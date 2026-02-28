Colombia

Daniel Briceño respondió a críticas sobre su campaña y negó financiación de grupos políticos y sindicatos: “Ni ‘Papá Pitufo’ ni ‘el Hombre Marlboro’”

El candidato a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático utilizó un mensaje en X para desmentir supuestos aportes de personas y organizaciones cuestionadas

Daniel Briceño cerró su campaña
Daniel Briceño cerró su campaña en un pequeño sitio de pinchos y arepas, respondiendo en tono humorístico a las críticas sobre la supuesta austeridad de su evento y negando financiamiento irregular - crédito @Danielbricen/X

Daniel Briceño, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático, protagonizó un video de cierre de campaña en tono humorístico, en el que ironizó sobre la austeridad de su evento y los recursos disponibles.

Frente a la cámara, el candidato cerró su campaña en un pequeño sitio de pinchos y arepas con su mensaje electoral y animando a votar por el Centro Democrático el próximo 8 de marzo.

Una usuaria en X cuestionó
Una usuaria en X cuestionó la supuesta austeridad de la campaña de Daniel Briceño y la transparencia en el uso de recursos - crédito @Julibmoya/X

El video, difundido en X, desató reacciones inmediatas. Una usuaria cuestionó la supuesta austeridad y la transparencia de los gastos de Briceño: “Finjamos que no se gastó nada en sus vayas y montón de publicidad. Finjamos que le creemos el rol de austero, cuando vemos sus bodeguitas defendiéndolo 24/7”.

En respuesta, Briceño publicó un mensaje donde negó cualquier tipo de financiación irregular, declarando: “Ni Gusteau Chefcito, ni Papá Pitufo, tampoco el Hombre Marlboro, mucho menos el Clan Torres, Fecode o la USO y mucho menos la empresa de narcoavioneta de Providencia que financian al petrismo financiaron mi campaña. Pueden ir a cuentas claras”.

Las referencias hechas por Briceño aluden de manera directa a múltiples escándalos recientes sobre la supuesta financiación a campañas presidenciales.

Daniel Briceño respondió en X
Daniel Briceño respondió en X a las críticas sobre su campaña, negando cualquier financiamiento de grupos políticos, sindicatos o figuras cuestionadas - crédito Dnaiel Briceño/X

¿Quienes son los personajes que nombró Briceño?

Según investigaciones periodísticas de medios como El Tiempo y Cambio, se habría entregado dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por parte de empresarios y figuras bajo cuestionamientos judiciales.

Entre los mencionados se encuentra Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo”, señalado como “zar del contrabando” y pedido en extradición, quien habría aportado 500 millones de pesos a través de intermediarios.

También se menciona a Samuel Santander, apodado “el Hombre Marlboro”, quien, según versiones no confirmadas, habría participado en la entrega de recursos.

De acuerdo con reportes periodísticos y declaraciones públicas, otros empresarios, como Alfonso “el Turco” Hilsaca, Euclides Torres y Sandra Navarro —esposa del narcotraficante alias “Sobrino”—, habrían canalizado apoyos económicos y logísticos a la campaña de Petro, aunque el propio presidente afirmó que los fondos fueron devueltos tras detectar su procedencia.

Santander Lopesierra, extraditado en 2003
Santander Lopesierra, extraditado en 2003 a Estados Unidos por contrabando y liberado en 2021, reaparece en la política regional a pesar de su controvertido historial judicial - crédito captura pantalla/@santa.lopesierra/Instagram

Todos estos episodios han motivado investigaciones por parte de la Fiscalía, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el Consejo Nacional Electoral.

Además, varios congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia de Colombia hicieron campaña en La Guajira con el respaldo de Samuel Santander Lopesierra, conocido como “el Hombre Marlboro”.

A pesar de su historial como exnarcotraficante y la condena cumplida en Estados Unidos, Lopesierra mantiene influencia electoral en la región, apoyando a candidatos y difundiendo mensajes políticos a través de redes sociales.

El caso de la presunta ‘narcoavioneta’

La campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 habría utilizado vuelos privados suministrados por la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), empresa cuyo exrepresentante legal, Carlos Eduardo Restrepo Osorio, habría sido mencionado en el caso de la avioneta incautada con cocaína en Providencia en mayo de 2021, de acuerdo con El Colombiano.

La Sociedad Aérea de Ibagué
La Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS) habría prestado vuelos privados para la campaña de Gustavo Petro en 2022 - @armandobenedetti/X

Aunque Restrepo ha afirmado que su relación con los pilotos se habría limitado a la contratación laboral y no habría tenido implicaciones en el tráfico de estupefacientes, la vinculación podría generar críticas sobre la coherencia entre el discurso de austeridad del Pacto Histórico y la contratación de esta compañía.

Entre enero y febrero de 2022, el equipo de Petro habría reportado gastos superiores a 5.628 millones de pesos en vuelos privados con Sadi SAS para trasladar a aspirantes al Congreso y al mismo Petro durante la consulta presidencial y las rondas electorales.

Solo en la segunda vuelta, entre el 30 de mayo y el 19 de junio, se habrían registrado pagos por 799 millones de pesos, equivalentes a un promedio diario de 38 millones de pesos en vuelos privados. De esta cifra, el 60 % habría sido destinado directamente a Sadi SAS.

La controversia surgiría por el antecedente de la narcoavioneta interceptada en el aeropuerto El Embrujo de Providencia, propiedad de otra empresa, pero vinculada indirectamente a la compañía mediante la gestión laboral de Restrepo y los pilotos detenidos, Juan Camilo Cadena Botero y Harold Darío Rivera Toledo, extraditados a Estados Unidos. El operativo habría revelado 446 kilos de cocaína y $102 millones en efectivo.

