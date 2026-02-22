Estudiante en Huila resultó con grave lesión en la cabeza tras pelea de boxeo en el colegio: profesor sería el promotor de las luchas

Un estudiante de 15 años permanece hospitalizado en Neiva tras sufrir una fisura de cráneo y hemorragia cerebral durante una práctica de boxeo escolar en Nátaga - crédito X

Un adolescente de 15 años permanece hospitalizado en la ciudad de Neiva, Huila, tras haber sufrido una fisura en el cráneo y una hemorragia cerebral durante una actividad de boxeo escolar en la institución educativa Las Mercedes del municipio de Nátaga.

El caso ha desatado preocupación por la falta de protocolos de seguridad dentro del plantel y expuso deficiencias en la supervisión institucional por parte del cuerpo docente.

Testimonios de familiares indican que la práctica habría sido promovida por un docente de educación física, que habría incentivado los combates entre estudiantes.

Floralba Ramos, madre del menor lesionado, aseguró que su hijo perdió el conocimiento inmediatamente después de recibir un golpe en la cabeza y que fue por el propio estudiante que se enteró de las lesiones.

La madre del joven internado en una clínica en Neiva asegura que el docente de Educación Física promueve la actividad desde hace más de un año - crédito X

“Él dice que fue el profesor de educación física, que le prestan los guantes, y que pasa por los salones diciendo: ‘¿quién va a pelear mañana?’”, relató Ramos en declaraciones recogidas por El Tiempo. También denunció que el colegio nunca solicitó autorización a las familias para realizar este tipo de actividades.

Ante lo ocurrido en las últimas horas con el estudiante, la Secretaría de Educación del Huila confirmó que investiga lo sucedido y que ha iniciado las indagaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

“La Secretaría de Educación lamenta profundamente la situación ocurrida en una institución educativa oficial del departamento, en la que un estudiante resultó lesionado durante una práctica de boxeo organizada en condiciones pedagógicas y de seguridad inadecuadas, hechos que actualmente se encuentran en investigación, según lo exigido para el desarrollo seguro de actividades físicas y deportivas en el contexto escolar”, señaló la entidad.

Edgar Martín Lara, secretario del área, expresó su rechazo a cualquier práctica deportiva escolar que represente un riesgo para los estudiantes.

Los familiares aseguran que los combates de boxeo se realizaban desde hace un año sin permiso formal ni supervisión profesional en la institución educativa afectada - crédito X

“A partir del conocimiento de estos hechos, como secretario de Educación he ordenado la apertura de las actuaciones administrativas correspondientes para esclarecer los hechos, acompañar psicosocial y académicamente al estudiante afectado, revisar los planes de área de educación física en las instituciones educativas del departamento y emitir orientaciones complementarias sobre prácticas deportivas de contacto en el entorno escolar”, expresó el mandatario departamental.

El adolescente fue trasladado de urgencia a Neiva tras presentar síntomas como dolor de cabeza, mareos y vómitos. La gravedad de las lesiones fue confirmada posteriormente mediante una tomografía que reveló la fisura y la hemorragia cerebral.

“Lo traje a Neiva, a la clínica de Emcosalud, donde le practicaron una tomografía y un TAC. El médico general me explicó que tiene una fisura en el cráneo y una pequeña hemorragia. Estoy a la espera de que el neurólogo lo revise y me indique qué van a hacer”, señaló la madre del menor a Blu Radio.

Las Mercedes de Nátaga: antecedentes y omisiones en la vigilancia escolar

La denuncia familiar sostiene que los combates se venían realizando desde hace por lo menos un año y que otros profesores estaban al tanto de la situación. Sin embargo, no existía registro de autorización formal ni medidas adecuadas de protección para los participantes.

La madre del adolescente denunció que el profesor de educación física promovía combates sin autorización ni protección adecuada en la Institución Educativa Las Mercedes - crédito X

En videos grabados por otros estudiantes se observa que los encuentros se desarrollaban sin supervisión profesional ni implementos de seguridad más allá de los guantes, exponiendo a los menores a riesgos severos.

Entretanto, la familia del joven exige que se investiguen las responsabilidades tanto del docente implicado como de la dirección del plantel.

"Me parece terrible que practiquen eso del boxeo así, de esa manera; eso no es boxeo, y no entiendo cómo ponen a los niños a pelear como si fueran gallos finos en el mismo colegio”, señaló Ramos al medio Radial.

La comunidad educativa ha expresado su pesar por lo ocurrido y ha solicitado acciones que garanticen la seguridad de los menores en todas las actividades extracurriculares. El niño permanece bajo observación médica, mientras las autoridades evalúan la magnitud de las lesiones y el posible impacto a largo plazo.

La investigación busca establecer si hubo negligencia institucional y si el colegio incumplió los protocolos de autorización y seguridad para prácticas deportivas de alto riesgo.