Traslado de $25 billones desde las AFP a Colpensiones generaría riesgos para las pensiones futuras de los colombianos, advirtió Anif

El Ministerio del Trabajo propone transferir de inmediato 25 billones de pesos de las AFP a Colpensiones, generando alerta sobre la sostenibilidad del sistema pensional - crédito Colprensa

El traslado inmediato de 25 billones de pesos desde los fondos privados administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, propuesto en un borrador de decreto del Ministerio del Trabajo, podría comprometer la sostenibilidad del sistema pensional y generar mayor presión fiscal a futuro, según la advertencia emitida por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).

La medida implicaría utilizar recursos actualmente destinados al ahorro de pensiones futuras para cubrir pagos presentes, acelerando el agotamiento de los fondos de reserva y obligando al Estado a cubrir el faltante con recursos presupuestales en los próximos años.

La propuesta ministerial exigiría a las AFP transferir en un plazo de 15 días, tras la firma del decreto, todos los ahorros acumulados por los afiliados que hayan optado por trasladarse a Colpensiones, sin que importe si ya cumplen los requisitos de pensión.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos de Anif, esta transferencia inmediata representa una suma cercana a 25 billones de pesos.

El informe de Anif advierte sobre el impacto fiscal y legal de trasladar los fondos de las AFP, destacando riesgos para la estabilidad financiera y la garantía de pensiones - crédito Anif

“Desde Anif advertimos que la medida planteada en el borrador tendría efectos negativos en el sistema pensional y presionaría las finanzas públicas”, dice el comunicado emitido por Anif.

De ese total, cerca del 70% —aproximadamente 17,5 billones— está invertido en títulos de deuda pública, una cifra que equivale a casi un tercio de la colocación anual prevista por el Gobierno en ese mercado, que se sitúa alrededor de 60 billones.

Ante la obligación de liquidar rápidamente estos activos, se produciría una oferta masiva en el mercado de deuda, presionando a la baja los precios de los títulos.

Como resultado, las tasas de interés subirían y aumentarían los costos de endeudamiento para el Estado en un contexto en que el pago de la deuda ya supone una carga significativa en el Presupuesto General de la Nación.