Colombia

La Presidencia recibirá denuncias sobre irregularidades relacionadas con las EPS: “A partir de mañana está activo”

El presidente Gustavo Petro indicó que la ciudadanía podrá exponer casos de cobro de comisión en las entidades promotoras de salud y otros actores del sistema

El presidente aseguró que "se están robando la plata de las medicinas". Pidió a la ciudadanía denunciar cualquier cobro de comisión por parte de las EPS intervenidas u otros actores del sistema - crédito @infopresidencia/

En el Gran Encuentro Nacional de Salud “Defender la salud es defender a Colombia”, llevado a cabo el 26 de febrero de 2026, el mandatario Gustavo Petro informó que la Presidencia de la República recibirá, a través de un correo electrónico, denuncias relacionadas con irregularidades en el sistema de salud.

“Tengo que agradecerles. El correo para que todo ciudadano o ciudadana de Colombia sepa en dónde recibiremos denuncias sobre cualquier tipo de cobro de comisión en las EPS en general, de proveedores o de otro tipo de intermediario de la salud, es: denunciassalud@presidencia.gov.co. A partir de mañana está activo en mi despacho”, indicó el jefe de Estado ante la ciudadanía.

El correo de la Presidencia
El correo de la Presidencia en el que se recibirán denuncias sobre el sistema de salud es: denunciassalud@presidencia.gov.co - crédito Gustavo Petro/Canal de WhatsApp

Petro pidió que el correo sea abierto en el computador de su oficina, con el fin de verificar, entre otras cosas, casos en los que funcionarios de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud estén cobrando a los proveedores de medicina el 20% o 30% sobre el precio de los productos.

“Para que las denuncias de proveedores de salud sobre actuales funcionarios corruptos lleguen a mi despacho. Yo mismo anotaré. Y, señor Camacho, se van, así me digan arbitrario, así me digan autoritario”, señaló.

Según detalló, se tomarán en cuenta todas las denuncias que lleguen a ese correo, independientemente de la cantidad que se reciba. “Abro ese comuputador a la ciudadanía. Si son 1.000 denuncias, 1.000; si son 10.000, 10.000, pero aquí no se van a robar en este Gobierno el dinero del pueblo”, advirtió.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que no permitirá que huerten el dinero de la salud de los colombianos - crédito Hospital Universitario del Valle - Evaristo García / Facebook

Según el primer mandatario, hay serias irregularidades alrededor del manejo de los recursos de la salud; algunas de las anomalías se han evidenciado en el suministro de los medicamentos que requieren los afiliados. Explicó que una parte de las medicinas son importadas y, con el desplome del dólar, su valor debería ser más bajo.

Sin embargo, está pasando todo lo contrario: los precios de los fármacos están subiendo. En consecuencia, el primer mandatario atribuyó el problema a presuntos hechos de corrupción. “Se están robando la plata de las medicinas y por eso acaparan”, aseveró.

La problemática no es nueva y el jefe de Estado ya había alerta al respecto. En diciembre de 2025, instó a las autoridades a identificar e incautar medicamentos que puedan estar siendo acaparados ilícitamente en las bodegas o farmacias del país.

El presidente Petro aseguró que
El presidente Petro aseguró que el valor de las medicinas importadas debería bajar debido al desplome del dólar - crédito Banco de la República

Aseguró que se mantienen en almacenamiento muchos fármacos que los usuarios del sistema de salud necesitan, pero que les son negados en los puntos de dispensación, donnde se les indica que no hay medicinas disponibles.

Es un deber de todo policía de Colombia ir a las farmacias y, sin incumplir las normas, ir a las bodegas y determinar en cada pueblo de Colombia en dónde están guardando las penicilinas y las medicinas que necesita con urgencia muchos enfermos en este país, que no tienen por qué suplicar cuando la medicina ya la compró el Gobierno de antemano y está en abundancia”, precisó el presidente durante la ceremonia de ascensos en la Escuela de Policía General Santander de Bogotá.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que hay un problema de acaparamiento ilegal de medicinas - crédito Christin Klose/dpa.

En 2024, el exsuperintendente Nacional de Salud Luis Carlos Leal puso en evidencia un presunto caso de acaparamiento de medicinas. Hizo una inspección en una sede de Audifarma en Bucaramanga (Santander) e identificó que había medicamentos y otros insumos disponibles para los usuarios, pero que los funcionarios no los estaban entregando.

Mencionó el caso de una mujer que necesitaba pañales; la ciudadana pidió los insumos pero le informaron que no había unidades disponibles. La información era falsa. “No es que haya desabastecimiento de algunos medicamentos e insumos, es que no se quieren entregar. ¡Trabajamos para garantizar el derecho a la salud de todas y todos!”, aseveró el exsuperintendente.

Luis Carlos Leal criticó a
Luis Carlos Leal criticó a Audifarma de Bucaramanga por no entregar medicamentos a sus usuarios - crédito @LuisCarlosLealA/X

