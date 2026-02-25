Nicolás Arrieta regresó a las redes sociales tras su eliminación de ‘La casa de los famosos’ y compartió contundente mensaje: esto dijo

Nicolás Arrieta rompe en llanto tras su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’ y lanza un mensaje que resignifica su paso por el reality - crédito cortesía RCN

La eliminación de Nicolás Arrieta de La casa de los famosos Colombia no marcó un cierre silencioso, por el contrario, se convirtió en un punto de inflexión emocional que el creador de contenido decidió compartir con su audiencia a través de un video en redes sociales.

Con la voz entrecortada y lágrimas, el exparticipante hizo un balance íntimo de su experiencia, de las críticas que lo acompañan desde hace años y del inesperado respaldo que recibió tras su salida del programa.

“Hola, ya volví a la realidad. Qué cool la realidad. De verdad que fue una experiencia muy cool, fue una experiencia muy interesante para mí”, dijo al inicio del video, dejando claro que el impacto del encierro trascendió lo televisivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Arrieta insistió en que el reality le dejó aprendizajes profundos: “aprendí muchas cosas, mucho autoconocimiento, muchas vainas”, confesó, antes de reconocer el cansancio que le produjo enfrentarse a la avalancha de comentarios posteriores a su eliminación.

Nicolás Arrieta llora tras su salida de La casa de los famosos Colombia y agradece el inesperado apoyo de sus fans - crédito cortesía Canal RCN

Uno de los puntos más sensibles de su reflexión estuvo ligado a la percepción pública que históricamente ha rodeado su figura.

“Estoy decepcionado de los comentarios. ¿Cómo me van a amar? Yo creí que yo estaba funado, funadísimo. Igual yo estoy acostumbrado, yo nací funado”, expresó, evidenciando la sorpresa que le generó encontrar mensajes de apoyo donde antes esperaba rechazo.

Aun así, no minimizó el resultado de la votación que selló su salida y confesó el significado que tuvo en su vida esa cifra: “Salí con un porcentaje, el último porcentaje fue del siete por ciento, pero el siete por ciento para mí es todo... El siete por ciento es la gente del baile de los que sobran, yo siempre he estado ahí”, dijo, reafirmando su identidad como una figura disruptiva, incómoda para algunos, pero fiel a sí misma.

En esa línea, destacó que su participación no respondió a un personaje ni a una estrategia: “Yo solamente, pues fui yo todo el tiempo” y con honestidad reconoció la dualidad humana y la manera en que el encierro expuso luces y sombras que terminaron dejándolo en el corazón del público, según lo que ha podido leer en sus redes sociales.

“Siempre no he encajado y me gusta, me parece muy chévere. No esperé encontrarme con tantos comentarios tan lindos. O sea, yo no creí que estaba haciendo nada... Yo solamente fui yo todo el tiempo. Qué lindo que me hayan visto. Pues me da un poquito de pena, porque dañé mi mala imagen, tenía mala imagen que había construido y ahora... Realmente, los seres humanos somos duales. A veces tenemos buenos días, a veces tenemos malos días, a veces nos quejamos de cosas que no entendemos, a veces nos importa algo, a veces no nos importa y nada, fue una experiencia increíble", expresó Arrieta con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada.

Entre lágrimas y gratitud: Nicolás Arrieta se despide de ‘La casa de los famosos Colombia’ y confiesa que ya ganó al tocar corazones - crédito @nicolasarrieta/IG

El creador también desmontó uno de los debates más frecuentes alrededor del formato: “No está libreteado, no hay libretos, no hay nada”, aseguró, tras explicar que llegó al reality sin preparativos ni estructuras previas. Su permanencia, incluso, lo tomó por sorpresa: “No creí que fuera a durar tanto tiempo”.

El momento más emotivo llegó cuando habló del cariño recibido y del significado personal de ese respaldo.

“Yo siempre he sobrado, a mí no me invitan a nada y está bien, yo aprendí a vivir con eso y no me siento mal, porque entiendo el tipo de persona que soy. No creí que fuera a durar tanto tiempo... Me llevé una experiencia interesante, aprendí a conocer al otro, a escuchar, pero más que todo aprendí que se puede ser mejor, que se puede cambiar, que la vida es eso, la vida es un ratico y tienes que aprovechar las oportunidades que te llegan. Y la verdad agradezco mucho esto... No me arrepiento de nada. No esperé recibir tanto apoyo, les agradezco. Yo ya gané con toda esa cantidad de comentarios tan lindos que me dejaron, (llora) porque yo no estoy acostumbrado a que tanta gente me deje cosas tan lindas, porque, pues soy yo y ya. Yo ya gané, de verdad... si gané un corazón, si gané dos, siento que eso es ganar. Ganar el aprecio de la gente, el cariño, eso es ganar. No hay dinero que compre eso. Pueden darte ochocientos, cuatrocientos, muchos millones y no hay nada que compre eso. Y les agradezco por cada comentario", dijo Nicolás.

Finalmente, agradeció a quienes lo apoyaron y también a quienes lo cuestionaron, reconociendo el valor de la crítica. Cerró su mensaje con una confesión que resonó entre sus seguidores: “Gracias por quererme tanto, porque ni yo… o sea, gracias por quererme, porque yo no me quiero así... No esperé tanto cariño y les agradezco esta segunda oportunidad de mi vida porque la necesitaba... Necesitaba esa segunda oportunidad... Gracias por dármela, gracias por creer y gracias por verme”.

Nicolás Arrieta llora y agradece segunda oportunidad del público - crédito Cortesía Canal RCN

Con esa vulnerabilidad, Nicolás Arrieta dejó claro que su paso por el reality no solo reconfiguró la percepción del público, sino también la relación que tiene consigo mismo.

“Estoy contento porque se siente lindo que te quieran. Más que todo me queda un agradecimiento gigante. Me queda, me queda una gran experiencia, que retó mi inteligencia, retó mi paciencia, mi físico, todo. Entonces, agradezco a todos”, puntualizó.