Colombia

Investigación por presunta violación de datos comprometería a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, y cambiaría la condición procesal de Day Vásquez

El expediente se habría originado por el supuesto clonaje de una tarjeta SIM y tomó fuerza tras un allanamiento en Barranquilla, donde se practicó una extracción forense a un teléfono celular

Guardar
La Fiscalía avanza en nuevas
La Fiscalía avanza en nuevas líneas de investigación que podrían modificar las posiciones procesales de Laura Ojeda, y Day Vásquez, en medio del juicio por presuntos delitos informáticos y lavado de activos - crédito @nicolaspetrob/Instagram

La Fiscalía General de la Nación estaría avanzando en una investigación que podría cambiar el rumbo procesal del escándalo que rodea a la familia del presidente Gustavo Petro.

En el centro del nuevo capítulo estaría Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, quien enfrentaría una eventual imputación por los delitos de acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La investigación podría convertir a Day Vásquez, exesposa del hijo del presidente, en víctima dentro del mismo proceso en el que antes figuraba como investigada, de acuerdo con Semana.

De acuerdo con los hallazgos conocidos por ese medio, el caso se habría originado tras identificar el presunto clonaje de la tarjeta SIM del número celular de Vásquez.

Day Vásquez podría pasar de
Day Vásquez podría pasar de investigada a víctima dentro del proceso, según reveló la revista - crédito @dayvasquezcdd/Instagram

Los investigadores habrían encontrado, durante una extracción forense practicada al teléfono de Laura Ojeda, indicios de que se habría gestionado de manera no autorizada una SIM duplicada para acceder a las comunicaciones privadas de la exesposa de Nicolás Petro.

El procedimiento se habría realizado en medio de un allanamiento al apartamento que Ojeda y Petro compartían en Barranquilla.

Uno de los elementos que más peso tendría en el expediente serían los registros de conversaciones entre Nicolás Petro y Day Vásquez. En esos chats, según publicó el medio citado, el exdiputado habría reconocido lo ocurrido con un mensaje directo: “Te chuzé”.

Esa frase se habría convertido en pieza clave dentro de las indagaciones que ahora buscarían establecer responsabilidades individuales y la posible participación de terceros.

La defensa de Ojeda habría cuestionado la legalidad de la prueba obtenida de su celular y habría pedido excluirla del juicio contra Nicolás Petro. Sus abogados sostendrían que no debería ser usada como elemento probatorio y habrían advertido que podrían acudir a instancias internacionales si consideran vulnerados sus derechos.

Laura Ojeda y enfrentan un
Laura Ojeda y enfrentan un nuevo frente judicial mientras la Fiscalía evalúa imputaciones por presunta violación de datos personales - crédito @lauraojedae/Instagram

La controversía por la entrevista de Nicolás Petro como prueba judicial

En paralelo, la defensa de Nicolás Petro habría solicitado descartar tanto la entrevista concedida a la revista como la información contenida en el celular entregado por Day Vásquez, bajo el argumento de que habría sido obtenida de forma ilegal.

Durante la audiencia preparatoria, la fiscal Lucy Laborde reiteró que la entrevista concedida por a la revista no fue obtenida en el marco de una diligencia judicial ni bajo presión de la Fiscalía, lo que —según su planteamiento— garantizaría que se trató de una declaración libre, espontánea y voluntaria.

En ese sentido, explicó que el ente acusador busca incorporarla como prueba documental dentro del juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Para sustentar su validez, anunció la comparecencia de un testigo de acreditación que certificaría la autenticidad del contenido, la fecha de publicación y las condiciones en que fue realizada la entrevista.

En esa conversación, el exdiputado del Atlántico reconoció haber recibido recursos de Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca junto con su entonces esposa, Daysuris Vásquez.

Según su relato, parte de esos dineros habrían sido utilizados en actividades relacionadas con la campaña presidencial. Sin embargo, insistió en que ni el presidente ni Ricardo Roa habrían tenido conocimiento de dichos aportes ni de su eventual destinación.

