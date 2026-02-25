Defensoría del Pueblo calificó como fracaso colectivo la muerte de una mujer mientras esperaba recibir medicamentos en Cúcuta: “Una desgracia”

Cecilia Quintero murió tras esperar meses insumos esenciales para su hijo discapacitado, mientras denunciaba la falta de medicamentos en el sistema de salud - crédito @Criticolombia2/X

La Defensoría del Pueblo denunció de manera contundente el fallecimiento de Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que murió mientras hacía fila en un dispensario de medicamentos en Cúcuta, tras más de un año de reclamar insumos y fármacos esenciales para su hijo con discapacidad.

En un mensaje difundido en X, la entidad calificó la situación como “una desgracia y un fracaso colectivo”.

Quintero se había convertido en símbolo de la lucha de los usuarios más vulnerables del sistema de salud, al exponer públicamente las barreras y demoras que enfrentaba desde septiembre del año anterior para acceder a suministros imprescindibles.

La Defensoría relató: “Hoy presenciamos el fallecimiento de una mujer mayor, mientras que hacía fila en un dispensario de medicamentos en Cúcuta. La crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos. Esto es inadmisible”.

En su pronunciamiento, la Defensoría remarcó la gravedad de la crisis sanitaria: “La realidad muestra que en nuestro sistema de salud, la salud y la vida no son derechos humanos. Son trámites, autorizaciones y pendientes. No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales”.

La muerte de Quintero se produjo el martes 24 de febrero de 2026 en la sede Caobos de Cafam. Durante meses, la mujer reclamó sin éxito la entrega de pañales y medicamentos para su hijo, quien quedó en situación de discapacidad tras un ataque de paramilitares.

La propia Quintero, en declaraciones a periodistas minutos antes de fallecer, había denunciado que llevaba desde septiembre del año anterior sin recibir los insumos necesarios: “Tiene desde el año pasado, desde el mes de septiembre, que no lo entregan”, advirtió indignada.

El episodio se agravó cuando, tras reclamar en ventanilla y evidenciar su molestia ante la negativa de los funcionarios, sufrió un paro cardiaco fulminante.

Testigos y dirigentes sindicales señalaron que la actitud grosera de un empleado contribuyó al colapso emocional de Quintero, que fue atendida por paramédicos sin éxito. La Defensoría enfatizó se necesita que los responsables asuman las consecuencias.

La tragedia de Quintero no solo involucró la falta de medicamentos para su hijo. En sus últimas declaraciones ante medios, también reveló que su esposo, paciente cardiovascular, no recibía el fármaco Rivaroxaban de 20 mg, y que ella misma llevaba siete meses sin tratamiento renal: “Yo, que soy paciente renal, tampoco me han resuelto. Llevo siete meses sin tratamiento por falta de medicamentos”, expuso.

La senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia se pronunció tras el fallecimiento de Cecilia Quintero. A través de sus redes sociales, la dirigente política afirmó que la mujer murió mientras esperaba la entrega de medicamentos que, según denuncias, no le fueron suministrados a tiempo.

Valencia responsabilizó al Gobierno nacional por la situación del sistema de salud y aseguró que, en su opinión, las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro han deteriorado la atención a los pacientes. “El sistema de salud destruido por Petro deja morir a los colombianos”, escribió. Además, agregó: “No más petrosalud que mata. No más petrosalud que no atiende, que no da medicamentos”.

Sus declaraciones se suman a las críticas de otros sectores de la oposición frente a las dificultades en la entrega de insumos y medicamentos en distintas regiones del país.

Tras la muerte de Quintero, Cafam y la Nueva EPS anunciaron investigaciones internas y emitieron comunicados lamentando el fallecimiento. Cafam aseguró que activó protocolos de atención inmediata y solicitó celeridad y transparencia en el proceso de esclarecimiento.

La Nueva EPS, por su parte, pidió a la Superintendencia Nacional de Salud el acompañamiento y revisión exhaustiva del caso para garantizar transparencia en la investigación.

El caso de Quintero ha sido vinculado por organizaciones sociales y gremios de salud con otras muertes recientes, como la de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia que también falleció esperando medicamentos.

Los colectivos exigen respuestas urgentes y advierten que la muerte de Quintero es reflejo de una crisis estructural que pone en riesgo la vida de los más vulnerables.