Willie Colón y Jorge Celedón en Estados Unidos: dos conciertos, una despedida y un legado para la música latina

Willie Colón y Jorge Celedón protagonizaron dos conciertos con lleno total en Miami y Dallas durante su histórica gira conjunta de 2025 - crédito jorgeceledonprensa / Instagram

Las noches de noviembre de 2025 quedarán en la memoria del público latino de Estados Unidos. Willie Colón, figura indiscutida de la salsa, y Jorge Celedón, referente del vallenato, compartieron escenario en dos ciudades clave: Miami y Dallas. La gira conjunta de los artistas se tradujo en dos conciertos con entradas agotadas.

El Hard Rock de Miami se llenó de seguidores que corearon éxitos de ambos músicos, mientras que en The Pavilion at Toyota Music Factory de Dallas, la respuesta fue idéntica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las veladas incluyeron interpretaciones de temas emblemáticos como Gitana, Sin poderte hablar y Amor verdadero por parte de Colón; mientras Celedón emocionó con Ay, hombe y Parranda en El Cafetal. Los conciertos, que se extendieron durante cuatro horas, culminaron con los artistas celebrando en el camerino y posando junto a la pancarta de Sold out.

Un homenaje marcado por la despedida

Jorge Celedón resaltó la grandeza humana y el legado artístico de Willie Colón en emotivo mensaje tras su partida - crédito jorgitoceledon / Instagram

Pocos meses después de la gira, la noticia del fallecimiento de Willie Colón impactó a la comunidad musical. El músico, apodado el “Varón de la Salsa”, falleció a los 75 años rodeado de su familia, según informaron sus allegados en redes sociales. La partida de Colón dejó consternación y tributos de colegas y seguidores.

Jorge Celedón expresó su pesar mediante un mensaje: “Me llena de nostalgia enterarme de la triste partida del maestro Willie Colón. Compartir escenario con él fue más que un honor profesional; fue descubrir su grandeza humana, su sencillez y ese buen corazón que puso en cada nota de su trombón”.

El cantante vallenato también recordó la noche del concierto en Miami como “espectacular, una noche inolvidable”, de acuerdo con una publicación en su cuenta de Instagram.

El legado de Willie Colón: de Nueva York al mundo

Willie Colón, nacido en el Bronx y de ascendencia puertorriqueña, revolucionó la salsa fusionando ritmos latinos y jazz neoyorquino - crédito AFP

Willie Colón, nacido en el Bronx, Nueva York, de ascendencia puertorriqueña, dejó una huella imborrable en la salsa y la música latina. A los 15 años ya dirigía su propia banda y a los 17 grabó su primer álbum, El Malo, con el sello Fania. A lo largo de su carrera, fue nominado al Grammy en diez ocasiones y recibió el premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy en 2004.

El trombonista se destacó por fusionar la música de sus raíces con el jazz neoyorquino, generando éxitos como El gran varón, Gitana, Aguanile e Idilio. Su colaboración con Héctor Lavoe en las décadas de 1960 y 1970 resultó fundamental para el auge de la salsa.

Más adelante, trabajó con figuras como Celia Cruz y Rubén Blades, con el que grabó el álbum Siembra, un disco que abordó temas sociales y se convirtió en uno de los más influyentes del género.

El mánager de Colón, Pietro Carolos, lo definió como “un arquitecto del sonido de Nueva York”. En palabras de Carolos, “Willie no solo cambió la salsa; la expandió, la politizó, la vistió de crónicas urbanas y la llevó a escenarios donde no se había escuchado antes”. El propio Colón relató a Billboard que provenía de “un barrio realmente duro”, una experiencia que se reflejó en composiciones como Juanito Alimaña y Tiempo pa’ matar.

Una gesta que trasciende géneros y generaciones

El legado de Willie Colón permanece vigente en la cultura popular y la música urbana, inspirando a nuevas generaciones, como evidenció Bad Bunny en 2025 - crédito Fania Records

La presencia de Willie Colón y Jorge Celedón en los escenarios estadounidenses durante 2025 marcó un cruce de caminos entre la salsa y el vallenato. La respuesta del público latino fue contundente, confirmando el alcance transgeneracional de ambos artistas.

El legado de Colón también se observa en su influencia sobre nuevos artistas. En 2025, el cantante Bad Bunny lo mencionó en su éxito Nueva Yol, prueba de la vigencia del trombonista en la cultura popular y la música urbana.

Su familia publicó en Facebook: “Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.

Los Latin Grammy subrayaron en su perfil oficial que el legado de Colón transformó la salsa en un fenómeno global, estableciendo un sonido y una estética que definieron una época y que continúan inspirando a nuevas generaciones de músicos.