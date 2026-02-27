Bancolombia activa plan de emergencia y abrirá todas sus oficinas del país en esta fecha, tras caída de su app

La medida busca aliviar la presión generada por las intermitencias en los servicios digitales, que afectaron operaciones como transferencias, pagos y consultas de saldo - crédito Luisa González/REUTERS

Luego de varios días marcados por fallas en sus canales digitales, Bancolombia anunció una medida excepcional para atender la contingencia, el sábado 28 de febrero abrirá todas sus oficinas en el país.

La decisión se conoce después de que miles de usuarios reportaran problemas para ingresar a la aplicación y realizar transacciones. A través de sus redes sociales, la entidad confirmó la jornada especial y aseguró que busca facilitar los trámites que quedaron represados.

“Nuestras oficinas estarán abiertas en todo el país para que hagas las transacciones y solicitudes pendientes”, señaló el banco en su mensaje oficial. La atención no será uniforme en todas las ciudades. En el caso de Bogotá, las oficinas funcionarán de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., mientras que en el resto del país el horario será de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.

La medida busca aliviar la presión generada por las intermitencias en los servicios digitales, que afectaron operaciones como transferencias, pagos y consultas de saldo. En diálogo con El Tiempo, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia y del Grupo Cibest, explicó que los inconvenientes se produjeron durante una intervención técnica en la plataforma del banco.

De acuerdo con el directivo, la operación tenía como propósito “fortalecer la seguridad, robustez y capacidad de procesamiento de millones de transacciones diarias”. Sin embargo, en medio del proceso se registraron los fallos que impactaron distintos canales.

El 26 de febrero la entidad informó que el acceso fue restablecido en sus principales plataformas:

App Mi Bancolombia

Sucursal Virtual Personas

Sucursal Virtual Empresas

Sucursal Virtual Negocios

Sucursal Filiales del Exterior, App Negocios, Host to Host y Sebra

Aun así, el banco advirtió que el detalle de algunas transacciones podría tardar en verse reflejado correctamente en los movimientos. Frente a los usuarios que resultaron afectados, la entidad aseguró que hará los ajustes correspondientes sin necesidad de trámites adicionales.

“Las compensaciones las haremos de forma automática y las verás en los próximos días como un abono en tu cuenta”, indicó Bancolombia. La entidad también informó que revisará cada caso particular y que su equipo estará atento ante cualquier inquietud relacionada con movimientos o saldos.

Noticia en desarrollo...