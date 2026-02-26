Capturaron a mujer en Medellín que agredió a una agente de Tránsito: “Si se meten con uno, se meten con todos nosotros”

- créditos @ManuelVillaMe/X| Meval

Una intervención policial en el barrio Jardín, al nororiente de Medellín, terminó con una patrullera herida y una mujer capturada por el delito de violencia contra servidor público, luego de que intentara frenar un procedimiento sobre una motocicleta sin placa.

La captura se produjo tras presentarse un intento de asonada, cuando varios vecinos salieron para oponerse a la acción de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

En medio de la tensión, la mujer golpeó en la cabeza a la uniformada y trató de quitarle el casco, según las autoridades.

Las audiencias concentradas para judicializar a la detenida continúan en curso.

Al respecto, y en declaraciones oficiales que compartió desde su perfil de X, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, afirmó: “Se impuso la autoridad, esta mujer fue capturada por agresión a servidor público y el mensaje es muy claro”.

Al final la advertencia del funcionario, y uno de los hombres más cercanos al alcalde Federico “Fico” Gutiérrez, puntualizó: “Allá nos veremos esta noche, yo mismo voy para Manrique, para que les vaya quedando claro el mensaje: ni con un policía ni con la autoridad se meten, porque se meten literalmente con todos nosotros”.

- crédito @ManuelVillaMe/X

El operativo, según el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, derivó en la formalización de los derechos de la capturada.

“Aquí la autoridad se respeta y la ley se cumple y de eso nosotros nos vamos a encargar”, aseguró la autoridad local.

Las autoridades anunciaron que se mantendrán los controles en la comuna donde ocurrió el incidente.

Declaraciones del secretario de Medellín, Manuel Villa Mejía - crédito @ManuelVillaMe/X