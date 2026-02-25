ISA acalaró en qué va el proceso en su contra por gigantesco apagón en Chile: “No era para tanto, de acuerdo con el diseño del sistema”

ISA apelará la multa tras la investigación que determinó su responsabilidad solo en la fase inicial de la falla eléctrica en Chile, según indicó el CEO de ISA, Jorge Carrillo - crédito Colprensa

El apagón masivo en Chile, ocurrido el 25 de febrero de 2025 y con una duración de 14 horas, puso en el centro del debate a Interconexión Eléctrica S.A (ISA), señalada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible tras una investigación que derivó en una multa de USD 14,4 millones.

Ante esto, el presidente de la empresa, Jorge Carrillo, defendió el accionar de la compañía y precisó que la autoridad chilena no le imputó cargos por las fases más graves del apagón, limitando la responsabilidad a una falla inicial puntual.

Las investigaciones internas y de la autoridad chilena separan tres grandes fases en la cadena de fallos: el evento inicial, la propagación de la interrupción a nivel nacional y el tiempo para normalizar el servicio.

Las recientes dudas sobre la sanción aplicada a un importante operador de redes se relacionan, según el CEO de ISA, con el manejo de una falla de gran impacto: “Tenemos una línea por la que se estaba transportando una muy buena porción de energía, sobre todo de origen renovable. En esa línea hubo una señal de las protecciones que se interpretó inadecuadamente y ocurre una interrupción del flujo de energía. Esa situación ISA la corrigió después de diagnosticarlo, y todo en 44 minutos. Entonces, todo lo que ocurrió ahí, en esa franja de tiempo hace parte del primer bloque de investigación”, explicó en entrevista a Portafolio.

Al abordar las consecuencias de este incidente, el directivo señaló el alcance de la crisis eléctrica: “¿Por qué se apagó todo el país, si no era para tanto de acuerdo al diseño del sistema?“.

La Superintendencia de Electricidad y Combustible de Chile impuso a Interconexión Eléctrica S.A (ISA) una multa superior a USD 14 millones por el apagón masivo del 25 de febrero de 2025 - crédito ISA Interchile S.A.

Esto introduce un segundo eje de investigación en el que no solo se analiza la causa inicial, sino la propagación y el impacto masivo que superó las previsiones técnicas del sistema, y que dejó al país a oscuras.

El directivo confirmó que la sanción, impuesta a ISA y otras compañías involucradas, será apelada. Carrillo anunció que acudirán a todas las instancias legales disponibles y destacó que la investigación de la autoridad chilena quedó acotada: “A nosotros no nos formularon cargos respecto a los otros dos bloques de investigación”, sostuvo.

El asunto va más allá del evento inmediato, pues el representante de ISA remarcó la necesidad de aclarar los tiempos de repuesta posteriores: “Supongamos que por algún tema eléctrico se apagó el país, pero ¿por qué se demoró tanto en normalizar el servicio, que es la de restablecimiento?”.

En la evaluación del apagón, la Superintendencia determinó diferencias en cuanto a responsabilidad y alcance de la falla para cada una de las firmas afectadas.

El marco de imputación a ISA, según detalló Carrillo, se centró en un episodio técnico restringido. “En opinión de la SEC, nuestra actuación está enmarcada solamente en la fase inicial de esos 44 minutos”, explicó el directivo.

Jorge Carrillo, presidente de ISA, afirmó que ningún cargo fue formulado contra la empresa por las etapas más graves del corte eléctrico - crédito Matías Basualdo/AP

Las cifras oficiales indican que la multa impuesta a ISA supera los USD 14 millones, sanción que la empresa considera injusta bajo su interpretación técnica de los hechos. Carrillo subrayó que aún no existe un litigio formal, ya que la investigación permanece en fase administrativa y técnica.

El presidente de ISA explicó el detalle técnico que situó a la empresa bajo la lupa de las autoridades chilenas. Hubo un corte en una línea clave para el transporte de energía renovable, desencadenado por un error en la interpretación de señales de protección: “En esa línea hubo una señal de las protecciones que se interpretó inadecuadamente y ocurre una interrupción del flujo de energía”, relató Carrillo. La incidencia fue identificada y corregida en menos de una hora, según sus declaraciones: “Todo en 44 minutos”.

El activo afectado, precisó el CEO, fue el sistema de comunicaciones de las protecciones. Equiparó el evento a la activación de un fusible doméstico: “ISA tenía el sistema más avanzado de telecomunicación, o sea, no es manual, sino son básicamente temas de canales digitales. Falla de imprevisto el sistema de comunicaciones y el sistema se confunde e identifica como si fuera un problema de voltaje y levanta las protecciones. O sea, nunca hubo un problema real de voltaje, sino es como si se le apagara a usted el router en la casa”.

El proceso de restablecimiento, añadió Carrillo, dependió de dos factores: el diagnóstico del motivo de la interrupción y la autorización expresa para reconectar. “Nadie puede conectar sin que se den dos cosas: uno, que usted sepa qué fue lo que pasó, en lo cual ISA lo supo en minutos, menos de 44, o sea, muy rápido. Y lo segundo, es que usted tiene que pedir la autorización al coordinador para que lo deje volver a subir”.

El CEO de ISA, Jorge Carrillo subrayó la complejidad que representa la integración de energías renovables en el sistema eléctrico nacional chileno - crédito ISA

El ejecutivo sostuvo que los sistemas están diseñados para evitar propagaciones extensas y para permitir un restablecimiento veloz. Según su explicación: “Básicamente son circuitos que no permiten una propagación y adicionalmente si fallara ese segundo control (...) se pueda restablecer en segundos. No estamos hablando ni siquiera en minutos y horas, sino en segundos”.

Para Carrillo, la crisis fue el resultado de una responsabilidad compartida entre varios actores de la red, más que de un error específico de ISA. Señaló la necesidad de preparar mejor los sistemas ante el protagonismo de las energías renovables, cuya integración desafía las capacidades tradicionales de respuesta y control.

Las acciones legales anunciadas por la empresa buscarán demostrar, bajo argumentos técnicos, que su actuación fue conforme a la normativa vigente y limitada a la fase inicial. El presidente de ISA reiteró que los recursos presentados ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible de Chile no excluyen futuros pasos en el plano judicial.