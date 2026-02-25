Conductores de transporte público de Soacha permanecen encerrados en los parqueaderos por amenazas de Los Satanás

En el audio, "Moisés" exige el pago semanal de 100.000 pesos por bus que funcione en el municipio - crédito Colprensa/Vectezy

En las últimas semanas, en el municipio de Soacha, Cundinamarca, se ha instalado un clima de inseguridad que golpea de lleno a los trabajadores del transporte público, que aseguran vivir bajo el acecho de bandas dedicadas a la extorsión.

La denuncia de los conductores revela una situación de miedo e incertidumbre que crece ante la falta de respuesta efectiva de las autoridades municipales.

Los registros audiovisuales que fueron divulgados en redes sociales el 25 de febrero de 2026, muestran a varios conductores resguardados dentro de los parqueaderos, contando billetes y sumando la cuota exigida por los delincuentes. En el ambiente se percibe el temor, acentuado por la presión de cumplir con los pagos para poder continuar con sus labores cotidianas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El material difundido en grupos de apoyo del sector deja al descubierto el tono y la organización con la que operan los extorsionadores. Capturas de pantalla de conversaciones revelan mensajes donde los remitentes, identificados como “Moisés” y con menciones a un presunto “Marcos Pérez”, se presentan como representantes de la estructura criminal que exige los cobros.

Un video capta el tenso momento en que un grupo de conductores de servicio público es reunido y aparentemente amenazado en un parqueadero en Soacha - crédito @PasaenBogotá/X

Durante una conversación captada en el paradero, uno de ellos advirtió: “Aquí estamos todos reunidos, reuniendo la plata. No nos co... no nos compramos un par de medias, pero sí nos tocó pagar”, reflejando la presión económica impuesta por la extorsión.

Lejos de tratarse de un caso aislado, la organización de los pagos quedó manifiesta cuando otro chofer precisó: “Para poder trabajar”, y agregó que debían disponer del dinero “para pagar la extorsión”. Mientras uno de los participantes afirmaba: “Por la noche pagaba, ahí acabo de decir”, otro corroboraba el sacrificio colectivo: “Nos tocó pagar aquí”. Entre la resignación y la denuncia velada, uno aseguró: “Yo le pagué, yo le pagué”.

La dinámica de amenazas y recaudación se entrelaza con las tensiones entre quienes ejercen el servicio formal y los que participan en modalidades paralelas, fenómeno ligado a actores como “La seis catorce, que es la que piratea para acá”, según relató un conductor. Incluso, una voz planteó la necesidad de transparencia en el trato con quienes ejercen presión sobre ellos: “Aquí nos están presionando, mira cómo presionan acá a nosotros”, señaló.

El temor a los incumplimientos se mantiene vigente, como lo advirtió un conductor al referirse al cobro adicional a los pasajeros: “poner como tres mil pesos más, porque ese man no va a pagar”. Durante el intercambio, la coordinación era continua: “Aquí reuniendo la plata” y “En cuenta allá en el listado”, ilustrando la sistematicidad del proceso que enfrentan quienes simplemente desean cumplir su jornada al volante.

Chats de Los Satanás a conductores en Soacha - crédito @PasaenBogotá/X

En recientes mensajes, difundidos por la estos extorsionadores advirtieron: “La felicidad y la tranquilidad no tiene precio”, exigiendo a los conductores una contribución obligatoria a modo de “apoyo”. La amenaza llegó directamente de “Moisés”, que aseguró que el acercamiento es “de la mejor manera”, aunque dejó claro que esperan una “pronta respuesta”.

Más tarde, los delincuentes redoblaron la presión con nuevos mensajes. En uno de ellos, afirmaron: “Necesitamos que se alineen con nosotros para poderlos dejar trabajar tranquilos y no tener los inconvenientes que hemos tenido con los otros paraderos”, una amenaza acompañada de la advertencia: “Así como hemos cobrado con las vidas de sus colegas”.

La intimidación continuó con una advertencia sobre posibles represalias si no hay colaboración: “Si no colaboran saben cómo nosotros cobramos. Usted verá si se hacen los desentendidos y les hago la presentación para que la crean, somos de actuar más y hablar menos”. Bajo este clima, los transportadores se ven forzados a elegir entre someterse o enfrentar posibles ataques.

La intimidación continuó con una advertencia sobre posibles represalias si no hay colaboración - crédito @PasaenBogotá/X

En un nuevo intento de presionar, enviaron otro mensaje: “Necesitamos que se consigan un vocero para que dialoguen con nosotros y darle la solución lo más pronto, así que es mejor que se comuniquen ya mismo antes que hagamos otra presentación. La paz y la tranquilidad no tiene precio. Necesitamos que den respuesta hoy mismo antes que nosotros sigamos haciendo el derramamiento de sangre en contra de la felicidad de ustedes, así lo mejor es que se alineen ya mismo, llegar a un acuerdo concreto”.

La voz de Marcos Pérez, identificado como “mano derecha del viejo Moisés”, reforzó la amenaza: “El llamado es de la mejor manera, ustedes verán si seguimos cobrando a nuestra manera”.