrado.

La responsabilidad de los conductores del servicio público es regulada por la legislación colombiana, que exige la atención inmediata a las víctimas de accidentes viales. El comportamiento atribuido al conductor ha motivado la denuncia formal de Castro ante la Fiscalía.

La víctima debe someterse a
La víctima debe someterse a una segunda cirugía para retirar la placa de su clavícula, agravando su situación médica y económica - crédito Alcaldía de Bogotá

Consecuencias económicas y llamado para su caso

El proceso de recuperación ha tenido un fuerte impacto en la economía personal de Castro. Aseguró que la incapacidad le impide trabajar y que los ahorros que tenía se han destinado por completo a cubrir los gastos médicos y cotidianos. Además, se prepara para una cirugía adicional en la clavícula, prevista entre cuatro y cinco meses después de la primera intervención.

En medio de la incertidumbre, el afectado dirigió un mensaje a la empresa operadora del bus: “El llamado es a la empresa para que se ponga pilas con el tema, porque es una persona que debería estar prestando servicio público. Así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquier otra persona”, advirtió al aire.

Temas Relacionados

Accidente BogotáMotociclista arrolladoConductor SitpSitp BogotáConductor huyóAvenida boyacá con calle 80Graves heridas motociclistaDenuncia moteroBogotáTransmilenioColombia-Noticias

Más Noticias

Políticos pidieron a Petro seguridad para el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia por presuntas amenazas en Hidroituango: “Colombia no puede retroceder a los tiempos del miedo”

Juan Manuel Galán, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella piden acciones inmediatas para garantizar la seguridad de los mandatarios regionales y preservar la democracia

Políticos pidieron a Petro seguridad

Esposa de Luis Alfonso respondió las críticas en redes que la señalan de querer controlar al cantante: “Yo soy muy ‘detodito’”

La mujer despejó especulaciones sobre su presencia constante en las presentaciones, detallando sus tareas empresariales y mostrando cómo equilibra la vida personal y laboral dentro del espectáculo musical

Esposa de Luis Alfonso respondió

Rene Higuita le lanzó advertencia a Cristiano Ronaldo antes del partido de Colombia contra Portugal: “Lo vamos a atender”

El histórico guardameta se refirió a una de las figuras del equipo que enfrentará la selección en el duelo más demandado de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Rene Higuita le lanzó advertencia

Resultados Dorado Mañana último sorteo lunes 2 de marzo

Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Resultados Dorado Mañana último sorteo

Ministro de Defensa desmintió a Gustavo Petro y negó que haya riesgos con el software de la Registraduría: “No tenemos ninguna evidencia”

Pedro Sánchez reveló que se han tomado medidas coordinadas junto a otras entidades para blindar la seguridad y garantizar la integridad del código fuente y las rutas de transmisión de datos utilizados para las consultas interpartidistas y las elecciones legislativas

Ministro de Defensa desmintió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estación de gasolina en Ituango

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Luis Alfonso respondió

Esposa de Luis Alfonso respondió las críticas en redes que la señalan de querer controlar al cantante: “Yo soy muy ‘detodito’”

Cantante de música norteña se salvó de un secuestro en Colombia gracias al blindaje de su vehículo: “Nos cerraron y nos sacaron las pistolas por las ventanas”

Así fue el emotivo adiós de Suso El Paspi a The Suso’s Show después de 15 años en la televisión

Alejandro Estrada usa su relación con Yuli Ruiz como estrategia para competir en ‘La casa de los famosos’, aseguró Juanda Caribe

Verónica Giraldo, la hermana de Karol G, libraría nuevas batallas tras la disputa por la custodia de su hija: guía espiritual anunció infidelidades y desafíos emocionales

Deportes

Ramón Jesurún sería presidente de

Ramón Jesurún sería presidente de la Federación Colombiana de Fútbol por un tercer período, pero habría un decreto que pondría en problemas su reelección

Rene Higuita le lanzó advertencia a Cristiano Ronaldo antes del partido de Colombia contra Portugal: “Lo vamos a atender”

Confirmada Bogotá para el partido de despedida de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026: esta es la fecha

Cuándo y contra quién es el próximo partido de la selección Colombia en la SheBelieves Cup

El golfista colombiano Nicolás Echavarría alcanzó impresionante logro en su carrera en torneo de Estados Unidos: esta es la millonada que recibirá