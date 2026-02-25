Así puede recibir 10 millones de pesos si tiene una microempresa en Bogotá: convocatoria de incentivos empresariales sigue abierta

Los empresarios bogotanos pueden recibir hasta $10.000.000 para mejorar productos, procesos productivos y estrategias de marketing - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, mantiene abierta la convocatoria del programa ‘Cupón Bogotá’, una herramienta de cofinanciación diseñada para fortalecer la productividad y la innovación en micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad.

El programa permite que empresarios locales puedan recibir hasta $10.000.000 en bienes y servicios, destinados a implementar mejoras incrementales en productos, procesos productivos, estrategias de marketing, innovación y acceso a nuevos mercados.

El acceso a este beneficio está dirigido exclusivamente a micro, pequeñas o medianas empresas domiciliadas en Bogotá, que cuenten con la capacidad y el interés de ejecutar cambios concretos y sostenibles que les permitan incrementar su competitividad en el corto plazo. Para postularse, es necesario demostrar la disposición a implementar mejoras que impacten de manera medible la productividad y los resultados de la empresa.

‘Cupón Bogotá’ se dirige exclusivamente a mipymes domiciliadas en Bogotá, con capacidad e interés de impulsar cambios sostenibles - crédito Universidad Central

Las áreas de mejora que pueden ser financiadas a través de ‘Cupón Bogotá’ incluyen la optimización de procesos productivos, el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos o servicios, el fortalecimiento de capacidades de innovación y productividad, la diversificación de insumos y la creación de productos de alto valor agregado.

También se apoya la modernización de estrategias de marketing, el acceso a espacios colaborativos y comerciales estratégicos, y la obtención de servicios especializados en inversión y fuentes de financiación.

Entre los beneficios concretos del programa se encuentran:

Lanzamiento de nuevos productos: ‘Cupón Bogotá’ permite diseñar planes de lanzamiento, desarrollar empaques innovadores y fortalecer estrategias de ventas para productos que requieren recursos para llegar al mercado.

Optimización de procesos y reducción de costos: Los beneficiarios reciben consultorías y capacitaciones personalizadas dirigidas a mejorar la eficiencia operativa, estandarizar procesos y elevar la calidad final de los productos.

Diversificación y acceso a insumos especializados: El programa apoya la adquisición de materias primas diferenciadas y la exploración de nuevas líneas de producción para competir en mercados exigentes.

Fortalecimiento del marketing y canales de venta: Se ofrece apoyo para desarrollar planes de marketing, storytelling de marca y estrategias de comercialización para llegar a nuevos públicos y consolidar el posicionamiento sectorial.

Inversión en tecnología: Los participantes pueden acceder a equipos y servicios técnicos avanzados para sofisticar la oferta y mejorar la percepción de la marca.

Cofinanciación de espacios colaborativos: ‘Cupón Bogotá’ facilita la cofinanciación de espacios comerciales estratégicos que incrementan la visibilidad, el volumen de ventas y la experiencia del cliente.

El programa facilita el acceso a insumos especializados, tecnologías avanzadas y espacios comerciales colaborativos estratégicos - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

El proceso de inscripción exige completar y presentar una serie de documentos, entre ellos los términos de referencia del programa, una carta de aval y compromiso empresarial, el formato del Plan de Inversión de Productividad (PIP) y la declaración Sarlaft. La postulación se realiza en línea a través del formulario habilitado por la entidad, disponible en la página oficial del programa.

Durante el proceso de selección, la Secretaría de Desarrollo Económico y el operador Unión Temporal En Tecnalia Proyectamos se encargan de la convocatoria, evaluación y verificación de requisitos, así como de la selección de empresas y proveedores. El distrito aclara que no interviene en decisiones individuales ni recomienda empresas oferentes o beneficiarias.

La totalidad de los procesos de cotización y selección de proveedores se gestiona directamente por el operador bajo criterios técnicos y económicos previamente definidos, priorizando —cuando corresponde— a las empresas inscritas en el Banco de Oferentes del Distrito.

Los participantes deben cumplir con requisitos específicos, completar el Plan de Inversión de Productividad y postularse en línea desde la web oficial - crédito Paola Chapdelaine/AFP

Asimismo, La administración distrital emitió alertas sobre intentos de suplantación y uso indebido del nombre del programa por parte de personas ajenas, por lo que recomendó a los empresarios y emprendedores interesados atender únicamente las comunicaciones oficiales y abstenerse de responder a solicitudes que no provengan de los canales institucionales definidos.

Toda la información oficial, listados, cronogramas y observaciones se comunica exclusivamente a través de los canales institucionales del operador y de la entidad, disponibles en www.desarrolloeconomico.gov.co. Para resolver inquietudes sobre el proceso de inscripción, los interesados pueden escribir al correo cuponsdde@tecnaliacolombia.org.