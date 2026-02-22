Video: comunidad atacó camioneta en el sur de Bogotá, luego de que los ocupantes, aparentemente borrachos, arrollaran a un peatón

Una camioneta fue atacada en Kennedy, Bogotá, tras presuntamente atropellar a un peatón en el barrio Nueva Roma - crédito Captura video Pasa Bogotá

Una camioneta fue atacada por un grupo de personas en la localidad de Kennedy, en Bogotá, luego de que sus ocupantes, presuntamente bajo los efectos del alcohol, atropellaron a un peatón en el barrio Nueva Roma.

El incidente se presentó la noche del sábado 21 de febrero. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron cómo varios habitantes del sector reaccionaron con violencia ante el hecho.

Diversos videos captaron el momento en que parte de la comunidad, visiblemente alterada, destruyó la camioneta Tracker, de placas FNT 169. Vecinos del sector aseguraron que los ocupantes de la camioneta parecían estar bajo los efectos del alcohol, lo que habría intensificado la indignación colectiva.

La rápida presencia de la Policía Metropolitana de Bogotá resultó determinante para evitar que la situación se desbordara aún más. Las autoridades intervinieron en el lugar y lograron separar a los presuntos implicados de la turba, previniendo posibles agresiones directas contra ellos.

La Policía intervino rápidamente en Kennedy para controlar a la multitud y evitar que la violencia escalara tras el accidente - crédito @PasaenBogota/X

Aunque el ambiente de tensión persistió durante varios minutos, la intervención policial permitió restablecer la calma y garantizar que tanto el conductor señalado como el peatón lesionado recibieran atención, quedando ambos bajo el foco de la opinión pública.

El incidente generó un intenso debate en plataformas digitales. Algunos usuarios lamentaron el intento de linchamiento y advirtieron sobre los riesgos de que la población actúe por impulso ante situaciones de este tipo. Autofóbicos de mierda. Qué culpa tiene el carro?”; “Papi necesito que me regales otro carro”, expresaron en distintos mensajes.

Al mismo tiempo, surgieron voces que cuestionaron la prioridad dada al ataque al vehículo, señalando que la atención principal debía centrarse en el peatón herido. Esta postura evidenció una fractura en la percepción pública sobre cómo debe reaccionar la comunidad ante hechos violentos o presuntos delitos. “Si la ley no hace nada, el ciudadano si...”; “Llega la policía a proteger a los delincuentes, para que sigan conduciendo borrachos y maten ciudadanos”; “¿Por qué en esos barrios pobres siempre hay tanta chusma? “: fueron otros mensajes.

Infobae Colombia consultó el sistema de la Federación Colombiana de municipios (Simit), la camioneta acumula nueve comparendos y multas desde el 2023, con una suma de $ 6.458.068.

La tensión en Kennedy aumentó cuando la comunidad intentó tomar justicia por mano propia contra los ocupantes de la camioneta - crédito @PasaenBogota/X

Justicia por mano propia en Medellín: intento de robo terminó con una balacera, una moto incendiada y dos ladrones linchados

Un intento de hurto en pleno centro de Medellín desencadenó una serie de hechos violentos que alteraron la rutina de una de las zonas con mayor tránsito peatonal de la ciudad.

Cerca de las 11:00 a. m. del miércoles 11 de febrero, la intersección entre la calle 41 y la carrera 51, en el área de Los Huesos, se convirtió en el escenario de un tiroteo, un linchamiento y la destrucción de una motocicleta.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que dos personas, movilizándose en motocicleta, habrían intentado despojar de sus pertenencias a un ciudadano. La reacción inesperada de la víctima, quien portaba un arma de fuego, dio lugar a un tiroteo en plena vía pública.

La balacera generó una estampida de transeúntes, quienes corrieron en busca de refugio mientras las detonaciones resonaban entre La Alpujarra y Exposiciones.

Un intento de hurto terminó en balacera y linchamiento de presuntos delincuentes en el centro de Medellín, zona de alta concurrencia - crédito X

Según las primeras versiones oficiales, ninguna de las balas alcanzó a los presuntos asaltantes ni a la persona atacada. Sin embargo, la tensión escaló cuando testigos del hecho rodearon y agredieron físicamente a los dos sospechosos. Los golpes y patadas propinados por la multitud dejaron a ambos con lesiones visibles.

En paralelo, otro grupo de personas se concentró en la motocicleta utilizada por los presuntos delincuentes. La incendiaron en la vía pública, reduciéndola a chatarra antes de que las autoridades pudieran intervenir.

La policía llegó al lugar minutos después y puso bajo custodia a los individuos implicados, trasladándolos para su respectiva judicialización por el delito de hurto.