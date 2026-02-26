Víctimas del “cambiazo” por taxista en Bogotá relataron su caso: desatendidas y sin respuesta tras perder los fondos de sus tarjetas

Juan Carlos Naranjo Becerra es el taxista señalado de hacer el 'cambiazo' a sus usuarios - crédito @FiscalíaCol/X

En Bogotá, algunas víctimas Juan Carlos Naranjo Becerra, taxista que habría desocupado las cuentas de al menos 35 usuarios bajo la modalidad de “cambiazo”, habrían quedado endeudadas y sin que nadie les responda, a pesar de la captura del persunto delincuente.

Las víctimas, adultas mayores y profesionales, relataron cómo tras abordar un taxi y aceptar el pago con datáfono, el conductor les cambiaba la tarjeta sin que lo notaran para que posteriormente vaciara sus cuentas en cuestión de minutos.

Uno de ellos es Víctor, un adulto mayor pensionado, que expuso que el 11 de diciembre, hacia las 11:00 a. m., perdió gran parte de sus ahorros en solo 15 minutos. “Me desocupó la cuenta y sacó $2.100.000 en efectivo y una compra por 1.500.000”, relató, en declaraciones citadas por El Tiempo. Y agregó que ahora busca orientación para interponer la denuncia y recuperar su dinero.

El hoy detenido distraía a los pasajeros para ejecutar sus fechorías - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa/Sergio Acero-Fiscalía General de la Nación)

A su triste historia se sumó la de un médico al detallar que el perjuicio económico en su caso ascendió a $8 millones. “Tengo la respuesta del banco Davivienda con la foto del personaje cuando sacó el dinero del cajero”, aseguró citado por el medio, aunque la entidad financiera rechazó su reclamación bajo el argumento de que la clave fue entregada al delincuente durante un “cambiazo” de tarjeta.

Otro afectado, identificado como Carlos, abordó un taxi entre la noche del viernes 17 y la madrugada del sábado 18 de octubre de 2025, y denunció: “Me cambió mi tarjeta y me vació la cuenta”. Presentó registros de alertas bancarias que evidencian un retiro de $2.100.000 a las 2:43 a. m. Como otros, busca información sobre cómo formalizar la denuncia.

Las denuncias describen un método repetido: el pago electrónico dentro de un taxi, una transacción fallida y un conductor que solicita repetir el intento. El pasajero recibe una tarjeta que parece la suya, pero solo al revisar sus cuentas descubrían que había sido víctima de fraude.

Según la Fiscalía General de la Nación, este patrón se documentó en al menos 35 casos en Bogotá. El acusado, Juan Carlos Naranjo Becerra, presuntamente ofrecía la facilidad de pago con datáfono para confundir a los usuarios y cambiarles la tarjeta por una réplica inservible.

El taxista ofrecía método de pago con datáfono, y de esta forma se aprovechaba de sus pasajeros - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La investigación sostiene que el señalado manipulaba el dispositivo para alargar la operación, aprovechando la distracción del pasajero y quedándose con la tarjeta auténtica. Con la tarjeta y la clave, supuestamente realizaba retiros y transferencias por sumas que, según la Fiscalía, superan los $379 millones.

La captura de Naranjo Becerra se produjo durante un allanamiento en la localidad de Suba, en el noroccidente de la capital. Allí, las autoridades incautaron dos datáfonos, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas de débito y crédito, además de credenciales de otras personas encontradas en su poder.

“Se encontraron dos datáfonos con los cuales es, además de evidente, se puede casi que demostrar, reitero, en este momento estamos en demostrando la inferencia razonable de autoría y participación, pero es que con este caudal probatorio, casi que de manera certera, se trata y vamos a establecer frente a la materialidad y la responsabilidad de Juan Carlos Naranjo Becerra”, dijo la fiscal de caso durante la imputación de cargos.

Luego de quedarse con las tarjetas el taxista se dirigía a cajeros automáticos en donde retiraba cuantiosas sumas de efectivo - crédito Colprensa / Juan Páez

Y agregó: “Y sumado a ello, su señoría, al momento de realizar las valoraciones medicina legal por parte del médico correspondiente, tal y como se dejó en el informe respectivo, a este individuo en su bolsillo se le encontraron dos tarjetas”.

La fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales, cargos que no aceptó. Actualmente, permanece bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.

El expediente busca consolidar nuevas pruebas y determinar si existen más víctimas que aún no han denunciado. Las personas afectadas insisten en que, tras el fraude, se han encontrado sin respuesta de las entidades bancarias y sin una ruta clara para recuperar sus fondos.