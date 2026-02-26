Gustavo Petro insistió en sus críticas por el código fuente de los software de las elecciones: “No se expone”

El presidente Gustavo Petro se ubicó en el puesto 13 del ranking, después del mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro cuestionó la exposición realizada por la Registraduría sobre el código fuente utilizado para el preconteo de votos, pues según el mandatario esto no constituye una garantía suficiente de transparencia electoral.

A través de su cuenta oficial de X, el jefe de Estado aseguró que el código fuente no se debe exponer, insistiendo que en Colombia se han presentado un supuesto fraude electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El código fuente no se expone, eso han hecho en todas las elecciones de hecho en todas esas elecciones ha existido el fraude, incluso en la última elección de consejos locales juveniles como denunció ante el Consejo Nacional Electoral la magistrada Fabiola Márquez (sic)“, afirmó.

Gustavo Petro aseguró que el código fuente no se debe exponer, insistiendo que en Colombia se han presentado un supuesto fraude electoral - crédito Lina Gasca/Colprensa

Para el presidente Gustavo Petro, la copia del código fuente debe entregarse con suficiente antelación para que auditores y veedurías puedan revisarla y alertar si es necesario.

“Copia del código fuente hay que entregarlo con tiempo suficiente a los auditores técnicos de partidos y veedurías ciudadanas y constatar una vez devuelto si hay alertas y garantizar que sea el mismo usado el día de elecciones (sic),” expresó.

El mandatario colombiano aseguró que “en caso de un software anómalo debe de inmediato corregirse (sic)”.

Gustavo Petro afirmó que esas acciones garantizan las garantías electorales para los próximos comicios. Insistió que no deben existir algoritmos opacos en el sistema electoral.

“A esto se le llama garantías electorales. No pueden existir algoritmos opacos en un sistema electorales (sic)”, señaló.

El jefe de Estado recordó lo sucedido en 2014, que para el para el presidente está “demostrado la iteración” de algoritmos,

Está demostrado la iteración de algoritmos en 2014 descrito en la sentencia de la sala plena.esta demostrada en las elecciones del 2022 en 400.000 votos y 4.000 mesas.

Asimismo, mencionó las muestras de las elecciones de los consejo locales en 2023. Gustavo Petro cuestionó que solo quieran mostrar el código fuente de preconteo sin auditoría técnica independiente.

“Está demostrado en 2023 en muestras de las elecciones de consejos locales y ahora se pretende solo mostrar el código fuente de preconteo sin auditoría técnica independiente (sic)”, aseveró.

Gustavo Petro cuestionó que solo quieran mostrar el código fuente de preconteo sin auditoría técnica independiente - crédito @petrogustavo/X

Recientemente, el presidente Gustavo Petro anunció que presentará a la Fiscalía General un informe con presuntas pruebas de fraude electoral en Colombia. Tras una intervención pública, Petro compartió en su cuenta de X detalles de los elementos que, según él, sustentan sus afirmaciones.

Petro se refirió a un desacato relacionado con el proceso electoral de 2014, específicamente sobre el partido MIRA. Señaló que, tras una sentencia de nulidad de esas elecciones, se ordenó implementar un “software de mesa” estatal, decisión que no habría sido cumplida.

El mandatario señaló a la empresa ASD, filial de Thomas Greg & Sons, como responsable del preconteo electoral desde 2014, calificando su software como ilegal y contrario a la ley. Según Petro, dicha empresa fue contratada en 2014, 2022 y también se prevé su participación en 2026.

El presidente también aludió a supuestas irregularidades en los comicios de 2022. Afirmó que una testigo, contratada para ese proceso, reveló que en Pereira cerca de 600 personas trabajaron llenando formularios con casillas en blanco, recibiendo datos por teléfono antes del cierre de las votaciones y provenientes de otros departamentos.

Las instrucciones habrían sido completar los formularios solo con la información recibida y dejar vacías las casillas restantes. Indicó además que los formularios eran trasladados posteriormente a un sótano.

Para Gustavo Petro, desde 2014, el software de preconteo electoral realizado por la empresa Thomas Greg & Sons “es ilegal” - crédito @petrogustavo/X

Petro explicó que para modificar el preconteo se requiere una impugnación de mesa y la orden de un juez para recontar los votos físicos. Insistió en la falta de confianza en la transparencia de los próximos comicios debido a la negativa de la empresa ASD a revelar su software. Finalmente, recalcó la necesidad de contar con al menos 60.000 testigos electorales para evitar fraudes, cuestionando el papel del Consejo Nacional Electoral.