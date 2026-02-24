Secuestro de Diana Ospina: líder gremial de taxistas en Bogotá reveló la empresa de los vehículos involucrados “lo que está pasando es muy grave”

Los registros oficiales revelaron que el taxi implicado no tenía tarjeta de control vigente ni registro en el SIMUR - crédito Alexandra Vásquez Ochoa/Alvaro Tavera/Colprensa

La desaparición de la ciudadana Diana Ospina en Bogotá generó alarma entre familiares y ciudadanos, especialmente después de que se supo que la joven había sido vista por última vez al salir de la discoteca Theatron, en la localidad de Chapinero.

Durante la noche del lunes 23 de febrero, Diana Ospina apareció en buen estado de salud. Según las autoridades, la mujer recorrió una larga distancia tras ser liberada por un grupo de delincuentes que la mantuvo retenida desde la madrugada del domingo 22 de feberero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La investigación determinó que Ospina fue víctima de un “paseo millonario”, una modalidad de hurto que ha generado repetidas alertas en Bogotá. La joven fue asaltada tras abordar un taxi luego de salir del bar, frente a la puerta de su vivienda, perdiendo en el ilícito una suma cercana a 50 millones de pesos.

El líder del gremio de taxistas, Hugo Ospina, señaló que estos dos vehículos de servicio público ya fueron identificados y pertenecen a la empresa Smart Taxis.

Diana Ospina fue víctima de paseo millonario luego de ser secuestrada al frente de su casa - crédito @PasaenBogota/Camaras de seguridad

De acuerdo con Ospina, “son taxis legales y no es que no tengan tarjeta de operación, los vehículos son legales, los conductores ya fueron identificados, al parecer, uno de ellos prestó el carro. La empresa tiene un grado de responsabilidad”.

Ospina expresó su inquietud en entrevista con Mañanas Blu: “Lo que está pasando es muy grave”, y destacó que los dos taxis involucrados en el delito no cuentan con tarjeta de operación.

El hecho de que los vehículos tuvieran tarjetas de operación vigentes no elimina el problema de fondo: el subarriendo y el préstamo de los vehículos, prácticas frecuentes y poco controladas dentro del sector. Ospina destacó al medio radial que, en este caso, los conductores asignados podrían haber facilitado los carros a terceros, lo que extiende la responsabilidad civil y penal tanto a la empresa como al propietario del taxi.

El líder gremial enfatizó que esta modalidad implica riesgos legales para quienes permiten que sus vehículos sean usados en actividades ilícitas. Según sus declaraciones, el “paseo millonario”—una modalidad de robo en la que la víctima es secuestrada y obligada a retirar dinero—“había desaparecido en la ciudad de Bogotá y hoy creció de manera exponencial”.

Una cámara de seguridad captó el instante exacto en que Diana Ospina fue secuestrada al frente de su casa en Bogotá, en la madrugada del 22 de febrero. En las imágenes se ve cómo un taxi es interceptado por otro vehículo del que desciende un hombre para llevársela a la fuerza - crédito cámaras de seguridad

Modus operandi de los secuestradores

Los criminales no solo roban a las víctimas, sino que las transportan hasta la puerta de sus casas para identificar su domicilio. “Están amenazando a los ciudadanos al frente de la casa, les llegan al frente de la casa, aquí es donde vive, si nos llegan a coger ya sabe que es lo que le pasa si nos llega a denunciar. Si nos llega a denunciar, ya sabe qué le pasa”, es la advertencia que, según Ospina, se repite de manera recurrente.

El dirigente calificó este proceder como “macabra”, señalando que ahora los delincuentes utilizan el miedo en el entorno más íntimo de las víctimas, dificultando la denuncia y perpetuando un círculo de impunidad.

Ospina dirigió críticas contundentes hacia la Secretaría de Movilidad de Bogotá, a la que responsabilizó por la eliminación de una base de datos que permitía a los usuarios verificar la identidad del conductor mediante la placa del taxi. La desaparición de este registro no solo redujo la transparencia, sino que, en palabras del dirigente, “quitó una herramienta de seguridad fundamental” para los pasajeros.

Cronología de los hechos

Un conjunto de videos de cámaras de seguridad permitió reconstruir los últimos momentos de la joven Diana Ospina tras salir de una fiesta en la zona de Chapinero, Bogotá. Las imágenes muestran con claridad la secuencia de hechos que culminó en la interceptación de la joven a pocos metros de su residencia.

Durante el secuestro, a Ospina le robaron 50 millones de pesos después de abordar un taxi en la ciudad - crédito Colprensa/@anaidlegna/X

Pocos minutos antes del incidente, Diana fue vista en el sector de Theatron, acompañando a una amiga a abordar un vehículo de transporte. Según se observa en las grabaciones, la joven se tomó el tiempo de anotar los datos del automóvil en que partió su acompañante, una medida de precaución que evidencia su atención al entorno.

Posteriormente, Diana continuó caminando en dirección opuesta, tras despedirse de su amiga, perdiéndose momentáneamente del radar de las cámaras.

La secuencia captada por las cámaras evidencia que dos hombres siguieron la ruta de Diana desde un taxi distinto al que ella había tomado. Los registros visuales permitieron a las autoridades identificar que ambos vehículos tipo taxi llegaron casi al mismo tiempo al destino que la joven había señalado como final de su trayecto.

En cuestión de segundos, la escena se tornó crítica: el taxi que transportaba a Diana se estacionó cerca de su residencia. Cuando la joven se disponía a pagar la carrera y descender, el otro taxi se detuvo en las inmediaciones. De este último descendieron dos hombres, quienes rápidamente abordaron el vehículo de Diana y emprendieron la huida.

Las grabaciones, convertidas en evidencia principal, han permitido a los investigadores establecer la ruta seguida por Diana y la intervención coordinada de los sospechosos, lo que representa un avance fundamental en el proceso de esclarecimiento del caso.