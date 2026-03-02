Analista político advierte que el 70% de los candidatos investigados podría llegar al Congreso

El analista político León Valencia ha dedicado más de dos décadas al estudio de la transparencia electoral en Colombia. - crédito EFE/arlos Ortega

El escritor y analista político León Valencia afirmó que el 70% de los candidatos al Congreso de Colombia que actualmente están bajo investigación podría obtener una curul en las próximas elecciones legislativas. La advertencia fue realizada durante una entrevista con el diario El Tiempo, en la que el director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) detalló que existen 195 aspirantes investigados, la mayoría por corrupción y vínculos con clanes familiares.

De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio, Valencia sostuvo que antes la mayoría de las investigaciones era por parapolítica, hoy lo es por corrupción. Según el analista, la naturaleza de las investigaciones cambió y actualmente se enfocan en prácticas como el ventajismo electoral y la acumulación de poder por parte de clanes familiares, dejando en segundo plano los vínculos con fuerzas ilegales.

La Fundación Pares, dirigida por Valencia, ha seguido la trayectoria de aspirantes con antecedentes judiciales y políticos. “De los 195 candidatos al Congreso investigados, el 70% llegará al Congreso”, aseguró el analista. Esta proporción representa cerca de 137 personas que, pese a enfrentar procesos judiciales, figuran entre los favoritos para ocupar escaños legislativos.

Clanes familiares y ventajismo electoral

El informe de Pares advierte sobre la presencia de clanes familiares en la política colombiana. El analista explicó a El Tiempo: “Cuando una familia tiene diversas cuotas de poder en todos los poderes, legislativo, judicial, ejecutivo, se presenta un ventajismo electoral que afecta la transparencia democrática”. Entre los casos mencionados figura la familia García Romero y los Aguilar, donde la herencia política ha permitido que estructuras de poder continúen operando incluso después de condenas judiciales a algunos de sus miembros.

Sobre el fenómeno de la herencia política, Valencia expresó: “Hay gente que hereda todo el aparato conseguido ilegalmente y, sin tener mayores méritos y reconocimientos, se apuntala en eso”. El director de Pares precisó que la fundación ha investigado a fondo estos casos, y que la selección de los señalados se realiza sin importar su tendencia política.

El próximo Congreso podría contar con numerosos legisladores investigados por corrupción y vínculos familiares. - crédito Reuters/Luisa González

Metodología y consecuencias de las investigaciones

En la entrevista con El Tiempo, Valencia describió los retos que afronta la Fundación Pares. “Hemos tenido 57 demandas por injuria y calumnia, como fundación y como personas, y no hemos perdido ni una. Siempre tenemos en cuenta que sea una investigación seria”. El analista recordó la época de la parapolítica, cuando “89 de los que expusimos ahí fueron condenados por parapolítica, eran parlamentarios; y 38 más continuaron investigados”.

El escritor relató un episodio con Álvaro Araujo, exparlamentario relacionado con hechos de parapolítica, quien le manifestó el impacto personal de las investigaciones. “Me dice, ‘León, ustedes me acabaron mi vida’. Yo le respondí que no teníamos relación personal, que ni siquiera lo conocía, pero que a él lo habíamos relacionado con un caso donde tuvo la votación y el predominio de los paramilitares”, relató Valencia a El Tiempo.

Cambios en el control político y retos para el Congreso

Según las declaraciones, Valencia destacó que el Congreso colombiano ha experimentado transformaciones en su dinámica interna. “El Congreso tiene esa contradicción. Por muchos años ha sido apéndice del Ejecutivo. En este momento se ha transformado en escenario de la confrontación política”.

El analista explicó que antes de la pandemia, la izquierda lideraba los debates de control político, pero en la actualidad es la derecha la que asume ese rol frente al gobierno de Gustavo Petro.

León Valencia insiste en la importancia de investigaciones rigurosas sobre los aspirantes al Congreso. - crédito EFE/Carlos Ortega

Respecto al equilibrio de fuerzas, el entrevistado señaló: “Si las presidenciales las gana la derecha, la izquierda tendrá en el Congreso una gran bancada para liderar la oposición. Y si gana la izquierda, pues al revés: será la derecha la que tendrá un gran liderazgo de la oposición desde el Congreso”.

Las elecciones legislativas, bajo la lupa

El medio informó que según las encuestas, el Pacto Histórico y el Centro Democrático serían los partidos con mayor representación en el Congreso, lo que podría resultar en una división de fuerzas similar entre los bloques mayoritarios. “Lo que veo es que realmente las encuestas coinciden en que al que más le ven curules es al Pacto Histórico y segundo al Centro Democrático”, afirmó Valencia en la entrevista.

El analista político advirtió sobre la relevancia de que la ciudadanía conozca los antecedentes de quienes aspiran a cargos públicos. “La gente tiene derecho a saber cuáles y contra quiénes son los procesos, para tomar decisiones informadas en las urnas”, señaló Valencia.

La jornada electoral representa una oportunidad para que la ciudadanía exija transparencia y rendición de cuentas. - crédito AFP PHOTO / Raul ARBOLEDA

Persistencia de alianzas y perspectivas futuras

Consultado sobre la vigencia de alianzas entre políticos y actores ilegales, Valencia manifestó: “Siguen existiendo en la derecha y en la izquierda. Ahora no hay nadie del que uno puede decir abiertamente: hombre, este señor está aliado con este grupo, porque se cuidan mucho, pero finalmente uno sí puede deducir, por muchos procesos, que están aliados”.

La labor de la Fundación Pares y las investigaciones encabezadas por León Valencia continúan generando información relevante sobre la transparencia electoral y los desafíos institucionales en Colombia, en un contexto donde un alto porcentaje de aspirantes investigados podría integrar el próximo Congreso.