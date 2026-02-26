Fiscalía acusó a alias Chipi por el asesinato de Miguel Uribe Turbay: es señalado de haber articulado el atentado

Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, habría sido el encargado de definir los roles que cumplieron los otros implicados en el atentado contra Miguel Uribe - crédito Policía de Bogotá y Colprensa

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias Chipi o alias El Costeño, por su participación en el atentado del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

El aspirante recibió tres impactos de bala; al menos uno de ellos se alojó en su cabeza, por lo que permaneció en la UCI durante dos meses en la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá, hasta que falleció el 11 de agosto de 2025.

De acuerdo con el ente acusador, entre los elementos que sustentan la acusación, se señala que Arteaga Hernández habría sido responsable de entregar el arma de fuego al adolescente (alias Tianz) que finalmente disparó contra Uribe Turbay y de monitorear directamente la ejecución del ataque.

Alias El Costeño o alias Chipi deberá enfrentar un juicio por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios - crédito Policía Nacional

La investigación hasta el momento adelantada indica que al acusado se le atribuye la organización del plan criminal, la definición de los roles de los otros implicados y la coordinación de reuniones que se llevaron a cabo el 4 de junio de 2025 y en fechas posteriores. Los encuentros, centrados en la planeación del atentado, tuvieron lugar en la localidad de Bosa y en otros sectores de la ciudad.

Alias Chipi también habría participado en las labores de vigilancia a la víctima y en el reconocimiento previo del lugar del atentado, que fue perpetrado en el parque El Golfito, donde el precandidato presidencial del Centro Democrático lideró un evento político.

Así las cosas, Arteaga Hernández deberá enfrentar un juicio oral por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Una sanción y una condena: los avances en el caso de Miguel Uribe

El sicario adolescente fue sancionado con siete años de privación de la libertad - crédito @Jhonffonseca/X

Además de alias Chipi, otras personas están respondiendo ante la justicia por el el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Hasta el momento, la Fiscalía ha vinculado en total a nueve personas al proceso y una de ellas ya fue sancionada. Se trata del adolescente que disparó contra el precandidato, que asumió su proceso bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa).

Un juez de conocimiento del Srpa decidió sancionarlo con siete años de privación de la libertad en un centro de atención especializada. Esto, debido a que se comprobó que el menor aceptó hacer parte del plan de atentar contra el precandidato, el cual ejecutó a cabalidad.

“El joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado. En ese sentido, fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

El joven aceptó haber cometido los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Para el momento de la acusación (4 de agosto de 2025), el senador permanecía vivo y bajo estricta observación médica en la Fundación Santa Fe de Bogotá, por lo que el delito de homicidio se manejó con el grado de tentativo. Sin embargo, siete días después, falleció.

Katherine Andrea Martínez Martínez fue condenada a 21 años y dos meses de prisión por el asesinato de Miguel Uribe - crédito Fiscalía General de la Nación

Al igual que el menor de edad, otra persona implicada en el caso ya fue condenada: Katherine Andrea Martínez Martínez. La mujer fue contactada por alias Chipi para que se involucrara en el plan criminal. Su tarea fue ir hasta la localidad de Suba para recoger el arma que fue utilizada en el atentado.

“Martínez Martínez cumplió con la actividad encomendada, recibió y trasladó el arma de fuego a inmediaciones del parque El Golfito; y, a bordo de un vehículo, se la entregó a Arteaga Hernández, quien a su vez se la dio al adolescente que disparó contra la víctima”, detalló la Fiscalía.

Martínez Martínez fue condenada a 21 años y dos meses de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.