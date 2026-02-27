Caricaturista Matador le respondió a Vicky Dávila, quien lo llamó “golpeador profesional de mujeres”: “Analfabeta visual”

Matador a Vicky Dávila: “La caricatura es un arte honesto y lúdico” - crédito Colprensa-@Matador000/X/Montaje Infobae

La publicación del caricaturista Matador, que ahora aspira a un cargo en el Congreso por el partido Pacto Histórico, desató controversia al comparar a figuras de la derecha política colombiana con personajes del universo de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’.

En el dibujo, Vicky Dávila aparece representada como la Chimoltrufia, Iván Duque como el Botija, Álvaro Uribe como el Chómpiras, Paloma Valencia como el señor Barriga y Abelardo de la Espriella como la Popis. El mensaje finaliza con una referencia irónica: “Dirección: Enrique Segoviano”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La caricatura, que utiliza el humor gráfico para satirizar a referentes políticos, generó reacciones inmediatas en redes sociales. Vicky Dávila, periodista y actual candidata presidencial, respondió directamente al caricaturista: “Te faltó, Matador, como el golpeador profesional de mujeres en la vecindad”.

Con este mensaje, Dávila aludió a la ausencia de un personaje conflictivo en la composición, sugiriendo una crítica hacia el propio Matador.

Caricatura de Matador genera polémica al retratar a líderes de la derecha como personajes de Chespirito - crédito @Matador000/X

La respuesta de la aspirante presidencial avivó el debate sobre los límites del humor y la función de la caricatura en el análisis político. El propio Matador replicó a Dávila en la misma plataforma: “Querida @VickyDavilaH pero no se enoje”.

El ilustrador defendió su trabajo señalando que “el dibujo humorístico exagera, es el código de su lenguaje para decir verdades”. Añadió que “la caricatura es un arte honesto, porque advierte siempre al lector, que lo que allí se plasma es una exageración y no es real”.

Matador profundizó en la naturaleza del género y afirmó que “enojarse por una caricatura es desconocer la naturaleza de la misma, ya que todo allí es, inexistente, lúdico e hilarante”.

En su respuesta, el artista sostuvo que “quien se tome una caricatura en serio y con trascendencia, es porque se trata de una persona inculta, que necesariamente es analfabeta visual”.

El cruce de mensajes concluyó con una referencia directa a la periodista: “Noto por tu reacción querida Vicky, que eres inmune al aprendizaje”.

El intercambio entre ambos protagonistas generó múltiples comentarios en la red social X, donde usuarios debatieron sobre la libertad de expresión, el rol de la sátira en la vida pública y los límites entre la crítica y la ofensa.

Matador responde a Vicky Dávila y defiende la exageración como esencia de la caricatura política - crédito @Matador000/X

Usuarios en X reaccionaron con ironía y críticas a las recientes controversias entre Vicky Dávila y el caricaturista Matador. Un internauta sugirió: “Le faltó ponerle: Trump haz lo tuyo, lambiéndole el culo a los yankees”.

Otro comentó: “Pobre Vicky Dávila, ¿qué le pasó? Alguien le dijo que podía ser presidente”. Un tercer usuario agregó: “Imagina el discurso para llegar a la presidencia, creyó que le iba a alcanzar solo por haber trabajado para la pájaramenta de revista Semana, se jodió”.

En respuesta a Matador, la candidata Vicky Dávila publicó en la red social X otro mensaje dirigido al caricaturista Matador. “Estoy esperando que te dibujes tú, Matador, como el golpeador de mujeres profesional de la vecindad”, escribió.

Dávila continuó: “Utiliza contigo mismo ese código maravilloso de la caricatura para decir tus propias verdades”. En el mismo mensaje, la comunicadora afirmó: “Le has pegado a tu esposa, la madre de tus hijos, una mujer. Que siendo físicamente más fuerte la golpeaste y te denunció”.

Dávila pidió que el caricaturista emplee su “arte honesto” para exponer públicamente la situación: “Utiliza ese ‘arte honesto’ para que Colombia toda sepa quién eres de verdad”. Además, la periodista añadió: “No seas inculto, no seas analfabeta visual”.

Vicky Dávila exigió autocaricatura a Matador y lo acusó de violencia intrafamiliar en red social X - crédito @VickyDavilaH/X

Matador cuestionó decisión de Lara tras su apoyo a De la Espriella en medio de debate electoral

El exsenador Rodrigo Lara oficializó su respaldo al abogado Abelardo de la Espriella como candidato presidencial para las elecciones de Colombia, previstas para el 31 de mayo de 2026.

Lara comunicó su decisión en una columna de opinión y la ratificó durante una entrevista, donde manifestó: “Mi voto será por Abelardo de la Espriella”.

Durante el Debate de Semana, Lara sostuvo que “el Gobierno del presidente Gustavo Petro parece decidido a impulsar la elección de Iván Cepeda a la Presidencia de la República” y consideró probable la convocatoria de una asamblea constituyente.

Caricaturista Matador arremetió contra Rodrigo Lara por mostrar apoyo a Abelardo de la Espriella - crédito @Matador000/X

El exsenador advirtió que un Ejecutivo liderado por Cepeda, acompañado de reformas constitucionales desde el primer año, constituiría una amenaza directa al Estado de derecho. “No quiero asumir riesgos y por eso mi voto será por Abelardo de la Espriella”, reiteró.

Lara argumentó que Colombia enfrenta “un desafío constitucional y democrático” ante los cambios propuestos por el Gobierno actual.

Explicó que la reforma planteada busca modificar completamente la Constitución y facilitar la incorporación de grupos irregulares al proceso político. Para fundamentar su postura, citó encuestas como la de Atlas Intel, donde De la Espriella superaría a Cepeda en una eventual segunda vuelta.

El anuncio generó reacciones, entre ellas la del caricaturista Matador, quien recordó el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla y cuestionó el apoyo del exsenador a De la Espriella, señalándolo como “el papá lo mató Pablo Escobar, porque desde su posición política Rodrigo Lara Bonilla sabía la desgracia que era para Colombia el narcotráfico”.

El caricaturista cuestionó la decisión del exsenador de apoyar a De la Espriella, a quien señaló como “abogado de narcos y paramilitares que descuartizaban campesinos”.