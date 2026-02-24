Delincuente permanció más de seis horas en el techo de una vivienda en Bogotá tras robar una tienda: la comunidad intentó lincharlo

Un hombre acusado de robo permaneció oculto durante más de seis horas en el techo de una vivienda en Barrios Unidos, Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

La inseguridad persistente en Bogotá sigue siendo una alerta entre los habitantes, especialmente tras la difusión de un nuevo caso que involucró a un presunto ladrón en la localidad de Barrios Unidos.

El episodio, registrado en varios videos compartidos en redes sociales, mostró a un individuo que habría ingresado a robar una tienda del sector y, tras ser descubierto, optó por ocultarse durante más de seis horas en el techo de una vivienda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este hecho desencadenó la indignación de los vecinos, quienes se congregaron frente a la vivienda, en el barrio Muequetá, a la espera de una respuesta de la Policía.

Según los registros audiovisuales difundidos, se escucharon reclamos directos a las autoridades: la comunidad exigía “al menos un minuto” para intervenir antes de que la Policía actuara.

Decenas de residentes se congregaron frente a la vivienda exigiendo participación antes de la intervención policial en Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

Finalmente, agentes de la Policía lograron bajar al individuo del techo y proceder a su detención. Sin embargo, antes de ser ingresado a la patrulla, los registros muestran que varios vecinos le propinaron golpes, evidenciando una vez más el riesgo de que la ciudadanía decida actuar por cuenta propia cuando percibe que el sistema judicial no responde a sus demandas de seguridad.

Entre las frases que se escuchan en medio de las imágenes divulgadas en las redes sociales: “¡Venga, papito, así ya nos tiene azotados! Dé la cara, dé la cara”; “Sáquenlo, sáquenlo. Préstelo, un minutico. ¿Qué pasó, papi? ¿Le dio miedo, tampoco? Quítele la cara, déjelo ver. Quítele las manos, ¡quítele la mano!”; “¿Cuánto valen los cinco minuticos esos que hacemos la hora acá?”; “Ya nos tiene mamados, ya nos tiene mamados”.

La ciudadanía demanda soluciones concretas y una respuesta más efectiva del Estado para frenar la delincuencia en Bogotá. Mientras tanto, la tensión persiste en sectores como Barrios Unidos, donde cada nuevo caso alimenta el temor y el debate sobre el alcance de la justicia por mano propia frente a la inseguridad cotidiana.

El presunto ladrón fue bajado del techo con ayuda de uniformados, en medio de insultos y protestas vecinales - crédito @PasaenBogota/X

Justicia por mano propia: a puñaladas asesinaron en Colombia a un hombre señalado de abuso infantil

Un presunto caso de justicia por mano propia sacudió la noche del 18 de febrero de 2026 a la comuna 8 de Bucaramanga, cuando la Policía Metropolitana halló el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una vivienda. La víctima, aún sin identificar, presentaba múltiples heridas de arma blanca y no portaba documentación al momento del hallazgo, según confirmaron los uniformados.

El operativo policial se activó tras la alarma de los vecinos, quienes reportaron un episodio de violencia dentro de la casa. Al acordonar la escena, los agentes procedieron a recolectar testimonios que conectaron rápidamente el ataque con un rumor extendido en el barrio: la presunta participación de la víctima en un abuso sexual cometido esa misma mañana contra una menor de 14 años.

El comandante de la Policía Metropolitana, en declaraciones recogidas por Vanguardia, explicó que la hipótesis inicial apunta a que algunas personas del entorno de la menor atacada habrían decidido enfrentar al señalado directamente en su domicilio.

Las actuaciones motivadas por denuncias no formales culminaron en una confrontación en la que familiares de una menor habrían causado el deceso de un hombre - crédito Fiscalía

“De acuerdo con la información preliminar, estos hechos se habrían registrado por un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, por lo cual algunas personas habrían tomado la justicia por sus propias manos, ocasionando este lamentable hecho”, afirmó el oficial.

Durante el despliegue posterior, la Policía capturó a dos mujeres identificadas como Ingrid y Karen, señaladas por la comunidad de haber participado activamente en el homicidio. Ambas fueron trasladadas y puestas a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberán responder por su presunta implicación en el crimen.