En video: así fue el conmovedor reencuentro de Diana Ospina con su familia tras días de desaparición

Diana Ospina fue trasladada en una patrulla desde el CAI Mirador hasta el lugar donde la esperaban sus familiares, quienes la recibieron con abrazos luego de que fuera ubicada con vida en la vía que conecta Bogotá con Choachí. - crédito @papoaminCD/X (periodista Melquisedec Torres)

Diana Ospina fue hallada con vida en la vía que conecta Bogotá con Choachí, Cundinamarca, y en la noche del lunes 23 de febrero se reencontró con su familia. El momento quedó registrado en video y marcó el final de casi dos días sin información clara sobre su paradero, luego de que desapareciera tras salir de un establecimiento nocturno en Chapinero.

De acuerdo con la información conocida, la mujer, de 35 años llegó hasta el CAI Mirador, donde fue atendida inicialmente por uniformados de la Policía.

Las primeras imágenes difundidas por el periodista Melquisedec Torres muestran el momento posterior al hallazgo, mientras las autoridades adelantaban el procedimiento de verificación de identidad y activaban el acompañamiento correspondiente.

Según lo reportado, Ospina se encontraba consciente y, en términos generales, en buen estado de salud, aunque recibió valoración médica para confirmar su condición física y descartar cualquier afectación.

Posteriormente, fue trasladada para reunirse con sus familiares en la localidad de Engativá.

La mujer de 35 años fue ubicada en la vía a Choachí luego de casi 48 horas sin que se conociera su paradero, tras salir de la discoteca Theatron en Chapinero. - crédito @papoaminCD/X (periodista Melquisedec Torres)

El reencuentro con su familia

En video quedó registrado el momento exacto en el que Diana Ospina llegó en una patrulla (la misma que la trasladó tras ser encontrada) hasta el lugar donde la esperaban sus seres queridos.

Al descender del vehículo oficial, sus familiares la abrazaron de inmediato. La emoción fue evidente tras casi 48 horas sin conocer su ubicación, desde la madrugada del domingo 22 de febrero, cuando se perdió comunicación con ella.

La grabación muestra el instante en que la mujer es recibida por su familia, que agradeció que estuviera sana y salva después de los hechos que son materia de investigación.

La desaparición tras salir de Theatron

La última vez que sus familiares tuvieron información de Diana Ospina fue minutos antes de que llegara a su residencia en el barrio Santa María del Lago, en la localidad de Engativá.

Según relató su sobrina, la mujer había enviado un mensaje con la placa del vehículo en el que se movilizaba hacia su casa. Sin embargo, posteriormente ese mensaje fue eliminado para todos en la aplicación de mensajería, lo que impidió conservar el registro.

“Después no sabemos qué haya pasado con ella, porque la persona que le cogió el teléfono le dio eliminar para todos ese mensaje con el número de la placa, y no tenemos cómo contactar, no sabemos aún si de verdad era un taxi, si era un Uber o si era otra persona. Y, como te digo, hasta el momento ni siquiera la discoteca Theatron se ha pronunciado, no tenemos cámaras, no tenemos nada”, dijo según Blu Radio.

El paradero de la mujer no se sabia desde la madrugada del domingo 22 de febrero - crédito Colprensa/@anaidlegna/X

Además, familiares detectaron movimientos bancarios y retiros de dinero de su cuenta en Davivienda. En un primer momento se habló de 40 millones de pesos sustraídos, aunque también se mencionó que las pérdidas podrían superar los 150 millones de pesos. Hasta ahora no hay claridad oficial sobre el monto exacto.

Diana Ospina fue vista por última vez tras salir de la discoteca Theatron, en Chapinero. Cámaras de seguridad registraron el momento en que abordó un taxi. Posteriormente, un nuevo video mostró cómo dos hombres se suben al vehículo en el que ella viajaba, en hechos ocurridos sobre las 2:34 de la madrugada del domingo.

Pronunciamiento del alcalde

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la aparición de la mujer a través de su cuenta en X.

“Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente”, afirmó el mandatario.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la investigación avanza para identificar y judicializar a los responsables. - crédito @CarlosFGalan/X

El alcalde agregó que el caso continúa en verificación para esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición y los hechos ocurridos desde el momento en que abordó el vehículo en la madrugada del domingo.

Investigación en curso

Grupos especializados de la Policía, incluido el Gaula, participaron en la búsqueda desde el momento en que fue reportada su desaparición. Durante las horas en que no se conocía su paradero, se realizaron verificaciones en distintos puntos de la ciudad y análisis de registros de cámaras de seguridad.

La discoteca Theatron informó que entregó a las autoridades las grabaciones de sus cámaras para apoyar las investigaciones. En los videos se observa a Diana saliendo del establecimiento y caminando unas cuadras antes de abordar el taxi.

Por ahora, no se han entregado detalles oficiales sobre lo ocurrido durante el tiempo en que estuvo desaparecida ni sobre las circunstancias que la llevaron hasta el municipio de Choachí. Las autoridades continúan con las indagaciones para establecer responsabilidades y judicializar a los responsables.

El reencuentro con su familia, registrado en video, se convirtió en la primera imagen tras su aparición, mientras avanza la investigación para esclarecer plenamente el caso.