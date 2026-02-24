Gobierno nacional adjudicó contratos por $9,8 billones para infraestructura vial en 14 departamentos y reveló las zonas priorizadas

Cerca de $9,1 billones se destinaron directamente a ejecución de proyectos de mantenimiento vial, construcción de puentes y variantes integrales con gestión social y ambiental - crédito Ministerio de Transporte/Invías

El Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), anunció el cierre de procesos contractuales por más de $9,8 billones para la ejecución de obras públicas, interventorías y consultorías en 14 departamentos del país.

De acuerdo con las autoridades, la contratación, considerada histórica por su alcance y transparencia, reforzará y mejorará la infraestructura vial estratégica del país, además de dar respuesta a la necesidad de reducir las brechas territoriales en conectividad y desarrollo económico.

De la suma total, $9,1 billones están destinados a la ejecución directa de proyectos en terreno: mejoramiento y mantenimiento de corredores viales, construcción y rehabilitación de puentes, variantes y obras integrales con gestión social, ambiental y predial.

El resto de los recursos se destina a garantizar la calidad y transparencia a través de interventorías, consultorías y supervisión técnica, jurídica y financiera en cada etapa. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, indicó que dichos rubros suman $678.881 millones. Hasta el momento, se han cerrado 21 de los 29 procesos de obra pública, con 180 ofertas recibidas, y 19 de los 29 procesos de interventoría. Además, el 100% de los procesos de consultoría ya fue adjudicado, por un valor superior a $31.700 millones..

Las obras beneficiarán departamentos históricamente rezagados como Norte de Santander, Arauca, Chocó, Cauca, Córdoba, Huila, Nariño, Putumayo, La Guajira y Sucre - crédito Ministerio de Transporte/Invías

El director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez Gómez, destacó que las intervenciones llegarán a departamentos históricamente rezagados en materia de infraestructura, como:

Norte de Santander

Arauca

Cauca

Córdoba

Huila

Chocó

Nariño

Putumayo

La Guajira

Sucre.

Entre las obras emblemáticas destacan la Transversal del Catatumbo, la Variante Oriental de Chachagüí, el Túnel Daza y Variante Oriente de Pasto, el corredor Munchique–Huisitó–Honduras, las vías Manaure–Maicao–Riohacha y el reemplazo de puentes como Dos Ríos y La Doctrina.

Estos proyectos, según Invías, impactarán de forma directa en la vida de miles de familias campesinas, facilitando el transporte ágil de productos, reduciendo costos logísticos y mejorando la integración económica regional. También permitirán corredores más seguros para transportadores y viajeros, y fortalecerán la cohesión territorial en zonas que dependen de la conectividad para su desarrollo.

La inversión del Instituto Nacional de Vías (Invías) está enfocada en mejorar infraestructura vial estratégica y reducir brechas de conectividad regional - crédito Ministerio de Transporte/Invías

El Ministerio de Transporte señaló que la transparencia y la pluralidad fueron pilares en el proceso, con la publicación y seguimiento permanente en la plataforma Secop II para garantizar participación ciudadana y control social. Más de 1.200 ofertas recibidas demuestran, de acuerdo con el Gobierno nacional, un proceso competitivo y abierto, con amplia participación del sector constructor y consultor.

Dentro de las obras entregadas recientemente destaca la intersección de Galicia en Pereira, ejecutada mediante convenio entre Invías y Findeter, como parte del programa Vías del Samán. La infraestructura incluyó un paso a desnivel que conecta las glorietas Las Cascadas y Galicia, así como pasos peatonales y ciclorrutas que benefician a cerca de 32.000 habitantes y 11.000 vehículos diarios entre Cerritos y Pereira.

La obra, que requirió más de $82.000 millones e involucró la generación de 900 empleos, también incorporó acciones ambientales como la siembra de 665 árboles y un componente social para la comunidad local.

La obra de la intersección Galicia en Pereira, con una inversión de $82.000 millones, mejoró la movilidad para 32.000 habitantes, integrando paso peatonal y ciclorrutas - crédito Ministerio de Transporte/Invías

La ministra Mafe Rojas recalcó que la infraestructura solo tiene sentido cuando salva vidas y protege a conductores, peatones y ciclistas. “Trabajar de la mano con el Ministerio de Transporte y el Invías nos permite responder a las necesidades del territorio con obras que transforman la movilidad y generan bienestar para las comunidades”, afirmó la funcionaria.

Por su parte, el gerente de Transporte y Movilidad de Findeter, José Luis Cala, valoró el trabajo articulado entre entidades para responder a las necesidades del territorio con soluciones de movilidad y bienestar colectivo.

Con el avance de estos proyectos, el Gobierno nacional señaló que mantendrá los esfuerzos para modernizar la red vial del país y promover el crecimiento económico y la calidad de vida en las regiones.