Sector empresarial defendió a la Registraduría tras alerta de Petro de un posible fraude electoral: “Ha sido beneficiario directo del sistema”

Líderes de la comunidad del negocio coincidieron en que es necesario preservar la confianza pública y evitar la erosión de la credibilidad de las instituciones electorales

Sector empresarial defendió a la Registraduría tras alerta del presidente Petro de un posible fraude electoral - crédito Presidencia/Andi/AmCham

El presidente de la República, Gustavo Petro, confrontó públicamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil de cara a las elecciones del 8 de marzo de 2026, al cuestionar el instructivo sobre el diligenciamiento del formulario E-14 en las mesas de votación y advirtiendo riesgos de fraude por el manejo de las casillas en blanco.

Su intervención reaviva la polémica con el registrador nacional, Hernán Penagos, que había defendido la necesaria autonomía frente a intervenciones externas, subrayando que la integridad del proceso depende de cumplir las instrucciones técnicas establecidas por la institución.

En el último cruce, el jefe de Estado subrayó que la presencia de campos vacíos facilita la manipulación de resultados en mesas donde no haya testigos electorales, sugiriendo llenarlos con una “X” para evitar alteraciones. Esta posición choca abiertamente con la instrucción oficial del registador nacional, que sostuvo que marcar las casillas no utilizadas puede ocasionar inconsistencias técnicas que dificultan la consolidación y transmisión de datos.

La pelea entre la Registraduría y Petro radica en los formularios E14- crédito Raul Arboleda/AFP, Registraduría y Colprensa

En este contexto, el sector empresarial del país salió en defensa de la entidad encargada de organizar los procesos electorales, subrayando que el mismo sistema electoral al que se refiere Petro fue el que lo condujo a ocupar cargos como la Alcaldía de Bogotá, el Congreso y la Presidencia de la República.

Según sus consideraciones, es necesario preservar la confianza pública y evitar la erosión de la credibilidad de las instituciones electorales, ya que tanto la Registraduría, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), son pilares para la estabilidad política y la seguridad jurídica. Y apuntaron que cualquier mensaje que debilite esa legitimidad puede poner en riesgo un clima electoral propicio en Colombia.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), advirtió sobre el posible impacto negativo que generan las dudas en torno a la legitimidad electoral sobre la democracia colombiana. Lacouture afirmó: “El Registrador Hernán Penagos ha demostrado seriedad, independencia y apego a la Constitución y la ley. Cuidemos la confianza institucional y no empañemos la labor de un ente autónomo, sometido a controles, veeduría y auditoría, con acompañamiento y observación internacional”.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master sostuvo que Petro se benefició del sistema electoral - crédito Colprensa

Bajo esa línea, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, insistió en que el Ejecutivo tiene la obligación de proteger el sistema electoral.

“No son aceptables los intentos de descalificar a la registraduría y al proceso electoral mismo. Mucho menos viniendo de la cabeza del Estado, que ha sido beneficiario directo del sistema democrático colombiano, habiendo sido elegido en múltiples ocasiones. ¿Cuál será la intención detrás del juicioso intento por desprestigiar la democracia colombiana? (sic)”, publicó en su cuenta de X.

Misión de la Unión Europea hizo un llamado al diálogo entre Petro y la Registraduría

Misión de la Unión Europea hizo un llamado al diálogo entre Petro y la Registraduría - crédito Europa Press

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea comenzó su trabajo en Colombia con reuniones iniciales para garantizar la transparencia de las próximas elecciones. El jefe de la misión, Esteban González Pons, anticipó que se llevará a cabo una vigilancia especial sobre las elecciones parlamentarias previstas para el 08 de marzo de 2026, así como sobre la atribución de las 16 curules de paz, que se definirán en zonas de conflicto.

Durante un encuentro reciente, Gustavo Petro compartió sus inquietudes respecto a una posible falta de transparencia en el proceso electoral, lo que, a su juicio, podría derivar en presunto fraude. González indicó que las observaciones hechas por el jefe de Estado colombiano serán tomadas en cuenta: “Por el inmenso respeto que le tenemos al presidente de la República, sus advertencias... las vamos a examinar detenidamente y al final del proceso podremos decir nuestro análisis con mucho fundamento”.

El jefe de la misión, Esteban González Pons, aseguró que las advertencias del Presidente serán examinadas, pero subrayó que el debate político debe resolverse mediante el diálogo entre las autoridades y no a través de confrontaciones públicas - crédito Europa Press

Los comicios serán monitorizados por aproximadamente 150 observadores de la Unión Europea (UE) que se desplegarán en todo el territorio nacional y emitirán informes tras cada elección. Entre los puntos en los que la misión pondrá especial atención se encuentra el conteo de mesa, el escrutinio, la transmisión y publicación de los resultados. La vigilancia también incluirá un seguimiento particular a la asignación de las curules de paz, dado que será la última ocasión en que se elegirán estos representantes.

