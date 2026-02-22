Autoridades realizaron operativo nocturno en Huila tras detectar un dron sospechoso por el desmonte de valla alusiva a disidencias

El sobrevuelo de un dron en Íquira activa la respuesta armada de soldados como medida preventiva ante posibles amenazas - crédito Europa Press

Momentos de zozobra sacudieron a la comunidad en el municipio de Íquira (Huila) tras la irrupción de disparos en plena zona urbana.

La alarma inicial llevó a muchos vecinos a temer por un grave altercado de orden público en la noche del sábado 21 de febero, situación que rápidamente generó inquietud sobre la seguridad local.

La intervención militar fue llevada a cabo por el Grupo de Caballería Liviana N° 11 (GRULI 11), bajo la coordinación de la Novena Brigada del Ejército. Esa noche, las tropas procedieron a desmontar una valla alusiva al bloque central Isaías Pardo de la estructura residual Ismael Ruiz, que se encontraba en espacios públicos del municipio.

Durante la operación, los uniformados detectaron la presencia de un dron que sobrevolaba el área intervenida.

El sobrevuelo de un dron en Íquira activa la respuesta armada de soldados como medida preventiva ante posibles amenazas - crédito @Ejercito_Div5/X

Ante la posible amenaza que representaba este artefacto no identificado, los soldados respondieron con disparos, aplicando los protocolos de seguridad establecidos para situaciones de riesgo.

La reacción militar fue explicada por el comandante de la unidad, el general César Augusto Suárez, quien subrayó que los soldados “cuentan con entrenamiento permanente y actúan bajo estrictos protocolos”.

Según sus palabras, la respuesta armada fue una medida para “neutralizar la amenaza y prevenir su accionar contra la población civil y la integridad del personal militar en el terreno”.

El general Suárez enfatizó el compromiso de la Novena Brigada con la protección de la vida en el departamento. “Cada decisión operacional tiene como prioridad la salvaguarda de la vida de los habitantes del Huila”, resaltó el oficial, agregando que las tropas cumplen su misión constitucional “con respeto por los derechos humanos”.

Las autoridades militares confirman que la reacción armada se ajustó estrictamente a los protocolos operacionales establecidos - crédito Luisa González/REUTERS

La Novena Brigada sostiene que sus acciones buscan garantizar la seguridad, la estabilidad y la tranquilidad en Huila, una región donde los incidentes de orden público han mantenido en alerta a las autoridades en los últimos años.

Desde la Policía del Huila se descartó que los disparos hayan sido consecuencia de un ataque armado o de un intento de toma de la estación policial local. La institución precisó que la situación fue derivada directamente del procedimiento militar y no tuvo mayores afectaciones sobre el orden público en el municipio.

Ejército destruyó vallas y afiches del Clan del Golfo en el Oriente antioqueño: capturaron a dos personas

La instalación de vallas y afiches con símbolos del Clan del Golfo en puntos estratégicos del oriente de Antioquia desencadenó una reacción inmediata de las autoridades. El despliegue de este material propagandístico, atribuido a la subestructura Pacificadores de Samaná, tuvo como epicentro localidades como San Carlos y Santo Domingo, así como el transitado puente de Belén.

En estos municipios, los habitantes observaron cómo los mensajes alusivos al grupo armado ilegal, incluidos retratos de alias Terror—cabecilla dado de baja recientemente—, buscaban imponerse en la cotidianidad local.

El material incluía vallas, pasacalles y afiches con símbolos de las Autodefensas Gaitanistas y el rostro de alias “Terror” - crédito Ejército

La presencia de estos símbolos incrementó la tensión entre la población y motivó la intervención de la fuerza pública.

Las unidades de la Séptima División del Ejército reportaron la realización de operativos para neutralizar la acción criminal. Desde la cuenta oficial del comando militar en X, se puntualizó: “Con esta acción criminal, este grupo ilegal buscaba generar zozobra e intimidación en la comunidad. La presencia permanente de las tropas en sectores urbanos, vías secundarias y corredores de aproximación permite contrarrestar las intenciones criminales y proteger la tranquilidad de la población”.

El Ejército confirmó que sus efectivos retiraron y destruyeron los pasacalles, vallas y afiches, con el objetivo de recuperar la confianza en la seguridad local. Los militares mantuvieron su presencia en zonas urbanas y carreteras para evitar la reinstalación de estos mensajes intimidatorios.

La intervención no solo consistió en el desmonte del material. Las fuerzas del orden informaron sobre la captura de dos personas vinculadas a la distribución de la propaganda, quienes fueron puestas a disposición de la justicia para responder por su presunta colaboración con el grupo armado.