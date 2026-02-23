Colombia

El ELN anuncia cese al fuego para las elecciones del 8 de marzo

En un comunicado, el grupo insurgente cuestionó el impacto de los comicios para resolver problemas estructurales, pero reiteró su apertura al diálogo con futuros líderes electos

El ELN reitera críticas al sistema electoral y acusa a los gobiernos de perpetuar la crisis - crédito Raúl Arboleda/AFP

El grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró un cese al fuego unilateral con motivo de las próximas elecciones de Congreso y consultas presidenciales en Colombia, que tendrán lugar el 8 de marzo de 2026.

En un comunicado publicado en la mañana del lunes 23 de febrero, a través de su portal digital ELN Voces, la organización alzada en armas recalcó que continuará dicha política para garantizar lo que describe como la actuación en libertad del pueblo colombiano, aunque manifestaron su escepticismo ante el proceso electoral en curso.

“Durante los procesos electorales de los últimos 4 gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su actuación en libertad”, indicó el grupo ilegal en su misiva.

Además, el ELN reiteró su propuesta de ‘acuerdo nacional’ con todos los sectores de la sociedad colombiana, argumentando que los procesos electorales solo contribuyen a mantener la situación de seguridad y, en palabras de la estructura armada, no aportan soluciones estructurales.

“Consciente de esta realidad, el ELN vuelve a colocar en la sociedad y la opinión, su propuesta de Acuerdo Nacional, abierto a discutirla con todo el país, así como también con el próximo Presidente y el nuevo poder Legislativo. Colombia requiere construir soluciones de futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social, para bien de las mayorías”, expresaron.

