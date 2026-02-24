Colombia

Vicky Dávila acusó a Gustavo Petro de preparar un “plan macabro” para desconocer resultados electorales tras críticas a la Registraduría

Las declaraciones fueron emitidas durante un foro realizado en Cali, en el que la aspirante presidencial expresó preocupación por eventuales maniobras del jefe de Estado que pondrían en duda la legitimidad de la próxima elección en mayo

Vicky Dávila acusa al presidente
Vicky Dávila acusa al presidente Gustavo Petro de planear deslegitimar el proceso electoral en Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa

La candidata presidencial Vicky Dávila advirtió que el presidente Gustavo Petro estaría preparando un plan “macabro” relacionado con el proceso electoral, con el objetivo de poner en duda la legitimidad de los comicios y, de no aceptar los resultados, agitar la movilización social en Colombia.

La acusación fue realizada el lunes 23 de febrero durante el encuentro Diálogos por el Valle, organizado por el diario El País, en el que Dávila expuso sus temores ante la posible reacción del Ejecutivo tras las elecciones presidenciales previstas, según informó el medio anfitrión.

En su intervención, Vicky Dávila hizo énfasis en las acciones y declaraciones recientes del presidente Petro, a quien acusó de persistir en la deslegitimación del sistema electoral mediante críticas reiteradas al Registrador y sobre la fiabilidad del software utilizado en los comicios.

En sus declaraciones, Dávila afirmó: “Petro está empeñado en un plan macabro contra las elecciones, !ojo¡, Petro anda detrás de algo, tratando de desprestigiar al Registrador, el sistema electoral, la Registraduría, hablando de un software, que es mentiroso, que es susceptible de fraude, algo se está tramando”, según se publicó en El País.

La candidata presidencial, Vicky Dávila
La candidata presidencial, Vicky Dávila advirtió sobre posibles movilizaciones sociales si el mandatario desconoce los resultados de las elecciones - crédito Lina Gasca/Colprensa

La candidata sostuvo que el mandatario buscaría desacreditar el resultado electoral si la oposición alcanza la victoria, especialmente si Iván Cepeda, senador opositor, es derrotado en las urnas.

Según Dávila, el presidente pretende desconocer los resultados y fomentar protestas masivas: “Lo que quiere el Presidente cuando derrotemos a Iván Cepeda en la oposición es salir a decir que no acepta los resultados y va a agitar la calle y va a alborotar a Colombia, eso no se lo vamos a permitir”.

Además, expresó su expectativa de que Gustavo Petro deje la presidencia el 7 de agosto y permita la transición pacífica del poder.

La candidata por el movimiento político Valientes aprovechó el foro para fijar postura sobre la dramática situación en Buenaventura, ciudad portuaria a la que describió como epicentro de un entramado de corrupción y crimen organizado.

Según sus palabras, “el puerto está podrido en la corrupción. Hay que llegar a limpiar toda esa corrupción, esa politiquería y los narcos que se apoderaron del puerto”.

Además, la aspirante a la presidencia denunció además la gravedad de la pobreza en algunos barrios de Buenaventura, al señalar: “¿Cómo puede ser posible que haya barrios de Buenaventura que sean tan o más pobres que los peores lugares en África? Así está Buenaventura y así están muchos lugares en el Pacífico colombiano: pobreza”.

Vicky Dávila pidió no votar
Vicky Dávila pidió no votar por Iván Cepeda o Roy Barreras en diálogo con otros candidatos de la Gran Consulta - crédito Colprensa

Ante la pregunta sobre el abordaje a las bandas criminales presentes en la zona, Dávila propuso un programa de capacitación y empleo dirigido a quienes busquen abandonar la criminalidad. Señaló que como presidenta ofrecería alternativas de estudio y trabajo: “Si ustedes quieren estudiar, les vamos a dar estudio; en un año pueden ser programadores, estudiar inteligencia artificial, inglés, turismo, y yo como presidente les doy el primer empleo, se los garantizo, pero si no, se van a la cárcel, no más, no nos vamos a dejar”.

Durante el evento, Vicky Dávila también delineó su propuesta respecto al sector empresarial en Colombia. Criticó la política actual hacia los empresarios, describiendo un ambiente de persecución y falta de estímulo a la producción nacional.

Destacó la necesidad de facilitar crédito, promover la diversificación y proteger tanto a grandes empresas como a pymes. En su declaración afirmó: “Aquí ser empresario se volvió un castigo, se les persigue. Eso va a cambiar, trabajaremos por que las empresas sean más productivas”.

Las declaraciones de Vicky Dávila durante el encuentro Diálogos por el Valle reúnen sus acusaciones al presidente Gustavo Petro sobre un plan de desconocimiento electoral, su diagnóstico de la crisis social y de seguridad en Buenaventura y el Pacífico colombiano, y sus propuestas de cambio para la economía nacional.

Vicky Dávila señaló riesgos en una eventual presidencia de Iván Cepeda

Vicky Dávila advirtió que un
Vicky Dávila advirtió que un gobierno de Iván Cepeda representa una amenaza significativa para Colombia, según sus declaraciones públicas - crédito Lina Gasca/Colprensa

Vicky Dávila expresó desconfianza sobre un posible gobierno de Iván Cepeda, a quien señaló como una “amenaza para Colombia”. La candidata manifestó que Cepeda representa un riesgo para el país y afirmó: “Es lo que no nos podría pasar jamás”.

Entre sus argumentos, destacó que el senador buscaría impulsar una constituyente con el objetivo de “apoderarse del país” y expresó preocupación por la intención de “radicalizar algunas de las políticas de este gobierno”.

La candidata añadió que la propuesta de “mantener la paz total” forma parte de las razones que incrementan su desconfianza.

Ante la posibilidad de una candidatura presidencial de Iván Cepeda, Vicky Dávila aseguró: “Democráticamente estoy lista para hacer lo que toque, con tal de que ese señor no sea presidente de Colombia”, dijo a La FM.

<br>