Alejandro Carranza, abogado defensor de
Alejandro Carranza, abogado defensor de Nicolás Petro, solicitó excluir del juicio la entrevista como elemento probatorio - crédito @HombreJurista/X - @nicolaspetrob/Instagram

La defensa, encabezada por Iván Cancino, cuestionó de fondo la posibilidad de que esa entrevista sea valorada como prueba directa de responsabilidad penal.

Argumentó que admitirla vulneraría garantías fundamentales como el derecho a no autoincriminarse y el debido proceso, especialmente si se tiene en cuenta que Petro buscaba en ese momento beneficios judiciales.

Señaló que, en el mejor de los casos, la declaración podría utilizarse únicamente para refrescar memoria o impugnar credibilidad, pero no como soporte probatorio principal.

En la misma línea, el abogado Alejandro Carranza advirtió que su incorporación desconocería precedentes de la Corte Constitucional sobre el uso de declaraciones extraprocesales.

La decisión quedará en manos del juez, quien deberá ponderar el alcance de la jurisprudencia y definir si este tipo de manifestaciones públicas pueden adquirir pleno valor probatorio dentro del juicio.

Temas Relacionados

Day VásquezLaura OjedaNicolás PetroCelular Day VásquezJuicio Nicolás PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Así quedó la placa definitiva de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’: este podría ser el próximo eliminado

En redes sociales se especula sobre la salida de una de las integrantes de la habitación Tormenta luego de los cambios que realizó Alexa con el poder la salvación

Así quedó la placa definitiva

Lluvias afectan la movilidad en nueve departamentos con cierres y restricciones viales: se reportaron más de 30 afectaciones en el país

El balance consolidado por la Dirección de Tránsito y Transporte refleja el impacto de deslizamientos, daños en puentes y crecientes súbitas, que condicionan el flujo vehicular y suponen riesgos adicionales para quienes transitan por las rutas afectadas

Lluvias afectan la movilidad en

Si usted construye en la casa de su suegro o pareja, no se vuelve dueño: Corte Suprema aclara lo que sí puede reclamar

El alto tribunal explicó que levantar una vivienda o hacer ampliaciones en un lote ajeno no convierte automáticamente a quien invierte en propietario. Sin embargo, sí existen mecanismos para recuperar el dinero invertido

Si usted construye en la

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz en el clásico de Alemania

Los Gigantes de Baviera tendrán un reto exigente en el campeonato alemán ante el co-líder y archirrival de toda la vida

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

Productores podrían enfrentar sanciones civiles y penales por vender o sembrar semillas no autorizadas: así pueden afectar su salud y la cosecha

La advertencia surge tras detectarse casos de multiplicación y comercialización informal de semillas de maíz, soya, fríjol y otros granos. El riesgo no solo es legal: también puede traducirse en pérdida de cosechas, menor rendimiento y problemas sanitarios

Productores podrían enfrentar sanciones civiles
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras combates con el ELN,

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

ENTRETENIMIENTO

Así quedó la placa definitiva

Así quedó la placa definitiva de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’: este podría ser el próximo eliminado

Dímelo King reaccionó a la polémica que ha vivido Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos Colombia’ y le hizo importante propuesta

Yeferson Cossio reveló que fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune y explicó lo que le habría causado esta condición de salud

Sara Uribe confesó que quiere someterse a importante cirugía estética y esto le aconsejó Karina García

El actor Raúl Ocampo presentó oficialmente a su nueva pareja, a casi tres años del fallecimiento de Alejandra Villafañe

Deportes

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz en el clásico de Alemania

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

América de Cali hizo oficial el fichaje de Tomás Ángel como su nuevo delantero para la temporada 2026: estos son los detalles

La lesión de Juan Fernando Quintero evoluciona mejor de lo esperado: habría fecha para su regreso

La selección Colombia femenina sub-20 busca el cupo al Mundial ante Argentina: estas son las cuentas en el Sudamericano