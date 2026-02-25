Mujer se enfrentó a las llamas para rescatar a su nieto del voraz incendio que consumió su vivienda

Las autoridades hicieron presencia en el sector para apoyar a los damnificados - crédito @Ibague_limpia / X

Una adulta mayor arriesgó su vida para rescatar a su nieto en un incendio que destruyó su vivienda ubicada en la avenida Pedro Tafur, en el barrio El Tunal, en Ibagué (Tolima). De acuerdo con el relato de la mujer, la fuerza de las llamas los dejó sin sus pertenencias y estuvo a punto de cobrar la vida de un menor de edad.

Y es que tras el incendio, la familia perdió ropa, alimentos, útiles escolares, según la ciudadana, que fue identificada como Mireya Tampiro Tovar. La situación de esta familia es especialmente crítica porque los documentos médicos del menor también se redujeron a cenizas y los necesitan tramitar de forma urgente porque el niño tiene una discapacidad y requiere tratamiento permanente.

La mujer relató, notablemente afectada, que el fuego se propagó rápidamente por la estructura de madera de la vivienda durante la noche, sorprendiéndola en su propia habitación: “Cuando me levanté, la cama ya estaba ardiendo”.

Al intentar salir, se encontró con que la puerta estaba asegurada, lo que incrementó su preocupación, pues pensó que se moriría allí sin poder siquiera luchar por su vida.

La mujer relató los momentos de angustia que vivió al pensar que perdería a su nieto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Yo gritaba porque veía que la candela avanzaba hacia la otra cama, donde estaba el niño”, recordó en diálogo con el diario local El Olfato, tras lograr salvarse de la fuerza de las llamas durante la noche del lunes 23 de febrero de 2026.

Al lograr destrabar la puerta, el menor salió corriendo, pero quedó desorientado entre el humo y el caos. En medio del escape, la adulta mayor sufrió una caída que le causó lesiones en la pierna y la columna, aunque regresó para buscar a su nieto y tras varios minutos en el que el pánico se apoderaba de ellos, lograron salir a la calle.

En medio de la tristeza por la pérdida de su hogar, la mujer recordó que los objetos que fueron consumidos por el incendio no son nada frente a la vida del menor: “Así se perdiera lo que se perdiera, pero la vida del niño no”, por lo que se esforzó hasta el último instante para rescatarlo.

Cabe mencionar que la mujer lleva alrededor de 20 años viviendo en el sector y recordó que en oportunidades anteriores se llevaron a cabo reiterados censos para una posible reubicación. Sin embargo, el proceso nunca avanzó y ahora teme a que nuevamente la ayuda se retrase.

Mireya se encuentra en la incertidumbre y pide ayuda a la comunidad local: “Cualquier ayuda que me quieran brindar, que el Señor me los bendiga. Eso me cae del cielo con el poder de Dios”. El medio afirmó que las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al 321 306 5925.

Las familias lo perdieron todo tras el voraz incendio que arrasó con sus hogares - crédito @Ibague_limpia / X

Las llamas arrasaron todo a su paso

El incendio estructural consumió varias viviendas en la avenida Pedro Tafur de Ibagué durante la noche del lunes, sin registrar personas lesionadas, según comunicó Harold Wilches, secretario de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo de la ciudad.

El funcionario especificó que el hecho, que comenzó alrededor de las 10:45 p. m., requirió la intervención de 15 unidades de bomberos. Tras aproximadamente 2 horas de labores, equipos oficiales y voluntarios, junto con la Policía y agentes de tránsito, lograron controlar las llamas gracias al despliegue de 5 máquinas de bomberos y un carrotanque.

Las familias lo perdieron todo por causa de la magnitud del incendio – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La conflagración fue reportada en el ingreso a la Ciudadela Simón Bolívar, situado en el sector del Hato de la Virgen, junto al barrio El Tunal. Wilches extendió sus agradecimientos al cuerpo oficial de bomberos, al grupo de bomberos voluntarios, la Policía y los agentes de tránsito que apoyaron en la atención de esta emergencia.

Finalmente, las autoridades afirmaron que realizarán el censo de afectados en los días posteriores a la emergencia, con el fin de coordinar la entrega de ayudas humanitarias a las familias damnificadas.