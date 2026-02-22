Colombia

Video: comunidad atacó camioneta en el sur de Bogotá, luego de que los ocupantes, aparentemente borrachos, arrollaran a un peatón

El incidente ocurrió en el barrio Nueva Roma de Bogotá, donde habitantes reaccionaron contra un vehículo y sus ocupantes después de un accidente

Una camioneta fue atacada en
Una camioneta fue atacada en Kennedy, Bogotá, tras presuntamente atropellar a un peatón en el barrio Nueva Roma - crédito Captura video Pasa Bogotá

Una camioneta fue atacada por un grupo de personas en la localidad de Kennedy, en Bogotá, luego de que sus ocupantes, presuntamente bajo los efectos del alcohol, atropellaron a un peatón en el barrio Nueva Roma.

El incidente se presentó la noche del sábado 21 de febrero. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron cómo varios habitantes del sector reaccionaron con violencia ante el hecho.

Diversos videos captaron el momento en que parte de la comunidad, visiblemente alterada, destruyó la camioneta Tracker, de placas FNT 169. Vecinos del sector aseguraron que los ocupantes de la camioneta parecían estar bajo los efectos del alcohol, lo que habría intensificado la indignación colectiva.

La rápida presencia de la Policía Metropolitana de Bogotá resultó determinante para evitar que la situación se desbordara aún más. Las autoridades intervinieron en el lugar y lograron separar a los presuntos implicados de la turba, previniendo posibles agresiones directas contra ellos.

La Policía intervino rápidamente en Kennedy para controlar a la multitud y evitar que la violencia escalara tras el accidente - crédito @PasaenBogota/X

Aunque el ambiente de tensión persistió durante varios minutos, la intervención policial permitió restablecer la calma y garantizar que tanto el conductor señalado como el peatón lesionado recibieran atención, quedando ambos bajo el foco de la opinión pública.

El incidente generó un intenso debate en plataformas digitales. Algunos usuarios lamentaron el intento de linchamiento y advirtieron sobre los riesgos de que la población actúe por impulso ante situaciones de este tipo. Autofóbicos de mierda. Qué culpa tiene el carro?”; “Papi necesito que me regales otro carro”, expresaron en distintos mensajes.

Al mismo tiempo, surgieron voces que cuestionaron la prioridad dada al ataque al vehículo, señalando que la atención principal debía centrarse en el peatón herido. Esta postura evidenció una fractura en la percepción pública sobre cómo debe reaccionar la comunidad ante hechos violentos o presuntos delitos. “Si la ley no hace nada, el ciudadano si...”; “Llega la policía a proteger a los delincuentes, para que sigan conduciendo borrachos y maten ciudadanos”; “¿Por qué en esos barrios pobres siempre hay tanta chusma? “: fueron otros mensajes.

Infobae Colombia consultó el sistema de la Federación Colombiana de municipios (Simit), la camioneta acumula nueve comparendos y multas desde el 2023, con una suma de $ 6.458.068.

La tensión en Kennedy aumentó cuando la comunidad intentó tomar justicia por mano propia contra los ocupantes de la camioneta - crédito @PasaenBogota/X

