Febrero en Google: estos fueron los temas que más buscaron los colombianos en el mes que termina

El listado de tendencias muestra intereses diferenciados por cada ciudad - crédito (Imagen ilustrativa)

En febrero de 2026, las búsquedas más populares en Google por parte de los colombianos ofrecieron un panorama claro de los intereses sociales, culturales y deportivos que marcaron la agenda nacional.

El análisis de esta información, extraída a través de Google Trends, permite observar cómo los hábitos digitales conectan con eventos nacionales e internacionales, así como con dinámicas propias del país.

La herramienta Google Trends, que trabaja con datos anonimizados y agregados, se ha consolidado como un recurso clave para comprender las tendencias colectivas. Su uso facilita identificar cambios en las prioridades de los usuarios y comparar la evolución de distintos temas a lo largo del tiempo o entre regiones.

Super Bowl LX: Cultura y espectáculo global

La edición número 60 del Super Bowl se convirtió en uno de los temas más consultados por los colombianos. El enfrentamiento entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi’s Stadium generó gran atención.

Bad Bunny y un elenco internacional deslumbran en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que atrajo la atención de miles de colombianos en Google durante febrero de 2026 - crédito Google Trends

El evento no solo atrajo miradas por el resultado deportivo, sino también por la actuación de Bad Bunny en el espectáculo del medio tiempo, en el que participaron figuras como Pedro Pascal, Lady Gaga y Karol G. Este interés fue especialmente notorio en San Andrés, Bogotá y Antioquia.

Sena: Formación y oportunidades educativas

En el ámbito nacional, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) registró un alto volumen de búsquedas debido a la apertura de inscripciones para sus programas educativos. Durante la última semana de enero y la segunda de febrero, miles de colombianos consultaron detalles sobre los procesos de inscripción tanto para la modalidad presencial como para la virtual.

Las convocatorias presenciales, organizadas según la Resolución 1-00561 de 2026, se llevaron a cabo entre el 29 de enero y el 5 de febrero.

Aspirantes al SENA consultan las fechas y requisitos de inscripción en modalidades presencial y virtual, aprovechando la oferta educativa para iniciar el año académico 2026 - crédito Google Trends

En paralelo, la modalidad virtual, cuya convocatoria se realizó del 19 al 25 de febrero, ofrecía la posibilidad de cursar estudios desde cualquier lugar y con flexibilidad horaria.

Según datos del SENA, la oferta virtual incluía tanto programas técnicos como cursos cortos de actualización, lo que facilitaba la combinación de estudio y trabajo. Las regiones de Cauca, Sucre y Caquetá mostraron el mayor interés en estas búsquedas.

Jurados de votación: Preparativos electorales

El proceso de designación de jurados de votación coincidió con la etapa previa a las elecciones legislativas y consultas populares, previstas para marzo de 2026.

La publicación oficial de los listados y el inicio de las capacitaciones movilizaron a más de 862.000 ciudadanos, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ciudadanos revisaron los listados oficiales tras el sorteo de jurados de votación, preparándose para participar en las elecciones legislativas y consultas populares de marzo - crédito Google Trends

El sorteo electrónico, realizado entre 2,3 millones de postulados, permitió seleccionar jurados provenientes de diversos sectores: empresas, instituciones educativas y organizaciones políticas.

La divulgación de los resultados se realizó tanto en línea como en sedes físicas, abarcando puntos de Bogotá, Guaviare y Caldas, donde la consulta de información sobre el proceso fue particularmente intensa.

San Valentín: celebración que gana terreno

Aunque en Colombia el Día de San Valentín no forma parte del calendario tradicional, las búsquedas relacionadas con esta fecha experimentaron un incremento, sobre todo en ciudades grandes y entre los jóvenes. El interés se centró en planes románticos y regalos personalizados, desde cenas temáticas en casa hasta experiencias en spas o viajes cortos a destinos como Cartagena.

El interés por la celebración de San Valentín crece entre jóvenes colombianos, que buscan ideas para cenas románticas, regalos y escapadas a destinos emblemáticos - crédito Google Trends

A diferencia de otros países, en Colombia la celebración del amor y la amistad se reserva para septiembre, pero la globalización y la influencia de plataformas digitales han impulsado la adopción de nuevas fechas. Las regiones de Meta, Caquetá y Guainía lideraron las consultas sobre este tema.

Año Nuevo Lunar: tradición que cobra fuerza

Por otro lado, el Año Nuevo Lunar también captó la atención de los usuarios. Esta festividad, de origen asiático, ha ganado espacio en la agenda cultural colombiana gracias a la presencia de comunidades asiáticas y a la curiosidad por las tradiciones internacionales.

Las búsquedas se vincularon tanto a rituales ancestrales como a eventos culturales organizados en ciudades como Meta, Santander y Norte de Santander.

El Año Nuevo Lunar gana adeptos en Colombia, impulsando búsquedas sobre rituales y festividades de la cultura asiática, especialmente en regiones con presencia de comunidades migrantes - crédito Google Trends

El análisis de estos datos, siempre bajo la premisa de anonimato y agregado estadístico, revela que la interacción digital de los colombianos sigue evolucionando, reflejando un país atento tanto a lo local como a lo global.