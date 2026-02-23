Capturado en Armenia ciudadano alemán requerido por estafas millonarias en Europa: este era su ‘modus operandi’

La Policía detiene a ciudadano alemán en Armenia tras fraude a víctimas en Alemania y España - crédito Policía Nacional - Montaje Infobae

La Policía Nacional capturó en Armenia a Jurgen Lubke, ciudadano de Alemania conocido como alias El Rey, con fines de extradición por requerimiento internacional.

El hombre enfrenta cargos de estafa tras ser señalado como responsable de operaciones fraudulentas que afectaron a ciudadanos en su país de origen y en España.

Autoridades alemanas solicitaron su entrega para que cumpla tres sentencias condenatorias pendientes, relacionadas con delitos cometidos mediante engaños comerciales.

De acuerdo con la Policía, Lubke habría ofrecido vehículos nuevos y servicios de transporte internacional a través de empresas ficticias.

Estos negocios inexistentes funcionaban bajo la apariencia de compañías de mudanzas y traslado de automóviles, creadas y administradas directamente por el ahora detenido.

Las víctimas, en su mayoría residentes en Alemania y España, transfirieron fondos a las cuentas controladas por el acusado, confiando en la legitimidad de las ofertas.

Las investigaciones sostienen que el monto total de la estafa asciende a 154.500 euros. Este dinero fue recaudado mediante la promoción de supuestas oportunidades de adquisición de automóviles, así como promesas de servicios logísticos internacionales.

Las pesquisas resaltaron la sofisticación del esquema, que incluía documentación falsa y plataformas en línea para captar víctimas.

La detención de Lubke se realizó en cumplimiento de una orden emitida por autoridades judiciales, tras la coordinación entre organismos de Colombia y Alemania.

El capturado permanecerá bajo custodia en Colombia mientras avanzan los trámites legales para formalizar su extradición.