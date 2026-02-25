Daniel Sancho, homicida del colombiano Edwin Arrieta, le pidió ayuda a su exnovia desde la prisión en Tailandia

Daniel Sancho, condenado por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia, pidió a su exnovia Laura Menoyo que rehaga su vida tras la sentencia - crédito Europa Press

El caso de Daniel Sancho, el ciudadano español condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en 2023, ha tomado un giro en los últimos días.

Sancho, recluido en la prisión de Surat Thani desde agosto de 2024, hizo llegar un mensaje a su exnovia Laura Menoyo en el que le solicita que “rehaga su vida” y deje atrás los más de cinco años de relación que mantuvieron.

La revelación, publicada por el medio español 20minutos, dio a conocer parte de los detalles sobre la vida personal del condenado y el impacto que el crimen tuvo en su entorno más cercano.

Según informó el medio español, pese a su reclusión y condena perpetua, Daniel Sancho recurrió a terceras personas para transmitir a Menoyo su deseo de que “olvide los años que pasaron juntos” y continúe adelante.

La exnovia de Daniel Sancho, Laura Menoyo, rechazó testificar y se aisló completamente del caso tras el crimen ocurrido en Koh Phangan - crédito Somkeat Ruksaman/EFE

El mensaje, además de ser un acto de renuncia, buscó aliviar la carga emocional de una relación truncada por el homicidio de Arrieta y las circunstancias posteriores. De acuerdo con el mismo medio, Menoyo se ha mantenido completamente aislada del caso, pidiendo a su entorno que no le comuniquen novedades ni sobre el juicio ni sobre las apariciones mediáticas de los padres de Sancho.

Esta decisión fue respetada por Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, progenitores de Sancho, quienes evitaron involucrarla durante el proceso judicial.

La información de 20minutos explica que Menoyo ha levantado un “muro infranqueable” en torno a su vida social y afectiva. Rechazó testificar durante el juicio, una determinación comprendida tanto por la familia de Sancho como por su propio entorno, que respeta su deseo de desvincularse completamente de un crimen que alteró su futuro.

Sancho y Menoyo mantuvieron una relación estable durante más de cinco años. El propio Sancho había descrito esa etapa como un noviazgo marcado por “promesas de amor eterno”. Todo terminó abruptamente al descubrirse la relación del chef con el cirujano colombiano Edwin Arrieta. La ruptura fue definitiva cuando se confirmó la implicación de Sancho en el asesinato ocurrido el 2 de agosto de 2023, en la isla de Koh Phangan, Tailandia.

El triángulo sentimental entre Daniel Sancho, Laura Menoyo y Edwin Arrieta fue clave en la ruptura definitiva de la pareja española - crédito Royal Thai Police/EFE

El medio español detalló que Edwin Arrieta había tenido contacto previo con la expareja de Sancho. Ambos se habían visto en varias discusiones y encuentros sociales en una discoteca de Madrid. En esos momentos, Sancho aseguraba a Menoyo que Arrieta era simplemente un amigo empresario con quien realizaba negocios.

Esta versión fue sostenida hasta que la investigación esclareció la existencia de un “triángulo sentimental con demasiadas fisuras”, según la caracterización del propio Sancho, y que fue determinante para la ruptura definitiva entre el chef español y su exnovia.

El paso del tiempo llevó a Sancho, desde su celda, a reiterar que Menoyo debe “dejar atrás las promesas de un amor eterno”, reconociendo de forma póstuma el fin de la relación y el irreversible cambio en la vida de su expareja. Actualmente, Menoyo ha iniciado una nueva relación y se mantiene firme en su decisión de desvincularse del caso y de cualquier asunto ligado a quien fuera su pareja.

El asesinato de Edwin Arrieta se produjo el 2 de agosto de 2023. Tras matar al cirujano, Daniel Sancho intentó deshacerse del cuerpo, descuartizándolo y arrojando los restos en bolsas al mar, donde fueron hallados poco después. Cinco días después del crimen fue arrestado y desde entonces permanece recluido en Surat Thani.

Edwin Arrieta, la víctima, ya mantenía contacto social con Laura Menoyo y Daniel Sancho antes del asesinato, según fuentes judiciales - crédito Europa Press

Durante el proceso judicial, sus abogados sostuvieron que Sancho actuó en legítima defensa y alegaron que el descuartizamiento fue producto del miedo inmediato tras comprobar el fallecimiento de Arrieta.

No obstante, la defensa de la víctima aseguró que se trató de un crimen premeditado; presentaron como prueba la compra previa de una gran cantidad de bolsas plásticas y un cuchillo, adquisición realizada por Sancho un día antes del homicidio.

El hecho de que el mensaje a Laura Menoyo fuera transmitido a través de intermediarios desde la prisión tailandesa destaca la imposibilidad de Sancho de desvincularse completamente del exterior, pese a la gravedad de la condena.