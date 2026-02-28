Argentino que viaja por toda Latinoamérica contó entre lágrimas el robo de su mochila en Bogotá: “Tenía miedo”

El viajero argentino busca regresar a su país luego de iniciar una travesía en dos ruedas por toda Suramérica - crédito @augusto.cardi/IG

La última semana de febrero de 2026 estuvo marcada por una serie de noticias negativas en materia de inseguridad para Bogotá. Tras los casos que involucraron a la diseñadora de modas Diana Ospina, el periodista Diego Guauque y el cantante de música popular Julián Daza, un nuevo incidente reavivó el debate en redes sociales.

En esta ocasión, la víctima fue un turista argentino identificado como Augusto Cardinale. A través de un video publicado el viernes 27 de febrero de 2026 en su cuenta de Instagram —el mismo día en que se conocieron los robos a Guauque y Daza—, Cardinale relató entre lágrimas el momento en que le robaron su mochila.

“Pa, guacho, tenía un miedo, pero no sé cómo expresarlo”, inicia en medio del desconsuelo su narración Cardinale, que aclaró que todo ocurrió en realidad el jueves 26 de febrero.

“Hoy me levanto, Cata ya había tomado la decisión de irse, así que dije: bueno, listo, es lo mejor para ella, es lo mejor para mí, así que cada uno por su lado”, señaló, luego de que siguió su camino luego de conocer a otra viajera por el camino.

“Arranco a pedalear, boludo, pierdo la mochila, no sé dónde está. Me hice como diez kilómetros, no encuentro el pasaporte, DNI (documento de identificación), el carné de vacunación, todo para entrar a Panamá. Los dólares, tenía como 700-800 dólares, perdí todo, guacho, no sé dónde está. Y estoy hace como una hora así, todo feo”, relató el ciclista y viajero que reflexionó sobre la indiferencia de algunos ciudadanos y de la misma autoridad frente a lo que le pasó.

“Y la gente pasa, amigo, y te mira y nadie te pregunta si está todo bien. Frené un policía para que, para ver si podía denunciar, y el loco no me dio ni pelota, ni información. Le dije que soy argentino, que perdí todo. Al loco le chupó un huevo y siguió caminando, amigo”.

Al final de la grabación, Cardinale dejó esta pregunta para retratar un poco la realidad que se vive en la ciudad por cuenta de los hechos de inseguridad que se denuncian cada semana por la misma ciudadanía a través de las redes sociales: “¿Cómo puede ser que haya tanta gente de mierda también?”

