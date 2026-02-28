Colombia

Gustavo Petro mostró parte del informe de índice de cultivos ilícitos en Colombia ante críticas por mantener la reserva: “Puede mirar quién disparó”

El mandatario salió a responderle al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al exsecretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, luego de la advertencia que se hizo desde la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), adscrita a la ONU

Petro recordó cómo le fue
Petro recordó cómo le fue a su predecesor, Iván Duque - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El llamado urgente por parte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), instó al Gobierno de Colombia en cabeza de Gustavo Petro, a publicar sin demora los resultados del informe 2024 sobre cultivos ilícitos de coca, cuya información permaneció retenida en medio de cuestionamientos oficiales de metodología y debates técnicos.

A raíz de los mensajes que publicaron la mañana del sábado 28 de febrero de 2026, tanto el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exsecretario de Seguridad de Bogotá Daniel Mejía, en los que pidieron que se revelaran los datos que llevó el presidente Petro a su reunión bilateral a Washington (EE. UU.) con su homólogo Donald Trump, el jefe de Estado colombiano compartió la gráfica que da cuenta de cómo está la situación por cuenta del índice de cultivos ilícitos en el país.

“Este es el cuadro de cultivos de hoja de coca que le entregué al presidente de los EEUU: Donald Trump. Es el informe oficial de la Policía Nacional con las observaciones satelitales de cultivos de hoja de coca hasta el final del año pasado (2025)”, inicia el mensaje de Petro a través de su perfil en X.

Gustavo Petro le respondió a
Gustavo Petro le respondió a Daniel Mejía la mañana del sábado 28 de febrero 2026 - crédito @petrogustavo/X

Junto a sus declaraciones, se difundió la imagen en la que el presidente Gustavo Petro celebró los resultados y, al mismo tiempo, cuestionó a Mejía a través de un mensaje publicado en X.

En su publicación, Petro le preguntó: “¿Por qué no liberan el documento que entregaron en su visita a Washington criticando la medición de SIMCI-UNODC (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) sobre los cultivos de hoja de coca y la producción potencial de cocaína?”.

El jefe de Estado colombiano en su réplica a Mejía afirmó: “Puede ahí mirar quién disparó los cultivos de hoja de coca en Colombia”, en alusión a las cifras comparativas de “crecimiento exponencial de los cultivos productivos (Exponential growth of productive crops)” que se pueden ver, y en las que quedó evidenciado que el número de hectáreas del Gobierno de Iván Duque supera con creces al del mandatario actual.

Petro presentó mejores número que
Petro presentó mejores número que el expresidente Iván Duque - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, cabe resaltar que el valor que arrojó el periodo de Duque (un aumento del 89% de lo cultivos con un total de 89.467) comprende desde el segundo trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2022; mientras que del lado de Petro (un aumento del 18% con un 39.898 hectáreas) su periodo comprende desde ese segundo trimestre de 2022 hasta el tercer trimestre de 2025.

Por lo anterior, Petro le contestó a Mejía a lo siguiente: “Lo que llaman ‘hacer trizas la paz” es en realidad un relanzamiento del narcotráfico en el país“.

Al final de su mensaje, el jefe de Estado puntualizó: “Nosotros hemos detenido ese avance y logramos comenzar la desnarcotización de Colombia”, y de paso puso fin al señalamiento que dejó el expresidente Uribe, también desde su cuenta de X, luego de que aseguró: “El gobierno esconde el informe”.

El expresidente Uribe afirmó que
El expresidente Uribe afirmó que el Gobierno Petro "esconde el informe" de índice de cultivos ilícitos que solicitó la JIFE - crédito @AlvaroUribeVel/X

La controversia y la omisión de este reporte, según la propia agencia de la ONU, y en las conclusiones que se señalaron el 26 de febrero, dos día antes de que Petro mostrara la gráfica, dificultan la comparación internacional y obstaculizan la formulación de políticas basadas en datos, y más cuando el país enfrenta presión después de que Estados Unidos condicionara su certificación debido a la falta de avances en la lucha antidrogas.

Incluso, Mejía en su publicación anunció que realizó “un derecho de petición a @MinjusticiaCo y se negaron a entregarlo, con excusas muy cuestionables”.

Debido a esta acción que denunció, el exsecretario de Seguridad del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dejó esta otra pregunta: !¿Cuál es el miedo al escrutinio público y académico a los argumentos que tiene el gobierno sobre este tema? ¿O es que no están seguros de sus argumentos?"

El exsecretario de Seguridad de
El exsecretario de Seguridad de Bogotá durante la administración de Enrique Peñalosa llegó incluso a radicar un derecho de petición ante el Ministerio de Justicia - crédito @DanielMejiaL/X

El documento filtrado, que aún no tiene divulgación oficial, indica que las hectáreas sembradas con coca aumentaron 3% en 2024, pasando de 253.000 a 262.000.

No obstante, desde la JIFE se dirige al dato del potencial de producción, que superó las 3.000 toneladas de clorhidrato de cocaína, señaló un informe del diario El Tiempo.

El Gobierno de Gustavo Petro mantiene bloqueada la publicación del informe elaborado por el Simci, exigiendo a la Unodc que se ajusten variables metodológicas para descontar las hectáreas abandonadas, incautaciones y plantas no procesadas.

Por primera vez en dos décadas, luego de la descertificación condicionada de Estados Unidos, el informe anual que permite el seguimiento de la estrategia integral contra el narcotráfico no se hizo público.

Petro confirmó que en marzo
Petro confirmó que en marzo se reunirá con la JIFE en Viena - crédito @petrogustavo/IG

Petro dijo la mañana del viernes 27 de febrero de 2026 desde su cuenta de X: “Mientras la ONU no corrija su método de medir la productividad potencial usando los instrumentos científicos de la estadística no hay informes. El gobierno no aceptó el método burdo que uso y he pedido que corrija como la ciencia indica”.

Adicional a lo anterior, confirmó que en marzo se reunirá en Viena (Austria) “directamente con la comisión de Naciones Unidas para las drogas y con la JIFE”.

