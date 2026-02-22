Colombia

Autoridades realizaron operativo nocturno en Huila tras detectar un dron sospechoso por el desmonte de valla alusiva a disidencias

La presencia de un artefacto volador en las cercanías llevó a la intervención de fuerzas militares, quienes ejecutaron maniobras de seguridad que incluyeron el desmontaje de una estructura asociada a un grupo armado residual

Guardar
El sobrevuelo de un dron
El sobrevuelo de un dron en Íquira activa la respuesta armada de soldados como medida preventiva ante posibles amenazas - crédito Europa Press

Momentos de zozobra sacudieron a la comunidad en el municipio de Íquira (Huila) tras la irrupción de disparos en plena zona urbana.

La alarma inicial llevó a muchos vecinos a temer por un grave altercado de orden público en la noche del sábado 21 de febero, situación que rápidamente generó inquietud sobre la seguridad local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La intervención militar fue llevada a cabo por el Grupo de Caballería Liviana N° 11 (GRULI 11), bajo la coordinación de la Novena Brigada del Ejército. Esa noche, las tropas procedieron a desmontar una valla alusiva al bloque central Isaías Pardo de la estructura residual Ismael Ruiz, que se encontraba en espacios públicos del municipio.

Durante la operación, los uniformados detectaron la presencia de un dron que sobrevolaba el área intervenida.

El sobrevuelo de un dron
El sobrevuelo de un dron en Íquira activa la respuesta armada de soldados como medida preventiva ante posibles amenazas - crédito @Ejercito_Div5/X

Ante la posible amenaza que representaba este artefacto no identificado, los soldados respondieron con disparos, aplicando los protocolos de seguridad establecidos para situaciones de riesgo.

La reacción militar fue explicada por el comandante de la unidad, el general César Augusto Suárez, quien subrayó que los soldados “cuentan con entrenamiento permanente y actúan bajo estrictos protocolos”.

Según sus palabras, la respuesta armada fue una medida para “neutralizar la amenaza y prevenir su accionar contra la población civil y la integridad del personal militar en el terreno”.

El general Suárez enfatizó el compromiso de la Novena Brigada con la protección de la vida en el departamento. “Cada decisión operacional tiene como prioridad la salvaguarda de la vida de los habitantes del Huila”, resaltó el oficial, agregando que las tropas cumplen su misión constitucional “con respeto por los derechos humanos”.

Las autoridades militares confirman que
Las autoridades militares confirman que la reacción armada se ajustó estrictamente a los protocolos operacionales establecidos - crédito Luisa González/REUTERS

La Novena Brigada sostiene que sus acciones buscan garantizar la seguridad, la estabilidad y la tranquilidad en Huila, una región donde los incidentes de orden público han mantenido en alerta a las autoridades en los últimos años.

Desde la Policía del Huila se descartó que los disparos hayan sido consecuencia de un ataque armado o de un intento de toma de la estación policial local. La institución precisó que la situación fue derivada directamente del procedimiento militar y no tuvo mayores afectaciones sobre el orden público en el municipio.

Ejército destruyó vallas y afiches del Clan del Golfo en el Oriente antioqueño: capturaron a dos personas

La instalación de vallas y afiches con símbolos del Clan del Golfo en puntos estratégicos del oriente de Antioquia desencadenó una reacción inmediata de las autoridades. El despliegue de este material propagandístico, atribuido a la subestructura Pacificadores de Samaná, tuvo como epicentro localidades como San Carlos y Santo Domingo, así como el transitado puente de Belén.

En estos municipios, los habitantes observaron cómo los mensajes alusivos al grupo armado ilegal, incluidos retratos de alias Terror—cabecilla dado de baja recientemente—, buscaban imponerse en la cotidianidad local.

El material incluía vallas, pasacalles
El material incluía vallas, pasacalles y afiches con símbolos de las Autodefensas Gaitanistas y el rostro de alias “Terror” - crédito Ejército

La presencia de estos símbolos incrementó la tensión entre la población y motivó la intervención de la fuerza pública.

Las unidades de la Séptima División del Ejército reportaron la realización de operativos para neutralizar la acción criminal. Desde la cuenta oficial del comando militar en X, se puntualizó: “Con esta acción criminal, este grupo ilegal buscaba generar zozobra e intimidación en la comunidad. La presencia permanente de las tropas en sectores urbanos, vías secundarias y corredores de aproximación permite contrarrestar las intenciones criminales y proteger la tranquilidad de la población”.

El Ejército confirmó que sus efectivos retiraron y destruyeron los pasacalles, vallas y afiches, con el objetivo de recuperar la confianza en la seguridad local. Los militares mantuvieron su presencia en zonas urbanas y carreteras para evitar la reinstalación de estos mensajes intimidatorios.

La intervención no solo consistió en el desmonte del material. Las fuerzas del orden informaron sobre la captura de dos personas vinculadas a la distribución de la propaganda, quienes fueron puestas a disposición de la justicia para responder por su presunta colaboración con el grupo armado.

Temas Relacionados

Valla disidenciasDisidencias de las Farc en ÍquiraOperativo EjércitoDron sospechosoDesmonte valla disidenciasMunicipio ÍquiraHuilaColombia-Noticias

Más Noticias

El debut de Jhon Arias en Palmeiras fue resaltado por Abel Ferreira, el vestuario y los medios brasileños

El extremo colombiano demostró su calidad en los minutos disputados ante Capivariano, provocando un penal y generando expectativa entre la afición

El debut de Jhon Arias

Así se traduce al inglés el nombre de este característico platillo de la costa, presente en muchos hogares: el cucayo

El periodista Julio Oñate Martínez explicó de manera poética y divertida como debería llamarse este plato que requiere una cocción muy especial

Así se traduce al inglés

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Los rivales de la final de la Superliga 2026 se reencuentran en la octava jornada del campeonato de primera división, en donde Pablo Repetto puede terminar en riesgo en el banquillo

Santa Fe vs. Junior -

Estudiante en Huila resultó con grave lesión en la cabeza tras pelea de boxeo en el colegio: profesor sería el promotor de las luchas

La Secretaría de Educación del Huila inició investigaciones tras el accidente que dejó a un menor hospitalizado por una lesión craneal, mientras crece la preocupación por la ausencia de medidas adecuadas durante prácticas deportivas en el plantel

Estudiante en Huila resultó con

Denuncian retraso de 60 días en pagos a más de 6.000 contratistas en el Ministerio del Interior y  Planeación Nacional

La senadora Angélica Lozano denunció en X la situación de los trabajadores de prestación de servicios, quienes, según la congresista, siguen sin recibir el salario de diciembre de 2025

Denuncian retraso de 60 días
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro encendió los rumores

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Se dieron su primer beso: Alejandro Estrada y Yuli encienden las redes sociales en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Nicolás Arrieta se despachó contra la producción de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Pongan otro artista, siempre lo mismo”

Deportes

El debut de Jhon Arias

El debut de Jhon Arias en Palmeiras fue resaltado por Abel Ferreira, el vestuario y los medios brasileños

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Ángel Barajas terminó segundo en la prueba de Barra Fija de la Copa Mundo de Gimnasia y mantiene viva la opción de medalla en Los Ángeles 2028

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub20 por un cupo al Mundial

Linda Caicedo salió lesionada y llorando del último partido del Real Madrid: le pisaron el tobillo y podría ausentarse de la selección Colombia