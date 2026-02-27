Colombia

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

El equipo del diario Proclama del Pacífico fue interceptado por desconocidos que les confiscaron ejemplares del periódico, lo que obligó a suspender la distribución en varios municipios del norte del departamento

Este incidente evidencia los riesgos a los que se enfrentan los comunicadores en el Cauca, donde la violencia y la intimidación buscan limitar el acceso de la ciudadanía a información veraz - crédito Imagen ilustrativa Infobae y Proclama del Pacifico/página web

El 18 de febrero de 2026, integrantes del diario Proclama del Pacífico fueron interceptados por hombres desconocidos mientras realizaban la entrega de su periódico en municipios del norte del Cauca.

Los agresores les insultaron, les amenazaron de muerte y confiscaron los ejemplares impresos, lo que llevó a los periodistas a suspender la distribución en otras localidades. Frente a estos hechos, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se pronunció asegurando que constituyen “un acto de censura violenta y limitó el ejercicio periodístico del medio”, afectando directamente “el derecho de la ciudadanía a recibir información”.

En la edición afectada, el medio informaba sobre temas judiciales, de salud, orden público y política, incluyendo un llamado a la población “para asistir a las urnas y votar de manera consciente”, destacó la Flip, añadiendo que la interrupción de la circulación del periódico limita el acceso de la ciudadanía a información relevante y verificada en un contexto de alta vulnerabilidad para la prensa local.

Violencia contra la prensa en Cauca

El hecho evidencia la presión de grupos armados en el norte del Cauca para influir en el voto de la ciudadanía - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La Flip recordó que el departamento del Cauca ha vivido “un escenario de violencia persistente y sistemática derivado de la disputa territorial entre distintos grupos armados ilegales, incluidas disidencias de las Farc como el Estado Mayor Central, estructuras del ELN y otras organizaciones vinculadas a economías ilícitas”. En este entorno, los medios han sido víctimas de amenazas directas y agresiones.

Según la organización, aunque en 2025 se registraron 13 agresiones contra la prensa en el departamento, la presencia de actores armados y la débil respuesta institucional podrían estar generandosubregistro de agresiones, así como autocensura y silenciamiento en varias zonas del territorio”. A esto se suman las advertencias de la Defensoría del Pueblo sobre “la grave vulneración de derechos humanos en el departamento y sobre los riesgos que este contexto representa de cara a la jornada electoral”.

Consejo de seguridad y medidas pendientes

Los ataques también constituyen una violación directa a la libertad de prensa y a los derechos de los ciudadanos a estar informados - crédito Proclama del Pacifico/página web

El 26 de febrero se realizó un consejo bidepartamental de seguridad entre autoridades del Valle del Cauca y el Cauca, con la participación de gobernadores, alcaldes, fuerza pública, órganos de control y representantes de derechos humanos. Según la Flip, aunque se establecieron compromisos para mejorar la seguridad general, “no se incorporó de manera diferencial ni prioritaria en su agenda los riesgos que enfrentan periodistas y medios de comunicación en el departamento, especialmente en el marco electoral”.

La organización solicitó que “dentro de las medidas que se tomarán para garantizar la seguridad de la ciudadanía, se incluya la protección y el respaldo a la labor de la prensa, especialmente antes, durante y después de la jornada electoral”. Esto incluye medidas preventivas, coordinación con medios y periodistas, activación de rutas de protección y mecanismos para prevenir nuevos hechos de censura o violencia.

Además, la Flip advirtió que “pese a que el riesgo de Proclama del Pacífico fue calificado como extraordinario en una resolución emitida el mes pasado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), aún no se han implementado las medidas colectivas ordenadas”, e instó a la UNP a ejecutar urgentemente estas acciones y evaluar si “resultan adecuadas, oportunas y proporcionales frente al nivel de riesgo que enfrentan los periodistas”.

La Flip pronunció de manera inmediata, condenando los hechos y subrayando la gravedad de los ataques contra la prensa en la región - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El comunicado fue enfático en señalar que la libertad de prensa es esencial para elecciones transparentes y democráticas en Colombia, ya que asegura “que la ciudadanía acceda a información plural, verificada y oportuna sobre candidaturas, propuestas y eventuales irregularidades”.

En ese sentido, la Flip señaló que en contextos de amenaza por parte de grupos armados, el periodismo funciona como barrera frente a presiones indebidas y contribuye al debate público. Finalmente, la organización reiteró que sin garantías para el ejercicio periodístico, se afecta directamente “el derecho de la ciudadanía a tomar decisiones informadas”.

